The Fate of Ophelia: veja outras inspirações literárias de Taylor Swift

This article is written by a student writer from the Her Campus at Casper Libero chapter and does not reflect the views of Her Campus.

Com inspirações literárias e artísticas, Taylor Swift volta para as paradas musicais com seu mais novo álbum The Life of a Showgirl, que traz 12 músicas inéditas e mantém sua tradição em inspirações literárias com uma nova releitura da literatura mundial com a canção The Fate of Ophelia (Destino de Ofélia, em português), que faz referência à morte da personagem Ofélia, na peça Hamlet, de William Shakespeare. A famosa cantora de pop foi de Romeu e Julieta a O Grande Gatsby, tornando sua lista de canções e videoclipes mais inspiradores e com muito significado.

ROmeu e Julieta

Uma das grandes obras de William Shakespeare, Romeu e Julieta, conta a história de dois jovens de famílias inimigas que se apaixonam sem saber da rivalidade de suas origens. Apesar do grande amor, o ódio entre suas famílias leva à diversas tragédias, que ocasionaram a morte do casal apaixonado.

O clássico foi uma das grandes referências de Taylor Swift na música Love Story, lançada em 2008 no álbum Fearless. Swift fez referência ao grande momento do romance proibido entre Julieta e Romeu, cantando:

That you were Romeo, you were throwin’ pebbles, And my daddy said, Stay away from Juliet, And I was cryin’ on the staircase, Beggin’ you, Please don’t go.”

A sua representação traz uma narrativa moderna e esperançosa de uma história de amor, mostrando como utilizar clássicos da literatura para narrar suas próprias histórias.

Alice no País das Maravilhas

O clássico livro infantil publicado em 1865 por Lewis Carrol, Alice no País das Maravilhas conta a história de Alice, que conhece um Coelho Branco atrasado e cai em sua toca, indo parar no mundo mágico e fantasioso das Maravilhas.

Outro feito de Taylor Swift foi no lançamento do álbum 1989, em que a cantora mergulha no mundo das maravilhas com uma releitura da obra de Alice no País das Maravilhas, com a faixa Wonderland.

Já em 2020, no álbum Evermore, Taylor se inspira novamente no livro com a música Long Story Short, que faz referência em sua letra ao Coelho e à toca:

Right down the rabbit hole”

Peter Pan

Escrito por James M. Barrie, Peter Pan conta a história de um garoto que nunca cresce e vive na Terra do Nunca. O livro retrata a dualidade de Peter com a Wendy, em que um quer viver na terra, onde nunca vai crescer, e a outra recusa a oportunidade, pois quer se tornar uma adulta.

Com a faixa Cardigan, a cantora não deixou de fora a história de Peter Pan, ao citar de forma simples Wendy e Peter Pan:

Tried to change the ending, Peter losing Wendy”

Na canção, Taylor Swift faz referência a como Peter perdeu Wendy, o que, na música, representa como James perdeu Betty, de forma imatura.

O conto de duas cidades

O conto de duas cidades, de Charles Dickens, retrata as cidade de Londres e Paris. A história fala sobre um doutor francês, chamado Manette, que ficou preso por dezoito anos na Bastilha e, após ser solto, se muda para Londres para morar com a sua filha Lucie, que nunca tinha conhecido.

Taylor usa como inspiração uma das frases marcantes do livro:

Aquele foi o melhor dos tempos, foi o pior dos tempos”

Na música Getaway Car, do álbum Reputation. Apesar de a inspiração ser o casal de criminosos Bonnie e Clyde, a cantora deixa uma frase na música parecida com a do livro de Charles Dickens:

It was the best of times, the worst of crimes”

O Grande Gatsby

Sobre o declínio da sociedade americana, festas grandiosas e desilusões amorosas, o livro O Grande Gatsby, de F. Scott Fitzgerald narra a história do milionário Jay Gatsby e a decepção amorosa de não esquecer seu amor de juventude, Daisy Buchanan. Com a intenção de atraí-la, o milionário organizou grandes festas para recuperar sua amada.

Na música This Is Why We Can’t Have Nice Thigs, do álbum Reputation, Taylor conta como se sentiu igual a Jay Gatsby, indo a grandes festas com outros famosos:

Feelin’ so Gatsby for that whole year.”

_________________________

O artigo acima foi editado por Anna Muradi

Gosta desse tipo de conteúdo? Confira a página inicial da Her Campus Cásper Líbero para mais!