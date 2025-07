“Something Beautiful”: estamos com saudade dos visuais nos álbuns de divas pop?

This article is written by a student writer from the Her Campus at Casper Libero chapter and does not reflect the views of Her Campus.

Lançado em 30 de maio, Something Beautiful, nono álbum de estúdio de Miley Cyrus, já havia sido anunciado como um álbum visual. A estreia do filme musical aconteceu em 6 de junho, durante o Festival de Cinema de Tribeca 2025. Mas foi só no dia 27 de junho que ele chegou oficialmente às salas de cinema.

Something Beautiful é o primeiro projeto musical de Miley com totalmente visual. Também é seu trabalho mais audacioso e experimental até hoje. Com 13 faixas, sendo um prelúdio e dois interlúdios, o álbum conta com a participação de Brittany Howard e Naomi Campbell. Nele, Miley mergulha em um pop operático, combinando elementos da música pop com técnicas da ópera. Também explora arranjos de R&B, funk, rock e EDM, muitas vezes na mesma música, para mostrar essa nova era mais atrevida.

Em entrevista a Zane Lowe, para a Apple Music, ela resume: “seja algo antigo ou eletrônico, um baixo psicodélico, majestic melodies, peças originais para piano, eu quero que tudo isso coexista no mesmo espaço.”

Psicodélico e atemporal: os visuais que constroem Something Beautiful

Após o sucesso de Endless Summer Vacation, a cantora revela ter pensado em suas experiências de vida e como, agora, consegue enxergar algo bonito em tudo que viveu. O novo álbum transmite o sentimento de cura, amor, desilusão e o poder de encontrar significado em tudo isso.

Para os visuais, Miley se inspirou no filme Mandy – Sede de Vingança, de 2018, no clássico álbum, The Wall, da banda Pink Floyd, e também na moda. Peças do acervo de Mugler, Alexander McQuenn e Jean Paul Gaultier, por exemplo, foram usadas como parte do processo criativo. “Esta era tem uma riqueza e profundidade que parecem modernas e atemporais. Os looks refletem essa mesma energia. Para mim, tratava-se de traduzir a música por meio do estilo em algo visual e elevado”, disse o estilista Bradley Kenneth à Vogue.

No prelúdio, é mostrado diversas flores que podem ter um simbolismo de renascimento e transformação, o que combina com a música que tem como objetivo transmitir sensações de nostalgia e a busca de beleza em momentos difíceis. O look Spider, de Mugler, complementa afirmando a estética psicodélica que Miley quer passar, “Eu quero ser um psicodélico humano para as pessoas.”

Já no clipe da faixa-título, é descrito um amor muito intenso e com sentimentos explosivos, mas essa não é a única explosão que tem. Depois da repetição da palavra bomb, a sensação que se tem é de que uma bomba realmente explode no instrumental e, no videoclipe, com a luz estourando. A exploração desses elementos manifesta exatamente o que a música quer expressar, exatamente como no resto desse trabalho.

A criação desse álbum como um todo foi muito pessoal para Cyrus, “o álbum é uma tentativa de medicar uma cultura doente através da música”, relata para Apple Music. A ideia de transmitir nos cinemas foi pensada para manter a conexão com quem assiste, para que algo mude no cérebro e a atenção esteja na mensagem que as letras, sons e visuais querem passar.

A MAGIA DOS VISUAIS

O filme musical de Something Beautiful nos leva a uma pergunta: o pop atual está esquecendo o poder dos visuais?Por mais que cantores façam clipes para algumas músicas, os tornando singles, a ausência de um maior investimento em identidade visual é uma reclamação frequente de fãs desse entretenimento.

Vídeos, fotos e até mesmo um álbum inteiro visual, que acompanham as músicas, trazem uma imersão e uma construção mais complexa para a era atual dos artistas. Quando contemplados os elementos juntos, é possível compreender o desenvolvimento do álbum e, também, se sentir parte do universo do cantor. Ou seja, o mundo pop precisa de mais visuais, afinal, a magia do pop não é alimentada só de música.

