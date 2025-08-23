The Life of a Showgirl: Tudo o que já sabemos sobre a nova era de Taylor Swift

This article is written by a student writer from the Her Campus at Casper Libero chapter and does not reflect the views of Her Campus.

Taylor Swift anunciou oficialmente seu 12º álbum de estúdio, intitulado The Life of a Showgirl, durante participação no podcast New Heights, apresentado por Travis e Jason Kelce, em 13 de agosto de 2025. O lançamento acontecerá no dia 3 de outubro e Taylor já revelou alguns spoilers em suas redes sociais.

Tracklist com faixas polêmicas e participação especial

O álbum terá 12 músicas inéditas, sem versões deluxe ou faixas adicionais. A cantora reforçou que “são essas 12. Não tem 13ª, nem 14ª”. Entre os títulos confirmados estão “Elizabeth Taylor”, que instiga interpretações sobre possíveis conexões entre a cantora e a atriz com o mesmo nome e “Eldest Daughter”, que promete falar sobre questões familiares.

Alguns fãs também especulam que “Ruin the friendship” possa ser sobre a amizade da cantora com a atriz Blake Lively, após algumas polêmicas envolvendo as duas.

A faixa de encerramento, que dá nome ao álbum, traz a participação especial da cantora Sabrina Carpenter, que já havia acompanhado Swift como artista de abertura em alguns shows da The Eras Tour.

A Tracklist completa inclui:

The Fate of Ophelia Elizabeth Taylor Opalite Father Figure Eldest Daughter Ruin the Friendship Actually Romantic Wi$h Li$t Wood CANCELLED! Honey The Life Of A Showgirl (feat. Sabrina Carpenter)

Expectativas para a nova era

Visualmente, The Life Of A Showgirl se diferencia das fases anteriores ao mergulhar no universo do espetáculo e do show business. A estética dessa nova era envolve muito brilho, plumas e figurinos exuberantes.

As cores predominantes serão o laranja e o verde, que já aparecem na identidade visual divulgada. A capa oficial mostra a cantora submersa em uma banheira, uma referência à pintura Ophelia, de John Everett Millais, sugerindo que o disco terá também um tom dramático e introspectivo.

O anúncio movimentou as redes sociais, acumulando milhões de curtidas em poucas horas e gerando uma onda de teorias. Para os críticos, o álbum pode marcar uma transição importante: depois do The Tortured Poets Department (2024) e do marco histórico da The Eras Tour, Swift agora aposta em uma era de teatralidade e espetáculo, explorando tanto o lado glamuroso quanto a pressão de viver sob os holofotes. A expectativa dos fãs é que esse seja um dos lançamentos mais grandiosos da cantora.

______________

O texto acima foi editado por Anna Goudard

Gostou do conteúdo? Veja Her Campus Cásper Líbero para mais!