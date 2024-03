SPORTLIFE: A ASCENSÃO DA VERTENTE DO STREETWEAR NAS COMUNIDADES 

The Her Campus National Editors write about products we love and think you’ll love too. Her Campus has affiliate partnerships, so we get a share of the revenue from your purchase. All products are in stock and all prices are accurate as of publication.

This article is written by a student writer from the Her Campus at Casper Libero chapter.

Estilo, conforto, funcionalidade e esporte. Tudo se encontra no novo movimento do streetwear, o sportlife.

A moda esportiva começou a ganhar destaque no século XX, à medida que mais pessoas passaram a se envolver em atividades esportivas e de lazer.

Inicialmente, as roupas desse estilo eram principalmente funcionais, projetadas para fornecer conforto e liberdade de movimento durante a prática de esportes específicos.

Com o tempo, a moda esportiva começou a ser influenciada por tendências do mainstream. Marcas de roupa começaram a incorporar elementos de design e estilos contemporâneos em suas coleções, tornando as roupas esportivas mais estilosas e versáteis.

Na atualidade, esse estilo tornou-se uma tendência global, com muitas pessoas optando por usar roupas esportivas não apenas durante a prática de atividades físicas, mas também no dia a dia.

A FILOSOFIA POR TRÁS DO ESTILO

O movimento abraça que o que vestimos tem que acompanhar o nosso modo de viver e ritmo. Mais do que vestir peças esportivas é apostar no estilo como parte do cotidiano.

Neguinho de Favela, um dos mentores do sportlife, em uma conversa com a QR Brasil disse que vê essa onda como uma referência a atletas do cotidiano, “vestimos as roupas e nosso esporte é o ritmo acelerado da vida.

Essa filosofia que torna o movimento um estilo de vida é o que diferencia o sportlife do athleisure, que está mais ligado a simples combinação de roupas esportivas mescladas com peças casuais do dia a dia.

AS MARCAS RECONHECENDO O LIFESTYLE

Em 2023, a Lacoste fez algumas ações em comemoração aos seus 90 anos, entre elas, foi a mudança do seu nome na fachada de algumas unidades para “Lalá”.

Como parte das comemorações, teve o surgimento da Casa Lalá, que ficava próxima ao Parque Ibirapuera e abrigava diversos espaços interativos, relíquias da marca e workshops.

Parte dessa festividade foi desenvolvida e elaborada pela diretora criativa, Fernanda Souza, mais conhecida como CorreRua – que é referência na construção do movimento.

Naquele ano, foi lançado pela Lacoste o L003 Neo, um modelo da linha de footwear, criado para mostrar como moda e esporte caminham juntos. O tênis une o melhor dos dois mundos, mesclando referências, detalhes surpreendentes, pensado exclusivamente para se encaixar na moda da atualidade.

TENDÊNCIA ATEMPORAL NA COMUNIDADE

O movimento defende que sportlife não se veste, se vive. Para fazer uma boa combinação você precisa estar alinhado com a vivência da filosofia.

A camisa de time sempre foi o uniforme do jovem da periferia e o tempo não mudou isso. E aqui ela se torna parte indispensável do traje, você pode ver as pessoas usando apenas ela ou o traje esportivo completo de algum time.

Outro elemento marcante do estilo é o Nike TN, de variadas cores e modelos. Além disso, acessórios ousados como luvas e gorros também tem chamado atenção e incorporado o estilo.

O sportlife transcende a mera estética para se tornar um verdadeiro reflexo do ritmo acelerado e da resiliência das comunidades periféricas. Nesse cenário, as ruas se transformam em passarelas, e cada peça de roupa é um manifesto de identidade e ambição. Enquanto a moda esportiva continua a evoluir, é claro que seu coração e alma estão enraizados nas ruas, onde a comunidade periférica continua a liderar o caminho com sua criatividade e determinação.

———————–

O artigo acima foi editado por Lorena Lindenberg.

Gosta desse tipo de conteúdo? Acesse Her Campus Cásper Líbero para saber mais!