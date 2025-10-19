Uma nova era: Louis Tomlinson lança single e anuncia novo álbum

This article is written by a student writer from the Her Campus at Casper Libero chapter and does not reflect the views of Her Campus.

O cantor britânico, Louis Tomlinson, inicia mais uma era em sua carreira com o lançamento do single “Lemonade”. A faixa tem energia alto-astral, ritmo dançante e “toques” de uma “viagem psicodélica”, além de uma estética de verão que, segundo ele, só poderia ter sido captada fora da Inglaterra.

O videoclipe de “Lemonade”, lançado no dia 13 de outubro, acompanha essa sonoridade divertida e apresenta uma atmosfera quente, daquelas que fazem qualquer um desejar um copo de limonada.





ÁLBUM: HOW DID I GET HERE

O novo álbum de Louis, How Did I Get Here, chega em 23 de janeiro de 2026. Descrito como uma “partida ensolarada da escuridão”, o projeto tem o amarelo como cor de destaque e busca transmitir uma energia vibrante e iluminada, reflexo de um trabalho produzido majoritariamente na Costa Rica, segundo Louis para a Rolling Stone.

O disco representa também o atual momento do cantor, que descobriu um novo senso de felicidade, propósito e realização, tanto pessoal quanto profissionalmente.

Nos dois últimos álbuns, Louis se mostrou um compositor de letras honestas, pessoais e emocionais, muitas vezes, dolorosas. Agora, a expectativa é de uma continuação dessa autenticidade, mas com uma “pitada a mais” de diversão. Em uma fase mais confiante, o artista parece pronto para correr riscos e explorar produções mais ousadas.

Nos seus dois últimos álbuns, Louis se mostrou um compositor de músicas honestas, pessoais e bastante emocionais – por vezes, dolorosas. Portanto, espera- se uma continuação disso, mas com uma ¨pitada a mais¨ de diversão. Em uma fase mais confiante, pronto para correr riscos com músicas de produções mais ousadas.



Até o momento, seis faixas da tracklist foram citadas: “Lemonade”, “Palace”, “Lucid”, “Lazy”, “Sunflowers” e “Sleepwalking” (faixa bônus). O cantor destaca “Lucid” como uma canção da qual se orgulha em relação à sonoridade e diz estar animado para que os fãs a ouçam, durante entrevista à Z100 New York.

TURNÊ: HOW DID WE GET HERE

Para Louis, uma das partes vitais e mais emocionantes de ser artista são os shows ao vivo. Logo, o anúncio da turnê pela Europa, Reino Unido e América do Norte chegou junto com a revelação do novo álbum. Intitulada How Did We Get Here, enfatiza a relação do Louis com os Louies, nome do fandom do cantor, como o resultado de algo construído por ambas as partes.

A venda dos ingressos começou em uma sexta- feira, 10 de outubro. E para a tranquilidade dos fãs brasileiros, Tomlinson afirma que não deixará a América do Sul de fora.

“Adoro a energia que [os fãs] têm. Não deixaria elas fora da tour. Mal posso esperar para voltar a esse caos, no melhor dos sentidos.” Diz Louis sobre a turnê na América Latina via La Tercera.

ESTREIA AO VIVO

Antes mesmo do início oficial da turnê, o público já pôde sentir um pouco da energia do novo álbum. No The Away From Home Festival 2025, realizado em 5 de outubro, Louis apresentou pela primeira vez “Lemonade” ao vivo e surpreendeu com a estreia de “Palace”, faixa inédita.

Aos poucos, cresce a expectativa dos fãs, ansiosos pelo retorno completo de Louis Tomlinson, agora mais confiante e pronto para uma nova era.

________________

O artigo acima foi editado por Luana Zanardi.

Gostou desse tipo de conteúdo? Confira Her Campus Cásper Líbero para mais!