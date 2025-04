Tudo sobre ‘Meninas Malvadas: O Musical’, em cartaz em São Paulo

The opinions expressed in this article are the writer’s own and do not reflect the views of Her Campus.

“Isso é tão barro!” Inspirado no clássico filme de 2004 que marcou gerações com personagens e falas icônicas, estreia em São Paulo o musical da Broadway Meninas Malvadas, uma das mais populares produções do teatro musical contemporâneo.

O espetáculo abriu a temporada no dia 13 de março e ficará até o dia 29 de junho, no Teatro Santander, localizado no Complexo JK Iguatemi, em São Paulo. Os ingressos estão à venda no Sympla e na bilheteria do teatro.

A partir do texto original de Tina Fey e das músicas compostas por Jeff Richmond, o filme foi adaptado para os palcos em 2018, quebrando recordes de bilheteria e sendo indicado a 12 Tony Awards, incluindo a categoria de Melhor Musical.

Com sua primeira montagem no Brasil, o musical conta com a direção de Mariano Detry, diretor de Priscilla, a Rainha do Deserto – O Musical.

Meninas Malvadas: O Musical também ganhou uma adaptação para o cinema, em 2024. Protagonizado por Renée Rapp, o filme é um retrato fiel do teatro musical nas telas de cinema.

“Não posso evitar ser tão popular”

O elenco entrega muita presença de palco. Com expressividade e energia durante as performances, os intérpretes possuem uma forte sintonia nas apresentações.

Cady Heron, aluna nova vinda da África, é interpretada por Laura Castro, enquanto Anna Akisue dá vida a Regina George, a “Abelha Rainha” do colégio.

Já Lara Suleiman e Arthur Berges assumem os papeis de Janis e Damian, os amigos de Cady que a ajudam a enfrentar Regina. Gretchen e Karen, as fieis seguidoras de Regina, são interpretadas por Gigi Debei e Aline Serra.

Em destaque, Danielle Winits mostrou sua versatilidade nos palcos interpretando três personagens diferentes, Sra Heron, mãe de Cady; Sra George, mãe de Regina; e Srta Norbury, professora do colégio.

“Às quartas usamos rosa”

Com algumas diferenças em relação ao filme de 2004, a produção da Broadway conta com músicas e coreografias originais, humor, drama e outros elementos únicos, com um toque brasileiro, mas sem perder a essência da história e das icônicas falas e personagens.

A principal diferença é que, enquanto o filme original é narrado por Cady, o musical conta com a narração de Janis e Damian, os amigos que primeiro acolhem a garota em Northshore. Mas, assim como no filme, a trama se desenvolve a partir do plano de Janis e Damian para que Cady se aproxime do “grupo das poderosas”, liderado por Regina George. A partir disso, ela descobre o quão cruel Regina pode ser, e decide planejar sua vingança.

Abordando questões como pressão social, autoconhecimento e amizade, o espetáculo traz, de forma leve e divertida, uma reflexão sobre o amadurecimento. As músicas foram adaptadas e, com referências brasileiras e coreografias marcantes, transmitem perfeitamente a mensagem de cada cena.

“Meu nome é Regina George”

A trilha sonora é composta por músicas icônicas que já acumulam reproduções nas plataformas digitais e com certeza merecem um lugar na sua playlist. Algumas das músicas mais marcantes são:

“Conheça as poderosas”, interpretada por Regina George, Gretchen e Karen no momento em que o grupo delas é apresentado como o mais popular do colégio;

“Tonta no Amor”, em que Cady canta sobre sua falta de experiência no amor quando se interessa por Aaron na aula de cálculo;

“Mundo em chamas”, performada por Regina George em um dos momentos mais intensos da trama, quando ela expõe para o diretor as páginas do Livro do Arraso;

“Eu sou bem mais eu”, que conta com Janis reforçando a ideia de que ser fiel a si mesma importa mais do que se encaixar em um grupo.

O musical de ‘Meninas Malvadas’ é uma ótima oportunidade para os amantes de teatro musical conferirem uma superprodução da Broadway em uma montagem brasileira.

