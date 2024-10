Tomorrowland Brasil: Vale o Hype?

The opinions expressed in this article are the writer’s own and do not reflect the views of Her Campus.

A Tomorrowland é o maior festival de música eletrônica do mundo, sendo reconhecida também como um verdadeiro fenômeno mundial. Foi criado há duas décadas na Bélgica e hoje em dia ele também acontece, na França e no Brasil, o que é um baita privilégio para nós brasileiros e para os amantes de música.

Neste mês, o festival chegou pela quarta vez ao Brasil, sendo considerada uma edição de grande sucesso. Foram reunidas mais de 159 mil pessoas, de 98 nacionalidades diferentes nos dias 11, 12 e 13, no Parque Maeda, em Itu, depois de uma edição complicada em 2023, marcada por muita chuva, lama e perrengue.

O tema do festival deste ano foi a ascensão de “Adscendo” que representa uma imersão em um mundo místico repleto de muita música boa, amor, união e conexão entre pessoas de diferentes nacionalidades, culturas e classes sociais, onde todos são “um só”.

Original photo by Isadora Mosconi

Em todas as suas edições, o festival traz os principais DJs do cenário eletrônico como Alok, Afrojack, Vintage Culture, Dubdogz, Steve Aoki, Dimitri Vegas e mais outros 150 artistas renomados dos mais diferentes estilos deste gênero, incluindo progressive, trance, psytrance, melodic house & techno, Latin house, hard techno, drum ‘n’ bass e muito mais.

Eu diria que a Tomorrowland é uma experiência em que todo mundo deveria viver pelo menos 1 vez na vida, mesmo quem ainda não é um verdadeiro amante da música eletrônica. É muito mais que apenas um festival, é uma experiência que envolve liberdade, respeito, diversidade e solidariedade.

Lá você encontra uma infraestrutura enorme, oferecendo também uma experiência gastronômica com cardápios que apresentavam uma vasta variedade de pratos veganos e vegetarianos, hambúrgueres deliciosos, espetinhos suculentos, comida mexicana, comida asiática, massas, pizzas, kebabs, choripanes, entre outros.

Os cinco palcos extraordinários da Tomorrowland

A Tomorrowland teve 5 palcos este ano, mas o que mais chamou a atenção do público foi com certeza o Main Stage. O palco principal, deixou muitas pessoas encantadas e de queixo caído por causa de sua grandiosidade, riqueza de detalhes, fogos de artifícios e shows de drones. Realmente esse ano eles se superaram… um dos maiores palcos de toda a história do festival.

@_favile Então toma @flyworks.art no main stage da @Tomorrowland com @alok imagens em alta qualidade logo mais nos perfis oficiais, sigam la @flyworks.art drone droneshow tomorrowland tomorrowlandbrasil alok ♬ som original – Gabrielle Favile

Ele tinha uma estrutura de um grande castelo de 43 metros de altura, 160 metros de largura, 740 metros quadrados de blocos de vidro, 1.050 luzes, 230 caixas de som de subwoofers, 30 lasers, 48 fontes e 15 cachoeiras. Por este palco passaram os brasileiros Jessica Brankka, Dubdogz, Carola e ANNA, e os gringos Mariana Bo, Yves V, B Jones, Sunnery James & Ryan Marciano, Afrojack, Armin van Buuren e Hardwell.

Original photo by Isadora Mosconi

Os outros quatro eram menores, mas ainda sim, encantadores. O mítico palco CORE finalmente chegou ao Brasil após shows espetaculares em Tulum, Medelin e na Bélgica. Com um design imponente cercado por elementos da natureza e rochas estrondosas, este palco veio acompanhado com uma rica experiência audiovisual, proporcionando uma completa jornada multissensorial para os amantes do estilo afro-house.

Original photo by Isadora Mosconi

Já o Freedom Stage fez sua estréia no Brasil como um “clube indoor” , armado com libélulas e borboletas gigantes penduradas ao teto, iluminadas com fortes luzes de LED, entregando as melhores tracks techno e tech house.

Original photo by Isadora Mosconi

O palco Youphoria foi um dos meus favoritos. Ele foi decorado com imensos cogumelos infláveis e o DJ ficava na base desses quatro cogumelos. Lá você encontrava músicas derivadas da vertente psytrance.

Original photo by Isadora Mosconi

E para quem procurava sons melódicos e progressivos o palco Tulip era a opção perfeita. Um palco mais intimista que parece ter surgido de um conto de fadas.

Original photo by Isadora Mosconi

Com esta edição, a Tomorrowland deixou bem claro que querem criar uma atmosfera única no Brasil e não apenas reproduzir o que já é feito na Bélgica, colocando em destaque um dos maiores DJs brasileiros, Vintage Culture, para o encerramento do evento no palco CORE.

A quarta edição da Tomorrowland Brasil foi um sucesso e para mim os DJs que mais ganharam evidência foram a Charlotte De Witte, Alok com seu show de drones e Steve Aoki. É sem dúvidas um festival que você deveria colocar na sua lista de eventos.

