Vale Tudo: o que esperar do remake mais de 30 anos depois?

Dia 31 de março estreia a nova novela das 9 da Globo, o remake de “Vale Tudo”. A novela que foi um sucesso em 1988, gera expectativa entre os espectadores em relação ao remake, agora com outros grandes artistas, como Tais Araújo, Bella Campos e Cauã Reymond.

A história que marcou uma época

A novela conta a história de Raquel, uma mulher batalhadora, e sua filha Maria de Fátima, uma jovem ambiciosa, que acredita que honestidade não leva a lugar nenhum; a jovem decide vender a casa da família, no Paraná, e fugir com o dinheiro para o Rio de Janeiro, com o objetivo de enriquecer. Assim que Raquel descobre a atitude de Maria de Fátima, ela vai atrás da filha e começa a vender sanduíches na praia.

Outra personagem marcante da novela é Odete Roitman, diretora da companhia aérea TCA (Transcapital Aerolinha). Rica e arrogante, Odete Roitman tem o costume de manipular a vida dos filhos, ela ficou marcada na história da teledramaturgia pelas suas falas e é considerada uma das maiores vilãs de todos os tempos.

Um dos momentos mais impactantes da trama foi o assassinato de Odete Roitman que ocorreu nos últimos capítulos. O final da trama parou o Brasil, todos na expectativa de saber quem matou a vilã, com apostas e debates na época.

Remake

Vale tudo foi criado por Gilberto Braga, Agnaldo Silva e Leonor Bassères e tem como proposta escancarar a realidade do Brasil da época mostrando questões como honestidade, moralidade e a busca incessante pela ascensão social. Na década de 1990, as novelas da emissora passaram por uma mudança depois da Constituição de 1988 que pôs fim na censura e abriu espaço para abordagens com temas sociais e temáticas que antes eram censuradas pela Ditadura Militar.

A primeira versão da novela contou com grandes nomes como Glória Pires, Regina Duarte, Renata Sorrah, Antonio Fagundes, Beatriz Segall e Cassiano Gabus Mendes. O remake contará com os atores Bella Campos, Taís Araújo, Paolla Oliveira, Renato Góes, Débora Bloch e Humberto Carrão.

A nova versão será adaptada por Manuela Dias, que tem grandes trabalhos como Amor de Mãe (2019) e a série Justiça 2 (2024), além disso, a novela terá produção artística de Paulo Silvestrini, o mesmo que trabalhou em Vai na Fé (2023).

Manuela Dias está no processo da realização do remake há cerca de dois anos e tem a responsabilidade de fazer um remake digno da versão original. A autora, em entrevista, disse que tem como proposta deixar a novela com uma perspectiva mais contemporânea, mas ao mesmo tempo sem perder a essência desse clássico da televisão brasileira.

Para alívio dos noveleiros de plantão, Manuela garante que Odete Roitman continuará a ser uma grande vilã, do mesmo modo que Marco Aurélio conservará seu papel de corrupto e assediador moral.

Raquel seguirá uma mulher batalhadora, sua filha Maria de Fátima fará de tudo para ascender socialmente e Solange Duprat ainda terá sua tão marcante franjinha. Enquanto em 1988 Vale Tudo mostrou o lado corrupto e desonesto do país, dessa vez, Manuela quer dar uma outra perspectiva, ela quer destacar o Brasil mais unido do que as redes sociais parecem mostrar.

Expectativa do público

A expectativa dos brasileiros é alta em relação a essa nova versão da novela e a emissora também está apostando nisso, já que é um dos principais produtos em comemoração dos 60 anos da Globo. Os telespectadores estão curiosos para saber como os assuntos da contemporaneidade serão abordados e esperam que o remake consiga ter sua própria originalidade, mas que não fuja das características do sucesso dos anos 1990.

O artigo abaixo editado por Ana Carolina Carvalho.

