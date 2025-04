“Você é jornalista, 24 horas. Está na nossa veia.”: Ellen Nogueira e uma vida de jornalismo

The opinions expressed in this article are the writer’s own and do not reflect the views of Her Campus.

This article is written by a student writer from the Her Campus at Casper Libero chapter.

O jornalismo é muitas coisas. É serviço, crítica, análise e informação. É “sujar os sapatos”, falar com a fonte, escutar o povo e presenciar a história. Para Ellen Nogueira, diretora de jornalismo da CNN Brasil e professora da Cásper Líbero, o jornalismo é vocação.

O começo de tudo

Desde criança, Ellen sabia que queria ser jornalista, mas, com nove anos de idade, teve a certeza de que a profissão poderia mudar vidas. O pai dela ficou muito doente e os médicos não conseguiam chegar a um diagnóstico, mas quando leu uma reportagem na Folha de São Paulo sobre a descoberta de uma nova doença, percebeu que eram os mesmos sintomas do pai. Por causa do achado da filha, ele conseguiu receber tratamento médico e ganhou mais alguns anos de vida e convivência com a família.

Ela sempre quis estudar na Cásper e no primeiro ano de faculdade começou a trabalhar na Fundação Cásper Líbero. Ao longo de sua carreira, passou também pela TV Gazeta e pelo jornal Notícias Populares. Em 2000, ingressou na Folha de São Paulo, onde atuou como repórter e editora de economia, até 2009, quando foi para a TV Globo. Na emissora, foi produtora sênior do Jornal Nacional e chefiou a produção do Fantástico. Em 2019, embarcou no que considera ter sido “o maior desafio que enfrentou”: integrar o time responsável por lançar a CNN Brasil.

A rotina maluca

Acompanhando Ellen por apenas algumas horas dentro da redação, já é possível perceber um pouco do (agitadíssimo) dia a dia da profissional. Nos primeiros 15 minutos, cinco pessoas vieram a consultar, sobre diferentes assuntos. Ao seu redor, TVs permanecem ligadas o tempo todo, para que ela possa acompanhar a programação das concorrentes e da CNN (e se preciso, falar diretamente com a sala de controle, o switcher). Enquanto isso, a comunicação através do digital também não para: mais de 200 notificações no WhatsApp e milhares no e-mail corporativo, que ela admite não conseguir ler integralmente.

A parte mais difícil da rotina? Lidar com a vida pessoal. “A gente que gosta dessa loucura, é meio viciante, a todo momento você está atrás de notícia. Eu me sinto sempre ligada ao jornalismo, mesmo em momentos de lazer”. Ellen tem duas filhas (que já disseram que a mãe trabalha demais!), de oito e 12 anos, um gato, uma gata, uma cachorra e outros lados da vida pessoal. “O maior desafio é conciliar tudo. Eu concilio, mas as coisas se misturam, você é jornalista, 24 horas, não tem jeito.”

“A gente nunca deixa de ser repórter”

Em meio a essa rotina que não para, sobra pouco tempo para exercer o que, para muitos, é ‘a alma do jornalismo’: a reportagem. Mas ela faz questão de esclarecer que a realidade não é bem assim. “Eu sinto falta, mas acho que a gente nunca deixa de ser repórter. Ser repórter é encontrar o que chama atenção e escrever sobre aquilo, e isso a gente faz diariamente. Qualquer jornalista que gosta do breaking news, da notícia, do hard news, nunca deixa de ser repórter.”

A escrita, no entanto, dá saudade. Sua página como autora no site da CNN Brasil tem poucos exemplares, mas é possível perceber uma semelhança entre praticamente todos os textos: falam sobre assuntos caros à vida pessoal da jornalista. Seu último texto, de setembro de 2024, fala sobre uma de suas paixões: as bandas de rock, em especial, Engenheiros do Hawaii.

“Sou muito fã, sou amiga da banda. Tenho muito orgulho deles e quando vou nos shows é uma coisa que me faz bem e acho que eu posso escrever de uma maneira que outras pessoas também gostam, uma coisa mais pessoal”, explica a jornalista.

Situações difíceis e o encontro com um ícone

Em mais de duas décadas de profissão, Ellen já passou por inúmeros momentos únicos e inesperados, mas existe um tipo específico de situação que ainda a surpreende. “Quando a gente tem que se proteger como jornalista, seja por um protesto que a gente tem que ir e tem que esconder a canopla, nossa marca, pra que o jornalista fique seguro. Acontece rotineiramente.”

Ela relata que passou por isso durante as eleições presidenciais de 2018, quando foi às ruas para cobrir manifestações do segundo turno, e a equipe teve que esconder os símbolos da TV dos equipamentos.

“Às vezes, não olham pra gente como pessoas que estão na sociedade pra tentar melhorar a sociedade, olham achando que a gente não concorda com o ponto de vista delas. Não estou falando nem de direita e esquerda, isso acontece em tudo”.

O contato com a fonte também é um dos maiores desafios da profissão e Ellen tem uma história mais do que especial. “Entrevistar o Pelé foi mágico. Ter acesso a um ídolo brasileiro daquela maneira, ver como ele estava, entrar na casa dele. Foi muito maravilhoso e deu muito certo.” Mas nem tudo foi fácil… “A gente teve uma saia justa por perguntas que ele não se sentiu muito à vontade e a gente estava na casa dele.”

“É normal no jornalismo ter que saber lidar com a fonte. Ela nos ajuda com a informação, esse exercício é diário. Respeito, imparcialidade, que é o que a gente tem que usar como base e mostrar que estamos do lado da fonte, não importa qual lado ela esteja e nem a gente, e empatia. Aí você consegue, numa saia justa, com jogo de cintura, lidar com algumas situações que ocorrem rotineiramente na profissão”, ensina a jornalista.

A relação com Abílio Diniz

Nos últimos anos, Ellen viveu o que considera ter sido um dos momentos mais especiais da carreira, quando pôde conviver e trabalhar diretamente com Abílio Diniz, administrador e empresário que fundou o Grupo Pão de Açúcar.

“Uma das coisas que mais gostei de fazer foi ter dirigido o programa dele. Eu vi tanta vitalidade, aprendi tanto. Ele sempre dizia que a gente tem que ser feliz, primeiro de tudo, [depois] aprender e compartilhar, então eu peguei isso para minha vida.” Ela foi responsável pelo programa Caminhos, que durou dois anos e teve três temporadas, entrevistando políticos e empresários importantes do Brasil, como Gilmar Mendes, Rodrigo Pacheco, Luiza Trajano, Geraldo Alckmin, entre outros.

“Estar junto com o Abílio fazendo essas entrevistas com pessoas que mudavam o país, com as histórias dele, foi super emocionante pra mim. Ele me ensinou muito em termos de gestão. A importância de aprender com os outros e compartilhar esse conhecimento, acho que mudou minha vida.”

Erros e arrependimentos

Porém, uma carreira tão rica e singular não foi construída somente de bons momentos e decisões acertadas. “Já cometi erros e eles me ensinaram muito. Em alguns casos, me arrependo de não ter ouvido mais uma pessoa para checar a informação e isso gera, por exemplo, um ‘erramos’. Lá atrás isso me ensinou ‘desconfie sempre, mesmo que seja de alguém que você confia muito’”.

Lidar com erros no jornalismo não é fácil, mas a profissional reflete que o importante é estar atento e pensar o que pode ser aprendido a partir deles. “É natural, vai estar lá em você. E vai doer, vai te fazer ter uma casca que da próxima vez você vai agir de uma maneira diferente. Faz parte da profissão, mas quando acontece que você para, olha e fala ‘poderia ter agido de maneira diferente’ é um alerta pra que você fique melhor e amadureça. É um processo interno que vai te fazer melhorar e lá na frente vai entender”.

A fé no jornalismo, o futuro e o orgulho da profissão

Conversando com Ellen, é possível não só ver, mas sentir o amor dela pelo jornalismo. “Quero continuar achando as notícias, dando furos, fazendo com que as pessoas se interessem pelo que a gente dá, pelo que a gente vai atrás”. Dentro das redações há pouco mais de 25 anos, a profissão continua sendo fonte de alegrias e muita satisfação.

“Quando a gente consegue algo que ninguém tem, porque eu vejo o esforço de algum jornalista em caçar uma fonte, em ser incansável para conseguir uma informação, isso ainda me dá muita fé no que a gente faz. Uma grande cobertura e você vê todo mundo se esforçando junto pra deixar alguma coisa redonda mesmo, cheia de informação, de análise, com qualidade, com profundidade… é o que dá brilho nos olhos. E quando eu vejo outras gerações chegando”.

Foi pensando nesses novos profissionais que ela deu um novo passo e tornou-se professora da graduação da Cásper Líbero em 2025. “É uma conexão direta, estou gostando muito”. Quatro dias por semana ela compartilha suas experiências e conhecimento com os alunos, além de também aprender com eles.

“Eu tenho orgulho de ser jornalista. Orgulho daquela menina lá atrás que queria ser jornalista porque achava que o jornalismo ia salvar o mundo. De não duvidar disso e ainda achar a mesma coisa. Algumas pessoas não acham que vale a pena e eu entendo. Talvez os feriados, os finais de semana, as horas, o sono que a gente perde com o jornalismo. Eu acreditei que valia a pena. Cansa, às vezes você fala ‘Meu Deus’, mas tá na nossa veia, é nosso sangue correndo, não tem o que fazer.”

————————————

O artigo acima foi editado por Beatriz Martins.

Gosta desse tipo de conteúdo? Confira a página inicial da Her Campus Cásper Líbero para mais!