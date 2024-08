Volta às aulas: 6 dicas para sobreviver ao segundo semestre

This article is written by a student writer from the Her Campus at Casper Libero chapter.

Nós sabemos que voltar para a faculdade depois das férias pode parecer um desafio e tanto. Nós nos acostumamos com a liberdade, os dias longos e tranquilos, e aí, de repente, estamos de volta às aulas, com professores cobrando, provas chegando e várias coisas para fazer. Mas, calma, não precisa entrar em pânico! O segundo semestre pode ser a sua chance de brilhar ainda mais, de se organizar melhor e, quem sabe, até de curtir essa fase sendo a sua melhor versão.

Essa é a hora de mostrar para você mesma do que é capaz, de superar os desafios com confiança e estilo, e, claro, de continuar sendo a incrível pessoa que você já é. E nós estamos aqui para te ajudar a encarar essa volta com o pé direito. E foi pensando nisso que a Her Campus Cásper Líbero preparou seis dicas para você sobreviver ao segundo semestre – até porque você merece passar por tudo isso com leveza e a sensação de que está no controle.

1. Reorganize sua rotina

Voltar para a faculdade pode ser um choque, mas que tal começar ajustando os horários de estudo, sono e descanso? Isso vai te ajudar a não se sentir tão perdida e a ter mais tempo livre para fazer o que você gosta.

2. Cuide da sua mente e do corpo

Sabemos que a correria da faculdade, às vezes, nos deixa meio estressadas, então não se esqueça de tirar um tempo para você! Pode ser um momento para ouvir música, meditar, fazer uma máscara facial, ou até um exercício leve. Equilibrar corpo e mente faz toda a diferença.

3. Atualize o material de estudo

Nada melhor do que começar o semestre com cadernos, canetas e uma mochila novinha (ou pelo menos, organizada!). Isso te dará um ânimo a mais e te deixará mais motivada pra para enfrentar as aulas.

4. Crie metas pequenas

Em vez de se sobrecarregar com mil objetivos, que tal definir pequenas metas semanais? Pode ser estudar 30 minutos por dia, ler um capítulo de um livro, ou arrumar o armário. O importante é sentir que você está progredindo.

5. Aproveite as amizades

Nada como ter as amigas por perto para compartilhar as alegrias e os dramas do dia a dia na faculdade. Valorize esses momentos e, se puder, organize encontros fora da faculdade, isso deixará a rotina mais leve e divertida.

6. Se permita descansar

Nem só de estudos vive o estudante, né? Reserve tempo pra maratonar aquela série, ler um livro que você ama, ou até mesmo passar uma tarde sem fazer nada. Relaxar é essencial!

E, acima de tudo, lembre-se que o segundo semestre é só mais uma etapa nessa jornada que você está construindo. Pode ter certeza de que, mesmo nos dias mais difíceis, cada esforço que você fizer vai valer a pena. Cada aula assistida, cada trabalho entregue e cada desafio superado é um passo a mais rumo aos seus sonhos.

E quando você menos esperar, já estaremos comemorando o final do ano, olhando para trás com orgulho. Então, não se cobre tanto, se permita errar, aprender e, principalmente, aproveitar o caminho. Vamos fazer desse semestre, um capítulo incrível da nossa história.

