The Pitt: O que a premiada série tem de diferente de outras adaptações médicas?

A série The Pitt, da HBO MAX, estreou no início de 2025 e, desde então, vem sendo aclamada como a série médica mais realista já feita.

Com três Emmys (incluindo o de Melhor Ator em Série Dramática) e 97% de aprovação da crítica no Rotten Tomatoes, a série conquistou o público por não ser “mais um hospital com romances e casos semanais”, como em House, M.D. ou Grey’s Anatomy, e trazer uma proposta bem mais imersiva e precisa.

A TRAMA

A história gira em torno do Dr. Robby, interpretado por Noah Wyle, e de sua equipe no centro de emergência de Pittsburgh. Algo que difere The Pitt do resto das séries médicas é a estrutura de cada temporada acompanhar um turno de 15 horas do hospital, com cada episódio sendo uma hora desse plantão. O foco da série não é apresentar os dramas pessoais, mas, enquanto assistimos, vemos pequenos vislumbres desses dramas aparecendo no meio do expediente da equipe.

Produzida pela Warner Bros Television, a série utiliza uma fotografia com luzes claras e fortes, fazendo o ambiente realmente parecer um hospital e sem o glamour de outras produções onde a sala de cirurgia tem o foco de luz apenas no paciente sendo operado para efeito dramático. A câmera acompanha os personagens de perto, muitas vezes em planos sem cortes, o que aumenta a tensão e urgência das cenas, quase como um documentário.

Ainda na parte técnica, os atores da série acompanharam médicos reais antes das gravações, que os ensinaram gestos e técnicas comuns em certos procedimentos. Esses profissionais também estavam no set durante as gravações para garantir precisão nos procedimentos, diagnósticos e dilemas éticos.

The Pitt não tem medo de ser gráfica, e um bom exemplo disso é a cena do parto, no episódio 11 da primeira temporada. Grande parte do realismo da série vem dos efeitos práticos usados, onde a equipe utilizou diversas variedades de sangue artificial (sangue de boca, arterial, entre outros), além de próteses e maquiagem, para garantir que o ambiente fosse autêntico.

CRÍTICAS AO SISTEMA DE SAÚDE AMERICANO

Nesse enorme mundo das séries médicas, The Pitt também se destaca por ser uma crítica ao sistema de saúde dos Estados Unidos, com hospitais superlotados, empresas que estão mais preocupadas em números do que realmente em atender as pessoas e da preocupação dos pacientes com os valores de tratamento, que não são cobertos por um sistema público de saúde, como no Brasil. The Pitt nos apresenta a mais bruta e autêntica vida real de um centro de emergências, mostrando o desgaste físico e emocional dos profissionais, o impacto de decisões difíceis e os erros que podem custar vidas.

O Dr. Robby foge do arquétipo do “médico que salva o dia” e é retratado como alguém humano, falho e constantemente pressionado pelo sistema hospitalar.

A segunda temporada de The Pitt ainda está em andamento e novos episódios são lançados toda quinta-feira, na HBO MAX. O último episódio está previsto para o dia 16 de abril e a terceira temporada já está confirmada!

