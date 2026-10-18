The Encore: quando o sucesso de Taylor Swift também vira cobrança

This article is written by a student writer from the Her Campus at Casper Libero chapter and does not reflect the views of Her Campus.

Em The Encore, expansão de The Life of a Showgirl, Taylor Swift enfrenta a faceta mais exaustiva do próprio meio: a cobrança implacável de quem exige que ela nunca saia de cena, ao mesmo tempo em que a acusa de ocupar espaço demais.

Ao ser julgado antes mesmo de ser digerido, o novo lançamento não questiona apenas os rumos da carreira da cantora, mas expõe como a cultura pop devora seus maiores ícones em uma velocidade insustentável.

A regra inalcançável da perfeição

“Encore” significa ‘mais’ ou ‘de novo’, o famoso “bis” utilizado em shows, quando o público pede para os artistas voltarem e cantarem mais músicas após o fim oficial do espetáculo. Taylor Swift utiliza essa palavra justamente para ironizar que o pedido por mais uma música, se aproxima da cobrança para que a artista continue entregando novidades. No entanto, quando a cantora entrega as quatro faixas inéditas, a recepção imediata já vem acompanhada de exigências desmedidas.

A cada novo lançamento, ela é comparada com suas obras antigas como os álbuns Folklore e Evermore, que parte da crítica entende como o ponto mais alto de coesão narrativa e maturidade artística da popstar. Já Red e 1989 representam momentos importantes de experimentação sonora e aproximação com o pop, ampliando o alcance de sua música. Seus números não paravam de crescer e a expectativa aumentava a cada lançamento.

​Essa régua implacável cria um cenário em que a artista se torna refém do seu próprio ápice. Em The Encore, as quatro faixas inéditas — “Patient Zero”, “Cleveland!”, “Pink Clouding” e “Babylon” — colocam em evidência precisamente essa tensão temática. Em vez de recorrer às metáforas densas e literárias que consagraram a fase acústica de folklore, Swift aposta aqui num tom mais cru, direto e confessional. As composições oscilam entre o desgaste da superexposição pública, a claustrofobia dos holofotes e o desabafo irônico sobre as expectativas externas, aproximando-se da urgência da pop e afastando-se do lirismo tradicionalmente reverenciado pela crítica.

​Foi exatamente essa mudança de tom que abriu espaço para os julgamentos precipitados nas redes sociais: afinal, faltou lirismo ou o público esqueceu-se de como escutar um registo despretensioso? As faixas mostram que até as maiores compositoras têm o direito de criar sem a obrigação de reescrever a história da música a cada lançamento. Ao julgar a ausência de poesia rebuscada como um tropeço criativo, a crítica esquece que nem toda a canção precisa de ser um tratado existencial para justificar a sua relevância — e que tudo o que não se apresenta como revolucionário acaba sumariamente rotulado como erro no cânone da cantora.

​A cultura da hiperprodutividade: quando descansar gera culpa

A música passa a coexistir com a necessidade de comentá-la. Cada faixa pode se transformar em um vídeo de reação, cada letra em uma teoria e cada lançamento em uma comparação com trabalhos anteriores. Nesse cenário, a experiência de escuta divide espaço com a produção incessante de opiniões sobre aquilo que se ouve. O álbum deixa de ser apenas uma obra a ser descoberta e passa a funcionar como um acontecimento que precisa ser avaliado imediatamente.

No ambiente digital, a disputa por visibilidade pode penalizar a ausência: a redução das publicações pode diminuir o alcance de criadores e dificultar sua permanência nas conversas on-line. Em escala global, Taylor Swift é um exemplo expressivo dessa dinâmica. A expectativa de que ela componha no meio de turnês monumentais, anuncie regravações e lance expansões como The Encore espelha uma sociedade que transformou a produção ininterrupta em requisito mínimo de sobrevivência.

​A arte, que antes demandava tempo para maturar e criar raízes na vida das pessoas, passa a ser tratada como conteúdo de consumo descartável, dissecada em segundos para virar áudio viral ou alimentar debates fugazes no feed. O problema é que essa lógica transborda dos palcos e atinge em cheio a rotina da juventude.

Há uma pressão constante para acumular conquistas, manter um currículo brilhante, sustentar uma presença digital impecável e nunca demonstrar fragilidade. Assim como no caso de Swift, o sucesso conquistado não traz alívio; ele apenas eleva o nível da cobrança, transformando o descanso em motivo de culpa. Ao exigir que seus ícones entreguem um novo “bis” a cada instante, a cultura da internet escancara sua própria neurose: a incapacidade de aceitar que até os maiores talentos precisam do silêncio para continuar existindo.

Quando o sucesso feminino incomoda

​​Há, no entanto, uma camada indispensável que atravessa essa espiral de exigências e tem recorte explícito de gênero: a misoginia enraizada na indústria do entretenimento. Artistas masculinos consagrados, como Ed Sheeran, Drake e Bruno Mars, podem lançar álbuns com a mesma estética, fórmula e sonoridade por anos e são aclamados por “manterem sua identidade autêntica”. Para uma mulher, permanecer na mesma sonoridade é lido como preguiça criativa, mas mudar radicalmente é rotulado como cálculo de marketing. Swift precisa ser empresária brilhante, poeta impecável, vocalista incansável e ainda sustentar o carisma de uma “garota comum”, tudo isso sem deixar transparecer o esforço necessário para sustentar essa posição.

Durante anos, a cantora foi criticada por não ter reconhecimento suficiente da indústria. Quando passou a acumular recordes, turnês esgotadas e impacto cultural expressivo, outra crítica tomou seu lugar: a de que estaria presente demais. O problema deixa de ser a falta de espaço e passa a ser justamente a quantidade dele.

Essa lógica revela uma dinâmica comum enfrentada por mulheres em posições de destaque. O sucesso é celebrado até o momento em que se torna dominante. A partir daí, a presença constante passa a ser interpretada como excesso, enquanto homens que mantêm carreiras longas e prolíficas costumam ser associados à consistência ou ao legado.

Em The Encore, a discussão sobre a qualidade das novas músicas muitas vezes é acompanhada por comentários que extrapolam a obra em si e se concentram na figura pública que Swift representa. Mais do que avaliar canções, parte da crítica parece expressar um cansaço direcionado à artista e à sua visibilidade. Nesse sentido, o álbum evidencia que a cobrança nem sempre está relacionada ao que ela produz, mas ao espaço que ocupa.

Assim, The Encore pode ser lido não apenas como uma continuação de um projeto musical, mas também como um retrato das tensões que surgem quando uma mulher permanece por tempo demais no topo de uma indústria acostumada a consumir e substituir rapidamente seus próprios ícones.

Quando o bis deixa de ser um pedido

No fim, The Encore parece menos interessado em provar que Taylor Swift ainda consegue se reinventar e mais disposto a questionar por que ela precisa fazer isso o tempo todo. O lançamento evidencia uma cultura que exige produção constante, transforma artistas em máquinas de conteúdo e mede seu valor pela capacidade de superar o próprio passado.

Em uma era guiada pela velocidade das redes sociais, o sucesso deixou de ser uma conquista para se tornar uma obrigação permanente. Cada novo trabalho precisa ser maior, mais inovador e mais impactante do que o anterior. Quando isso não acontece, mesmo que a obra seja consistente, a reação costuma ser de decepção.

Ao transformar o tradicional pedido de “bis” em tema central do álbum, Swift expõe uma contradição difícil de ignorar: o público sempre quer mais, mas raramente está satisfeito quando recebe.

Talvez a grande mensagem de The Encore não esteja nas expectativas que ele atende, mas naquelas que desafia. Afinal, nem toda obra precisa revolucionar a música para justificar sua existência. Às vezes, continuar criando já é um ato de resistência em um cenário que nunca para de exigir mais.

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O artigo acima foi editado por Luana Zanardi.

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