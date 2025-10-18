“The Kardashians” brasileiro: o que o novo reality da família Braz promete?

This article is written by a student writer from the Her Campus at Casper Libero chapter and does not reflect the views of Her Campus.

Poderia se dizer que a família Braz são as Kardashians brasileiras? Com toda certeza… ou até melhores que as originais! Uma família unida por mulheres que atualmente possuem milhões de seguidores nas redes sociais e grande relevância no nicho da moda e lifestyle! Por que se um dia você já quis ser uma Kardashian, com toda certeza vai desejar viver um dia como uma Braz.

Antes de tudo, quem é a família Braz?

A fama da família Braz começa com a matriarca, Silvia Bussade Braz, natural do interior do Rio de Janeiro, começou sua trajetória na internet em 2010, com um blog chamado Maria Sophia, inspirado e incentivado por sua filha mais velha, Maria Vitória.

Desde então, Silvia construiu uma carreira sólida e respeitada no universo da moda, tornando-se referência em elegância, bom gosto e parcerias com marcas de alto padrão, tanto nacionais quanto internacionais. Atualmente é uma das influenciadoras digitais mais conhecidas do Brasil, especialmente nos segmentos de moda, luxo e lifestyle.

Ao longo dos anos, Silvia não apenas consolidou sua imagem como influenciadora de luxo, mas também transformou sua vida pessoal em parte do seu conteúdo, especialmente no que diz respeito à maternidade. Ela é mãe de três meninas: Maria Vitória, Maria Antônia e Maria Isabela, que com o tempo passaram a fazer parte ativa da sua jornada profissional.

Por mais que suas filhas, principalmente as mais velhas, tenham escolhido se tornar influenciadoras, Silvia nunca forçou a exposição das filhas, valorizando muito a convivência familiar, as escolhas e individualidade de cada uma.

A primogênita, Maria Vitória, é formada em Direito, mas também atua como influenciadora digital. Ela já participou de diversas campanhas publicitárias ao lado da mãe e vem construindo sua própria identidade nas redes sociais, com foco em moda e comportamento. Maria Antônia, por sua vez, está cursando Medicina, mas também se envolve em campanhas e eventos com a mãe, mantendo uma presença digital própria. Já a caçula, Maria Isabela, de 10 anos, aparece em algumas publicações e projetos especiais, sempre com o cuidado de manter sua infância preservada.

O reality “The Braz”

O novo reality da família estreou no dia 30 de setembro, com um primeiro episódio de 10 minutos. Ao assisti-lo, a sensação é de estar vendo um longo trailer, com uma dinâmica rápida e diversos cortes, mostrando vários cenários e assuntos. E se a intenção do episódio piloto era deixar o público com um gostinho de quero mais… conseguiram!

Com mais de 10 mil likes no vídeo e comentários como “Único defeito desse vídeo?“, “CURTO demais” e “Ameeeei!!! As Kardashians brasileiras amoo”. E “queremos +30 min, mamãe Silvia, mostram que o reality tem tudo para dar certo!”

EP. 1 – THE BRAZ | MILÃO FASHION WEEK

Já o segundo episódio, lançado no dia 11 de outubro, veio do jeitinho que o público queria, longo e com muito entretenimento! Esse episódio é uma imersão completa ao mundo da moda, principalmente a Paris Fashion Week, na qual Silvia e Maria Vitória mostram todo o backstage que é viver essa semana tão intensa e marcante – além de risadas e perrengues.

Ao mesmo tempo que mostram a vida da elite, elas se preocupam em tornar o reality acessível para todo o seu público, desde realizando explicações sobre o que está acontecendo e até mesmo um glossário traduzindo palavras usadas por elas e por outras pessoas do nicho. Além de apresentar toda a equipe que as acompanha na viagem.

EP. 2 – THE BRAZ | PARIS FASHION WEEK

Por que seriam elas melhores do que acompanhar as Kardashians?

O primeiro fator é o envolvimento em polêmicas, por mais que estejam entre as maiores influenciadores do Brasil, Silvia Braz preza muito pela sua privacidade e da família. As filhas, assim como ela, também seguem esse princípio, o que as diferenciam muito da família norte-americana, que sempre levava brigas familiares, relacionamentos e crises para a televisão.

Além disso, Silvia sempre deixou claro em entrevistas que não força as filhas a seguirem seus passos, mas procura incentivar o protagonismo e a liberdade de escolha de cada uma. Isso permitiu a escolha das meninas em exporem ou não as próprias vidas, assim como escolher seus próprios passos, como a faculdade e curso que gostariam de fazer. Diferente das Kardashians que sempre foram expostas às câmeras, principalmente Kylie e Kendall, que lidam com os holofotes desde pequenas.

O reality está só começando e com ele vamos conhecer um pouco mais da vida agitada e divertida da família, vendo um lado que nunca foi mostrado antes na internet, além de acompanhar viagens, compromissos e a rotina de cada uma delas.

O novo programa se diferencia pela autenticidade, elas não se resumem a estereótipos e nem querem isso! Ao final do primeiro episódio, é perguntado para Silvia: “Vocês querem ser as Kardashian?”, “Não! Eu quero ser as Bussade Braz”.

