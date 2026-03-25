TOKYO FASHION WEEK: Tendências e como trazê-las para o dia dia

This article is written by a student writer from the Her Campus at Casper Libero chapter and does not reflect the views of Her Campus.

Sábado (21), foi encerrada oficialmente a temporada de desfiles que antecipam as coleções anuais de outono/inverno com a Rakuten Fashion Week Tokyo, a semana de moda japonesa. Diferente de capitais como Paris ou Milão, que optam por espetacularizar seus eventos, Tóquio é reconhecida por priorizar a construção têxtil, técnicas de corte e inovação experimental, servindo como plataforma para designers emergentes e marcas alternativas.

Por isso, separamos as principais tendências dos desfiles que ocorreram em Shibuya e Minato, além de sugestões de como aplicá-las no seu dia a dia e estilo pessoal durante as próximas estações.

1. CROCHÊ

Com a indústria fast fashion produzindo e descartando peças com uma agilidade nunca antes vista, itens que utilizam tecidos que demandam mais tempo e trabalho manual carregam ainda mais originalidade e um certo refinamento. Nesse sentido, o crochê foi uma das apostas da Kakan Ars para sua nova coleção. O tecido foi protagonista de casacos e vestidos voluptuosos, costurados de maneira abstrata.

A tendência pode ser incorporada em peças semelhantes no dia a dia — que já saem do óbvio por si só — e também em acessórios como chapéus, bolsas e braceletes. Uma dica de ouro para um outfit mais interessante é misturar o crochê com diferentes texturas ou escolher peças com cores mais vibrantes.

2. MEIA-CALÇA DE RENDA

A meia-calça de renda, uma aposta da Valentino há várias temporadas e que se estabeleceu no último ano como peça-chave desta estação pela coleção de Isabel Marant, marcou presença em Tóquio pela marca alternativa YUEQI. Com pequenas flores bordadas remetendo ao início do outono, a peça é capaz de aumentar o nível de qualquer produção, deixando o visual ainda mais estiloso em poucos segundos.

Sendo mais comum com vestidos e minissaias, também pode ser utilizada de maneiras mais criativas, como com bermudas jeans, no intuito de trazer contraste entre o sensual e o streetwear, ou em cores não convencionais junto a peças elegantes para um toque de diversão.

3. PELÚCIA

Da cabeça aos pés, a pelúcia foi destaque nas coleções de marcas como Anthem, Nagonstans, Kakan Ars e Seivson. Utilizada desde as maneiras mais comuns, como em jaquetas, cachecóis e acessórios de cabeça, até as formas pouco convencionais, nos detalhes dos calçados, especialmente em botas, calças, bolsas e polainas.

Neste outono/inverno, as pelúcias são uma excelente opção para se aquecer e elevar a autenticidade do seu look, quebrando a monotonia frequente nas peças da estação e adicionando profundidade visual.

4. ANDROGINIA

Peças andróginas são uma característica extremamente influente na moda japonesa, e que novamente tem ganhado força em desfiles recentes no Ocidente, como uma resposta à ascensão de estéticas conservadoras, recebe seu devido destaque nas coleções da elegante e contemporânea YOKE Tokyo.

Para além de simplesmente vestir peças do gênero oposto, é possível imprimir a androginia a partir de silhuetas lineares, mix de elementos e sobreposições para adicionar volume. Se quiser se inspirar ainda mais nos modelos do desfile, o uso de tons neutros e terrosos é essencial.

Caso tenha curtido nossas dicas e se interessado um pouco mais sobre outras tendências da moda japonesa, o Instagram do evento faz posts compartilhando os looks utilizados pelos espectadores e pessoas ao redor do desfile. Além de serem um show à parte, podem servir como referência para a construção dos seus próprios visuais e, quem sabe, se tornarem uma porta de entrada para o mundo da moda asiática.

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O artigo acima foi editado por Marcele Dias.

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