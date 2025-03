Summer Eletrohits: o retorno do dance music para as pistas

This article is written by a student writer from the Her Campus at Casper Libero chapter.

Se você cresceu nos anos 2000 ou escuta muitas músicas dessa era, é bem provável que já tenha dançado ao som de vários Summer Eletrohits. Hoje, depois de um tempo fora do mainstream, esse estilo vem ganhando força novamente. Mas o que é exatamente e por que ele tinha sumido das baladas?

O que é o Summer Eletrohits?

O summer eletrohits não é um gênero oficial da música eletrônica, mas sim um termo utilizado para definir sons dançantes, com batidas marcantes e vocais envolventes que remetem ao verão europeu. O termo se popularizou através das coletâneas lançadas entre 2005 e 2014 pela gravadora Som Livre de mesmo nome, trazendo faixas que misturavam house, electro house, trance e eurodance. As músicas eram feitas para serem pegajosas – não necessariamente precisavam de letras elaboradas. Nessa época artistas como David Guetta, Calvin Harris, Kesha, Flo Rida e Avicii dominavam as pistas.

Hits como Stereo Love, Mr. Saxobeat e Summer marcaram época e são lembrados até hoje.

A estética

Videoclipes com cenários paradisíacos, festas à beira da piscina, neon e roupas extravagantes não podiam faltar. O estilo das capas de álbuns reforçavam ainda mais esse visual, sempre com cores vibrantes e muitos elementos tropicais.

Um exemplo clássico é o clipe de Welcome to St. Tropez – DJ Antoine vs Timati feat. Kalenna

O que levou o estilo a ser esquecido por um tempo?

Ao passar dos anos, outros gêneros, como o funk e o pop, foram tomando o lugar nas festas que antes era dominado pelo Summer Eletrohits. O gosto musical das novas gerações tinha mudado, e a febre das coletâneas diminuído.

Outro fator que vale a pena ressaltar, foi a forma como consumimos música. Com a chegada da era dos streamings, playlists personalizadas substituíram os álbuns compilados, o que fez as coletâneas menos atrativas comercialmente.

O retorno aos charts

Nos últimos anos, o TikTok tem sido um dos responsáveis por reviver a nostalgia dos anos 2000, e esse estilo não ficou de fora. Muitos dos hits voltaram a viralizar na plataforma, reacendendo o interesse pelo gênero. O uso de alguma dessas músicas em filmes recentes também ajudou no comeback, como foi o caso de Pump It Up de Danzel, que fez parte da trilha sonora de A Substância (2024), estrelando Margaret Qualley e Demi Moore. Além disso, álbuns como BRAT (2024) da Charli xcx trouxeram essa vibe de volta, com faixas como “Club classics”, “360”, “Von dutch”, “365”, e entre outras.

Como consequência, algumas festas temáticas começaram a surgir, principalmente por São Paulo e Rio de Janeiro, trazendo esse clima de verão europeu misturado com balada eletro.

Alguns exemplos são:

Cineclube Cortina (SP)

O espaço traz noites dedicadas ao Summer Eletrohits, com DJs tocando as mais icônicas do estilo. O público costuma ser mais jovem por aqui

Edifício Martinelli (SP)

Festas temáticas como “SUMMER ELETROHITS no Edifício Martinelli” oferecem tardes e noites incríveis no topo do arranha-céu centenário, celebrando gêneros como EuroDance e Pop do anos 2000 e 2010. Nos eventos do edifício não há um grupo mais predominante, o público é bem diversificado, sendo atrativo para o maduro e o jovem também.

Seja por nostalgia ou simplesmente pela energia contagiante, o summer eletrohits continua sendo um dos melhores estilos para dançar e curtir. Afinal, algumas músicas foram feitas para tocar na pista para sempre.

