The Voice Brasil: o que a mudança de emissora revela sobre a disputa da TV aberta

Na última semana, dia 6 de outubro, foi ao ar a nova temporada do reality show musical “The Voice Brasil”. O programa agora faz parte da programação do SBT e também possui transmissão simultânea no Disney+. Mesmo em uma emissora diferente, o formato do reality manteve sua essência.

A nova temporada conta com a presença dos técnicos, Matheus & Kauan, Duda Beat, Mumuzinho e Péricles, com a apresentação de Tiago Leifert e Gaby Cabrini nos bastidores.

A mudança do programa de emissora, no entanto, acende um alerta e faz um convite a reflexão de uma questão antiga: a disputa da TV aberta.

Disputa entre as emissoras

O programa foi ao ar no mesmo dia de um dos momentos mais esperados e icônicos do remake de Vale Tudo, a morte da vilã Odete Roitman (Débora Bloch). Na chamada, o SBT usou esse dia histórico como forma de chamar a audiência.

No dia de sua estreia, o The Voice também concorreu com um programa do mesmo ramo. O “Estrela da Casa”, da Globo, teve a final da 2ª temporada. O reality musical também disputou os pontos de audiência com outro reality, A Fazenda 17, na Record.

Mesmo a exibição ocorrendo após o término do capítulo de Vale Tudo, a nova programação da grade não conseguiu superar a final do Estrela da Casa, nem A Fazenda, que registraram 15,3 e 6,1 pontos de média, respectivamente. De acordo com dados da Kantar Ibope Media, o reality musical registrou 4,1 pontos de média na Grande São Paulo, fazendo a emissora ficar em terceiro lugar na região, atrás de Globo e Record.

Segundo os dados do SBT, mais de 7,4 milhões assistiram o reality, além disso, a audiência cresceu 22% em relação à segunda-feira anterior. Nas redes sociais, o programa musical entrou para o 3º lugar no Trending Topics Brasil do X, antigo Twitter.

Com vozes potentes e estilos musicais diversos, o reality promete conquistar o coração do público ao longo da temporada, com histórias emocionantes e músicas que marcam gerações.

A reinvenção da tv aberta

Com o aumento do consumo de plataformas de streaming pelo público brasileiro, as grandes emissoras de TV aberta estão em um processo de reivenção, tendo que alterar a programação para uma grade que cative todas as idades, principalmente os jovens. Com esse objetivo, o SBT busca estratégias para fazer com que o público engaje no reality musical. A ideia da emissora é fazer com que outro programa da casa, o Fofocalizando, seja a ponte ideal, mostrando os bastidores do The Voice e despertando interesse no público, além da estratégia de transmídia dos cortes e interações nas redes sociais.

A parceria com o Disney+ também contribui nesse sentido, com a transmissão simultânea. A ideia é fazer com que chegue em um público que só consuma streaming. Outro ponto crucial dessa parceria, é fazer com que o público tenha a possibilidade de assistir quando e onde quiser,mesmo depois do ao vivo. Além disso, os assinantes terão uma experiência exclusiva, com convidados musicais especiais, reacts do show e uma interação entre técnicos e participantes em um conteúdo extra na plataforma.

Dinâmica do the voice

O reality será dividido em quatro fases. As audições às cegas dão início. Nesta fase, os técnicos ficam de costas e se quiserem aquela voz, apertam o famoso botão vermelho.

Depois, com todos os times montados, começam as batalhas. Duas vozes do mesmo time se enfrentam e cantam juntas. Nesta etapa, apenas um participante permanece na equipe, cabendo ao técnico eliminar um ao fim do apresentação.O outro candidato, entretanto, ainda tem uma chance de permanecer na competição. Através do recurso “peguei”, onde um técnico rival pode pegar aquela voz para o seu time.

A próxima fase é a rodada de fogo, onde os cantores do mesmo time se apresentam individualmente, e o técnico escolhe quem avança. A última fase é marcada por shows ao vivo, decisões e a votação do público que define o grande vencedor.

Recursos dos TÉCNICOS

Ao longo do reality musical os jurados têm à disposição recursos que podem ser usados ao longo da competição. Há o ‘block’ usado nas “audições às cegas” para impedir outro técnico de ter a chance de ser escolhido pelo competidor.

“Tô dentro”, é uma regra nova desta temporada. Consiste em o técnico resgatar, uma única vez, um candidato que não teve nenhuma cadeira virada nas “audições às cegas”. “Jogar a toalha”, permite ao técnico salvar ambas as vozes que se enfrentaram em uma batalha, com a condição do técnico eliminar dois participantes de outra batalha até o final da fase.

Expectativas da emissora

O SBT viu com bons olhos a estreia do reality musical, mesmo com a terceira colocação no Ibope. Na visão da emissora, o reality possui grandes chances de fazer a diferença na grade e colher bons frutos ao longo da competição.

