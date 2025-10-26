Tremembé: o que esperar da série sobre o presídio dos famosos

This article is written by a student writer from the Her Campus at Casper Libero chapter and does not reflect the views of Her Campus.

Se você ama true crime e séries baseadas em casos reais, no dia 31 de outubro, chega ao catálogo do Prime Video a série brasileira Tremembé.

A série se passa na Penitenciária de Tremembé, no interior de São Paulo, apelidada de “prisão dos famosos” por já abrigar nomes que viraram figuras públicas por motivos nada positivos. Seu início se dá pelo olhar de Suzane von Richthofen, que pede para trocar de presídio para garantir uma segurança melhor para si.

Quem são os criminosos retratados?

Apesar de ficcional, a trama se apoia em personagens inspirados em histórias que o público brasileiro reconhece de crimes marcantes no cenário nacional:

Suzane von Richthofen

Condenada por planejar o assassinato dos pais com o namorado e o cunhado em 2002, Suzane virou um dos nomes mais lembrados quando se fala em crimes no Brasil. Na série, ela será interpretada por Marina Ruy Barbosa, que aparece totalmente transformada no papel.

Daniel e Cristian Cravinhos

Irmãos e cúmplices de Suzane no assassinato dos Richthofen, também ganham destaque em Tremembé. Eles serão vividos por Felipe Simas (Daniel) e Kelner Macêdo (Cristian), e prometem mostrar como a dinâmica entre os três se estendeu mesmo após a condenação.

Elize Matsunaga

Ficou conhecida após matar e esquartejar o marido, Marcos Kitano Matsunaga – diretor-executivo a empresa de alimentos Yoki, em um crime que chocou o país em 2012. A história dela já virou documentário, mas agora ganha uma versão dramatizada com a atriz Carol Garcia no papel.

Alexandre Nardoni e Anna Carolina Jatobá

O casal foi condenado pelo assassinato da filha de Alexandre, Isabella Nardoni, de somente 5 anos. O caso teve repercussão nacional e será retratado com Lucas Oradovschi (Alexandre) e Bianca Comparato (Anna Carolina) no elenco.

Roger Abdelmassih

O ex-médico, especialista em reprodução assistida, foi condenado por abusar sexualmente de cinquenta e duas pacientes. Interpretado por Anselmo Vasconcelos, o personagem trará debates sobre o tratamento de idosos nos presídios.

Sandra Regina “Sandrão”

Condenada por sequestro seguido de morte de seu vizinho de 14 anos, Sandrão é conhecida por sua liderança na penitenciária feminina e aparece na série vivida por Letícia Rodrigues. Sua presença reforça a ideia de que, dentro da cadeia, também existe hierarquia e influência.

O que esperar da série?

Com somente cinco episódios, Tremembé mistura drama, suspense e crítica social em uma narrativa que transita entre o real e o imaginado. Inspirada nos livros do jornalista Ulisses Campbell, a série se apoia em fatos e personagens que o público reconhece.

A série usa ficção para ampliar a compreensão sobre o universo carcerário, mostrando a rotina dos detentos, e as relações humanas – inclusive românticas, mostrando um triângulo amoroso entre Suzanne, Elize e Sandrão – que são criadas naquele ambiente hostil.

Com uma fotografia fria e uma narrativa densa, a série quer provocar o espectador a refletir sobre o fascínio coletivo por histórias de crime e até que ponto a linha entre a empatia e a curiosidade mórbida pode se tornar tênue.

————————————

O artigo acima foi editado por Gabriela Belchior.

Gostou desse tipo de conteúdo? Confira Her Campus Cásper Líbero para mais!