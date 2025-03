Verão sem complicação: looks praianos que você pode usar todos os dias

The opinions expressed in this article are the writer’s own and do not reflect the views of Her Campus.

This article is written by a student writer from the Her Campus at Casper Libero chapter.

Com a chegada do verão, um assunto tem dominado a internet: as altas temperaturas. Com alertas de “calor intenso” e termômetros beirando os 40 graus, é difícil imaginar sair de casa vestindo as roupas do dia a dia. Mas como podemos montar looks que nos ajudem a enfrentar esse calor intenso?

A moda de verão é marcada por roupas leves e frescas, que garantem conforto e liberdade de movimento. É a época ideal para tirar do guarda-roupa aquelas peças que só usamos quando vamos “pegar uma praia”, mas que podem ser adaptadas com peças modernas para o cotidiano.

Pegue caneta e papel e venha conferir as dicas que vão refrescar seu closet nesta estação!

1. Cropped babado

Nesse verão, o cropped babado virou o queridinho das blogueiras e das lojas de roupas femininas. Se você mora no Rio de Janeiro, pode ter certeza de que já viu alguém andando na rua com um desse.

A peça é ótima para ser usada em conjunto com saias, shorts e até mesmo a famosa calça pantalona, trazendo um ar de leveza e com ótimo caimento.

2. Crochê

Em 2025, o crochê se destacou como uma tendência que não vai sair dos holofotes tão cedo. O tecido, que é ideal para o frio, tomou forma e foi adaptado para altas temperaturas. Tanto biquínis, vestidos ou croppeds, a peça pode ser usada de forma livre, deixando o look com um aspecto mais leve.

3. listras

As listras continuam sendo um clássico do verão! Elas são ótimas para criar looks fresquinhos e, ao mesmo tempo, sofisticados. Podem ser usadas com peças de alfaiataria para um toque de elegância, ou com shorts e saias para um visual mais descontraído.

A roupa também funciona para criar um efeito de alongamento, sendo uma excelente opção se o objetivo é um look estiloso e com muita personalidade.

4. Peças de biquini x alfaiataria

Esse conjunto pode ser usado até para os dias de trabalho que não pedem muita movimentação. A peça de biquíni, ao ser combinada com a alfaiataria, proporciona um visual criativo e descontraído, e não perde a essência da praia. Ao utilizar uma saia ou uma calça de linho, é criado o equilíbrio entre o casual e o formal.

5. Maiôs

Inclua maiôs nos looks do dia a dia. Provavelmente você conhece alguém que já utilizou o maiô como peça para o dia a dia, afinal, essa moda não é de hoje.

Combinados aos elementos esportivos, os maiôs são capazes de compor looks criativos e confortáveis. Calças, shorts, leggings e até mesmo saias de cintura alta podem ser incorporadas com a peça. Além de confortável, o visual vai exalar a originalidade e sofisticação.

Com essas dicas, fica fácil transformar o clima praiano em parte do seu estilo, sem renunciar ao conforto e à sofisticação. O verão é a estação perfeita para ousar e adaptar peças leves e frescas ao seu dia a dia, criando looks modernos e cheios de personalidade. Agora, é só deixar o calor se tornar um convite para usar roupas que te deixam à vontade e superestilosas. Refresque seu guarda-roupa e aproveite as altas temperaturas com muito estilo!

—————————————————————–

O artigo acima foi editado por Camila Iannicelli

Gostou desse tipo de conteúdo? Confira Her Campus Cásper Líbero para mais!