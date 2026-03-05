Timothée Chalamet e a Atuação de Método: O que difere o ator do personagem?

This article is written by a student writer from the Her Campus at Casper Libero chapter and does not reflect the views of Her Campus.

Muitos fãs perceberam uma mudança de postura e comportamento do ator franco-americano Timothée Chalamet em entrevistas, premiações e nas redes sociais desde o início das gravações de seu novo filme, Marty Supreme. A obra é sua grande aposta para conseguir o sonhado Oscar de melhor ator – e a repentina personalidade está atrelada à forma escolhida para garantir a melhor performance possível no longa-metragem: Uma atuação de método.

Mas afinal, o que é a atuação de método?

O method acting busca uma performance expressiva e emocionante incentivando o ator a “se jogar de cabeça” no papel e incorporar totalmente o personagem. Diferente da atuação clássica que se pauta na ação, essa técnica se baseia na emoção. A ideia aqui é trazer o personagem à vida por meio das emoções do próprio ator, sendo elas vindas de experiências anteriores ou não.

A atuação de método foi idealizada pelo diretor russo Konstantin Stanislavski no início do século XX, sua ideia consistia em submeter o ator a certas situações que o aproximariam do personagem, assim criando uma verossimilhança. Essa técnica chegou aos Estados Unidos na década de 1930 por meio de Lee Strasberg e Ella Kazan que desenvolveram ainda mais a abordagem chegando na teoria principal de que o ator deve vivenciar o personagem que interpreta ao máximo, ou seja, a atuação não pode permanecer apenas nos palcos ou em frente às câmeras.

Um dos casos mais conhecidos da atuação de método é o de Heath Ledger. Ao interpretar o Coringa em “Batman: O cavaleiro das trevas” (2008),o ator se isolou no próprio apartamento por um mês inteiro para entrar na loucura de seu personagem. Sua completa imersão lhe rendeu uma vitória póstuma no Oscar que, ao mesmo tempo em que exaltou a técnica, também questionou sua viabilidade.

Apesar de sua eficácia, a atuação de método também é alvo de críticas por parte de grandes nomes da atuação, como Natalie Portman que, em entrevista para o The Wall Street Journal Magazine, disse nunca ter experimentado a técnica, principalmente por ser mulher: “Já investi muito em papéis, mas acho que, honestamente, é um luxo que nós mulheres não podemos nos dar “, disse ao argumentar que, principalmente para mães, é um método inviável devido a necessidade de assumir outra personalidade. Ela não é a única à realizar críticas a este tipo de atuação. O ator Robert Pattinson disse à Variety que respeita a prática, porém observa que geralmente os atores só utilizam método quando estão interpretando “idiotas”.

Marty Supreme, o filme

Em Marty Supreme, Chalamet interpreta Marty Mauser, um jovem mesatenista ambicioso, disposto a fazer tudo que puder para realizar seu sonho e provar ao mundo inteiro que nada é impossível para ele.Ao longo do filme, acompanhamos Mauser agindo como um malandro vigarista na Nova York dos anos 1950, que use de seu talento excepcional no pingue-pongue para subir na vida, passando de apostas de rua a lenda do esporte.

Para fazer o personagem, o ator se submeteu ao uso de lentes de contato com grau, para ter sua visão prejudicada e assim trazer mais autenticidade para as cenas, e também passou por um treinamento intenso de tênis de mesa. No âmbito comportamental, Timothée passou a agir de forma mais arrogante e sarcástica. Uma completa imersão na persona de Marty Mauser para garantir o máximo de fidelidade e realidade na ficção.

O filme é inspirado na história de Marty Reisman (1930-2012), um lendário e excêntrico jogador americano de tênis de mesa. Conhecido por ser um “hustler”, alguém que transita entre a malandragem e ambição, ele transformava partidas em espetáculos e apostava alto, com isso, Marty popularizou o esporte fora dos torneios oficiais.

O resultado da imersão?

Uma performance que têm sido bastante elogiada pelo público e pela crítica, ganhando o prêmio de Melhor Ator do Critics Choice Awards e Melhor Ator em Filme de Musical ou Comédia no Globo de Ouro. Atualmente Timothée é um dos favoritos para ganhar o Oscar de Melhor Ator.

Marty Supreme estreou no Brasil oficialmente em 22 de janeiro de 2026 e é um dos filmes mais comentados da temporada de premiações.

