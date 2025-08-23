The Life of a Showgirl: Tudo o que já sabemos sobre a nova era de Taylor Swift

Taylor Swift anunciou oficialmente seu 12º álbum de estúdio, intitulado The Life of a Showgirl, durante participação no podcast New Heights, apresentado por Travis e Jason Kelce, em 13 de agosto de 2025. O lançamento acontecerá no dia 3 de outubro e Taylor já revelou alguns spoilers em suas redes sociais.
Tracklist com faixas polêmicas e participação especial
O álbum terá 12 músicas inéditas, sem versões deluxe ou faixas adicionais. A cantora reforçou que “são essas 12. Não tem 13ª, nem 14ª”. Entre os títulos confirmados estão “Elizabeth Taylor”, que instiga interpretações sobre possíveis conexões entre a cantora e a atriz com o mesmo nome e “Eldest Daughter”, que promete falar sobre questões familiares.
Alguns fãs também especulam que “Ruin the friendship” possa ser sobre a amizade da cantora com a atriz Blake Lively, após algumas polêmicas envolvendo as duas.
A faixa de encerramento, que dá nome ao álbum, traz a participação especial da cantora Sabrina Carpenter, que já havia acompanhado Swift como artista de abertura em alguns shows da The Eras Tour.
A Tracklist completa inclui:
- The Fate of Ophelia
- Elizabeth Taylor
- Opalite
- Father Figure
- Eldest Daughter
- Ruin the Friendship
- Actually Romantic
- Wi$h Li$t
- Wood
- CANCELLED!
- Honey
- The Life Of A Showgirl (feat. Sabrina Carpenter)
Expectativas para a nova era
Visualmente, The Life Of A Showgirl se diferencia das fases anteriores ao mergulhar no universo do espetáculo e do show business. A estética dessa nova era envolve muito brilho, plumas e figurinos exuberantes.
As cores predominantes serão o laranja e o verde, que já aparecem na identidade visual divulgada. A capa oficial mostra a cantora submersa em uma banheira, uma referência à pintura Ophelia, de John Everett Millais, sugerindo que o disco terá também um tom dramático e introspectivo.
O anúncio movimentou as redes sociais, acumulando milhões de curtidas em poucas horas e gerando uma onda de teorias. Para os críticos, o álbum pode marcar uma transição importante: depois do The Tortured Poets Department (2024) e do marco histórico da The Eras Tour, Swift agora aposta em uma era de teatralidade e espetáculo, explorando tanto o lado glamuroso quanto a pressão de viver sob os holofotes. A expectativa dos fãs é que esse seja um dos lançamentos mais grandiosos da cantora.
