4 Melhores Festas Juninas em São Paulo!

This article is written by a student writer from the Her Campus at Casper Libero chapter and does not reflect the views of Her Campus.

The Her Campus National Editors write about products we love and think you’ll love too. Her Campus has affiliate partnerships, so we get a share of the revenue from your purchase. All products are in stock and all prices are accurate as of publication.

Comidas típicas, quadrilhas, forró e muita diversão: o mês de junho transforma São Paulo em um grande arraial a céu aberto. De quermesses tradicionais a eventos de grande porte com atrações musicais, a cidade oferece uma ampla programação de festas juninas para todos os gostos. Confira nessa matéria algumas festas juninas que acontecerão em São Paulo em 2025!

São João de São Paulo

Em sua terceira edição, o São João de São Paulo será realizado no Parque Villa-Lobos, com ambientação que remete ao sertão nordestino.

A festa contará com apresentações de quadrilhas, shows de música ao vivo e atividades voltadas para o público infantil. A entrada é gratuita, mas, devido à grande procura e à limitação de público no parque, é necessário reservar ingresso com antecedência por meio da plataforma Sympla.

Os ingressos são liberados sempre às segundas-feiras, ao meio-dia, para os eventos do fim de semana seguinte.

A gastronomia típica é outro ponto forte do evento, com barracas oferecendo pratos como pamonha, milho verde, curau, canjica, bolo de fubá e quentão. Há também áreas de descanso e espaços acessíveis para garantir o conforto de todos os visitantes.Entre os artistas já confirmados estão Rastapé, Bicho de Pé e Peixelétrico.

Local: Parque Villa Lobos – Avenida Queiroz Filho, 1205 – Vila Hamburguesa.

Data: De 31 de Maio a 22 de Junho.

Horários: Aos sábados das 17h às 22h e domingos das 16h30 às 21h30.

São João de Nois Tudim

São João de Nois Tudim 2025 é considerado o maior arraial da capital paulista, promovido pelo Centro de Tradições Nordestinas (CTN).

Com entrada gratuita mediante resgate de ingresso pela plataforma Sympla, o evento oferece uma imersão na cultura nordestina em um espaço de 27 mil m2, repleto de atrações para todas as idades.

A programação inclui shows de forró pé de serra, baião e xote, apresentações de quadrilhas juninas na nova Arena Junina, parque de diversões com mais de dez atrações, oficinas recreativas no CTN Kids e celebrações religiosas na Capela do CTN.

Na Vila Junina, os visitantes podem saborear delícias típicas como pamonha, canjica, curau, tapioca e quentão. Já na Arena dos Estados, uma praça gastronômica reúne 11 restaurantes com pratos tradicionais como baião de dois, sarapatel e galinha caipira.

Local: Centro de Tradições Nordestinas (CTN) – Rua Jacofer, 615 – Jardim Pereira Leite.

Data: De 31 de Maio a 27 de Julho, às sextas, sábados e domingos.

Horários: Às sextas-feiras, 18h às 2h, aos sábados das 10h às 4h e aos domingos das 10h às 23h.

Festa Junina San Gennaro

A Festa Junina de San Gennaro 2025 conta com uma programação diversificada, incluindo música ao vivo com bandas que tocam sucessos de festas juninas, como forró, quadrilha e vaneirão. Além disso, há diversas brincadeiras típicas, como pescaria, boca de palhaço e bingo, garantindo diversão para toda a família.

O cardápio da festa é uma verdadeira mistura de sabores brasileiros e italianos. Entre as delícias disponíveis, destacam-se: Spaghetti das Mammas, churrasco, milho verde na espiga, pasteis, lanches de calabresa e pernil, batata frita, doces típicos, vinho quente e quentão. Essas iguarias são servidas tanto nas barracas montadas na rua quanto na cantina da paróquia, proporcionando uma experiência gastronômica completa.

Com entrada gratuita, o evento oferece uma combinação única de tradições juninas brasileiras e italianas, refletindo a rica herança cultural do bairro da Mooca, conhecido por sua forte influência italiana.

Local: Rua San Gennaro, 214, Mooca, São Paulo – Paróquia San Gennaro.

Data: Entre os dias 7 de junho e 19 de julho.

Horários: Aos sábados, das 17h30 às 23h.

Festa Junina Vegana

A Festa Junina Vegana, produzida pela Vegnice, em 2025 celebra sua 11ª edição como a maior festa junina vegana do Brasil, promovendo uma experiência inclusiva e sustentável no coração de São Paulo.

O arraiá oferece uma variedade de pratos típicos juninos em versões veganas, como bolinho caipira de Jacareí, canjica e arroz-doce preparados com leite de amêndoas, curau e pamonha com leite de coco, além de quentão e vinho quente sem ingredientes de origem animal.

Outras opções incluem cuscuz nordestino, caldos, churrasquinho vegetal, buraco quente de jaca, bolos de fubá, cenoura e amendoim, muitos deles sem glúten ou sem lactose.

Além da culinária, a festa conta com aulas gratuitas de forró pé-de-serra, fogueira simbólica, espaço kids com atividades recreativas e expositores de moda autoral, cosméticos naturais e artesanato criativo. O evento busca promover a cultura brasileira de forma consciente e acessível, além disso, a entrada é gratuita, e o ambiente é pet friendly.

Local: Rua Augusta, 935 – Cerqueira César.

Data: Todos os domingos de Junho (1, 8, 15, 22 e 29).

Horários: Das 12h às 20h.

—-

O texto acima foi editado por Maria Alice Primo.

Gostou do conteúdo? Veja Her Campus Cásper Líbero para mais.