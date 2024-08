Simone Biles e Rebeca Andrade: o confronto mais icônico das Olimpíadas de 2024

This article is written by a student writer from the Her Campus at Casper Libero chapter.

Que Simone Biles e Rebeca Andrade são as maiores ícones da atual ginástica artística a gente já sabe, né? As Olimpíadas de Paris 2024 chegaram ao fim e as ginastas deram o que falar, entregando tudo e muito mais em um confronto extremamente acirrado.

Atual campeã olímpica, Simone Biles já foi considerada uma das 100 mulheres mais fortes do mundo. Já a maior medalhista olímpica brasileira, Rebeca Andrade, vem conquistando seu país cada vez mais nos últimos tempos. Agora, que tal conhecer um pouco mais sobre essas duas atletas, além de relembrar o que foi o confronto mais icônico das Olimpíadas de 2024?

simone biles

A ginasta Simone Biles encanta corações de pessoas ao redor do planeta com a sua técnica impecável e carisma. Aos 16 anos, em 2013, se tornou campeã mundial geral e desde então vem conquistando diversas medalhas. Em 2016 conseguiu seu primeiro ouro olímpico, com apenas 19 anos.

Já em 2021, durante as Olimpíadas de Tóquio, Simone passou por momentos complicados e, após avaliação médica psicológica, optou por não concluir a competição. Com isso, Biles levou para casa apenas uma medalha de prata (equipes) e uma medalha de bronze (trave). Nos últimos anos, a ginasta se recuperou e se preparou para seu grande comeback. Desde o início das Olimpíadas deste ano Simone mostrou que veio para ficar!

Rebeca Andrade

Em 2015, Rebeca Andrade garantiu uma medalha de bronze (barras assimétricas) na Copa do Mundo de Ginástica e, desde então, vem conquistando a posição de melhore ginasta do mundo. Depois da primeira conquista, Andrade ainda conseguiu muitos outros títulos. Durante sua carreira, realizou duas cirurgias no joelho, o que a impediu de participar de algumas competições importantes, mas ela voltou com muita garra!

Em Tóquio, nas Olimpíadas que ocorreram em 2021, Andrade virou ícone brasileiro ao garantir uma medalha inédita para o Brasil. Rebeca conquistou a medalha de prata (individual geral) e se tornou a segunda melhor ginasta do mundo. Em 2024, mais uma Olimpíada, e se você ainda não sabe que ela arrasou, deixa que eu te conto!

Brasil X EUA

Extremamente esperado por todos, o confronto entre Simone Biles e Rebeca Andrade finalmente chegou, e o palco desse embate: as Olimpíadas de Paris 2024. Na etapa classificatória para as finais por aparelho, geral e por equipe, espectadores do mundo inteiro já começaram a comparação entre as ginastas.

Estados Unidos e Brasil passaram facilmente para as finais por equipe e, apesar dos EUA terem garantido o ouro com certa facilidade, Rebeca e Simone tiveram notas bem parecidas. Andrade levou a melhor no salto e nas barras assimétricas, já Biles foi melhor no solo e na trave. No entanto, as diferenças de scores eram bem mínimas, o que fez o duelo se tornar ainda mais acirrado e interessante.

O confronto cara a cara

As disputas individuais geral e por aparelhos foram onde realmente vimos as duas ginastas brilhar. Simone Biles, com quase 2 pontos de diferença, garantiu o ouro na competição geral e se tornou a melhor ginasta do mundo. Rebeca, claramente, não ficou muito atrás e levou a medalha de prata.

Na disputa do salto, Biles surpreendeu todo mundo fazendo um salto com uma alta dificuldade, o Biles 2.0, e por isso, superá-la era praticamente impossível. Rebeca tentou, mas acabou ficando com a prata neste aparelho. Na disputa na trave, o ponto fraco das ginastas, infelizmente ambas ficaram fora do pódio.

Rebeca tinha apenas uma última chance para garantir sua tão sonhada medalha de ouro: o solo. Durante o momento da competição, o mundo inteiro parou, principalmente o Brasil. Andrade se apresentou primeiro, recebeu uma nota altíssima (14.166) e, mesmo depois de quase todas as ginastas terem performado, continuou em primeiro lugar.

A última a se apresentar foi Simone Biles, e os corações dos brasileiros ao redor do país estavam acelerados. A americana mostrou sua técnica impecável, mas cometeu erros cruciais que fizeram sua nota ser um pouco mais baixa, ficando em segundo lugar.

A notícia chegou e Paris realmente virou baile quando Rebeca Andrade trouxe o ouro para o Brasil. O país inteiro vibrou e ficou extremamente feliz com a conquista da ginasta. Apesar da grande rivalidade entre Simone e Rebeca, a competição fica dentro dos estádios e as meninas são amigas na vida real! Afinal, girlpower acima de qualquer coisa, né?

