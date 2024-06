Viva São João: Aprenda a fazer 7 comidas tradicionais de Festa Junina

This article is written by a student writer from the Her Campus at Casper Libero chapter.

Junho chegou e junto com ele, a época mais gostosa do ano: a Festa Junina! Aprenda, nessa matéria, a fazer sete receitas tradicionais para essa época do ano – mas que você pode reproduzir a qualquer momento na sua casa, de tão fáceis! Ah, em cada receita, você pode conferir outros tipos de preparo e até mesmo algumas curiosidades.

caldo verde

Ingredientes:

3 batatas descascadas e picadas;

1 linguiça portuguesa sem pele;

Meia cebola picada;

1,25 litro de caldo de carne;

Meio maço de couve cortado em tiras pequenas (sem o talo);

Sal e pimenta-do-reino moída na hora a gosto.

Modo de preparo:

Leve uma panela média ao fogo médio e quando aquecer, regue com meia colher de sopa de azeite, adicione as fatias de linguiça e deixe dourar por cerca de cinco minutos, mexendo de vez em quando. Abaixe o fogo, regue com meia colher de sopa de azeite, junte a cebola e tempere com uma pitada de sal. Refogue a cebola por cerca de dois minutos até murchar e começar a dourar.

Agora, acrescente os pedaços de batata, o caldo de carne e aumente o fogo. Assim que começar a ferver, abaixe o fogo novamente, tempere com sal e pimenta a gosto e deixe cozinhar por mais 25 minutos, ou até que as batatas fiquem macias. Assim que estiverem bem cozidas, transfira as batatas com o caldo para o liquidificador e bata por cerca de dois minutos até formar um creme liso.

Volte o creme batido para a panela e junte a couve fatiada e as rodelas de linguiça. Deixe cozinhar em fogo baixo por cerca de cinco minutos, até a couve ficar macia, e pronto! Sirva quente.

Veja outra opção de receita de caldo verde:

buraco quente

Ingredientes:

500g de carne moída;

1 cebola picada;

2 dentes de alho picados;

1 tomate picado;

Pimenta-do-reino a gosto;

1 colher de sopa de óleo;

Pão francês;

Sal a gosto.

Modo de preparo:

Em uma panela, aqueça o óleo e refogue a cebola e o alho até dourarem. Adicione a carne moída e deixe cozinhar até ficar bem dourada. Agora, acrescente o tomate, a pimenta-do-reino e o sal e deixe cozinhar por mais alguns minutos.

Corte o pão ao meio, retirando parte do miolo para formar um “buraco” e coloque o recheio de carne dentro do pão. Está pronto! Sirva quente.

Confira outra opção de receita de buraco quente:

pamonha salgada

Ingredientes:

4 espigas de milho verde;

1 xícara de queijo ralado;

Meia xícara de leite;

2 colheres de sopa de manteiga;

Sal a gosto;

Folhas de bananeira para embrulhar (opcional).

Modo de preparo:

Tire o milho da espiga com ajuda de uma faca e bata no liquidificador junto com o leite. Em uma panela, derreta a manteiga e adicione o milho batido. Cozinhe em fogo médio, mexendo sempre, até que a mistura engrosse um pouco.

Agora, acrescente o queijo ralado e o sal, misture bem e continue cozinhando por mais alguns minutos. Coloque porções da mistura em folhas de bananeira e amarre bem, caso não tenha, use papel alumínio. Cozinhe as pamonhas em água fervente por cerca de 30-40 minutos, ou até que fiquem firmes, e pronto! Sirva quente.

Aqui, outra opção de receita de pamonha salgada:

você sabia?

A Pamonha é tradicionalmente doce! Confira, no vídeo abaixo, a história dela, e, de quebra, uma receita da versão doce!

farofa de pinhão

Ingredientes:

500g de pinhão cozido e descascado;

2 colheres de sopa de manteiga;

1 cebola picada;

2 dentes de alho picados;

1 pimentão vermelho picado;

1 tomate picado;

Cheiro-verde picado a gosto;

Sal e pimenta a gosto;

Farinha de mandioca a gosto.

Modo de preparo:

Corte os pinhões cozidos em pedaços pequenos e em uma frigideira grande, derreta a manteiga. Adicione a cebola e o alho e refogue até ficarem dourados. Acrescente o pimentão e o tomate e refogue por mais alguns minutos.

Agora, adicione os pinhões cortados à frigideira e misture bem. Tempere com sal a gosto. Gradualmente, adicione farinha de mandioca, mexendo sempre, até atingir a consistência desejada. Por último, adicione o cheiro-verde picado e misture bem. Está pronto! Sirva quente.

Veja outra opção de receita de farofa de pinhão:

você sabia?

O pinhão é uma semente! Confira um pouco sobre sua colheita na Serra Catarinense, lugar famoso pela plantação dessa delícia.

arroz doce

Ingredientes:

1 xícara de arroz;

2 xícaras de água;

4 xícaras de leite;

1 lata de leite condensado;

1 colher de chá de essência de baunilha;

Canela em pau a gosto;

Canela em pó para polvilhar.

Modo de preparo:

Em uma panela, cozinhe o arroz na água até que fique macio. Quando estiver pronto, coloque o leite, o leite condensado, a essência de baunilha e a canela em pau. Cozinhe em fogo baixo, mexendo sempre, até o arroz absorver o líquido e ficar cremoso. Agora, retire a canela em pau e pronto! Sirva quente ou frio, polvilhado com canela em pó por cima.

Veja outra opção de receita de arroz doce:

você sabia?

Acredita-se que o arroz doce surgiu na Ásia. Confira, abaixo, a história da sobremesa!

pé de moça

Ingredientes:

2 xícaras de amendoim torrado, sem casca e sem pele;

1 xícara de açúcar refinado;

2 colheres de sopa de manteiga sem sal;

1 lata de leite condensado;

1 pitada de sal.

Modo de preparo:

Em uma panela, coloque o açúcar, a manteiga, o sal e o amendoim. Misture em fogo alto até o açúcar derreter. Adicione o leite condensado, misture bem e mexa até engrossar e soltar do fundo da panela, como um brigadeiro.

Agora, forre um refratário quadrado com papel manteiga (as bordas e fundo) e coloque a massa na assadeira e espere esfriar por completo. Para finalizar, corte o doce em quadrados e passe no açúcar para finalizar, se preferir.

Aqui, outra opção de receita de pé de moça:

doce de abóbora

Ingredientes:

1 Kg de abóbora descascada e cortada em pequenos pedaços;

500 g de açúcar;

2 paus de canela;

4 cravos da Índia;

1 colher de chá de suco de limão;

Coco ralado (opcional e a gosto).

Modo de preparo:

Coloque todos os ingredientes (menos o coco e o açúcar) com um fio de água em uma panela e deixe a abóbora cozinhar até ficar macia. Quando isso acontecer, adicione o açúcar e cozinhe por mais aproximadamente 40 minutos.

Agora, junte o coco ralado e continue cozinhando em fogo baixo até a água reduzir e desgrudar do fundo da panela (mas cuidado para que não escureça ou cristalize). Retire os pedaços de canela e os cravos da Índia e pronto! Sirva quente ou frio.

Confira outra opção de receita de doce de abóbora:

———————————————————–

O artigo acima foi editado por Júlia Salvi.

Gosta desse tipo de conteúdo? Confira a página inicial da Her Campus Casper Libero para mais!