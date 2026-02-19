Shakira no Rio: 5 marcos da trajetória da estrela que chega a Copacabana

This article is written by a student writer from the Her Campus at Casper Libero chapter and does not reflect the views of Her Campus.

A “loba” está de volta e os fãs já estão em êxtase! Conhecida por sua energia hipnotizante, coreografias marcantes e sucessos que atravessam gerações, a artista colombiana desperta uma legião de admiradores que aguardavam ansiosamente por esse reencontro.

A prefeitura do Rio de Janeiro confirmou a presença de Shakira para realizar o show Todo mundo no Rio. O espetáculo, totalmente gratuito, ocorrerá no dia 2 de maio, na Praia de Copacabana. Enquanto a cidade se prepara para recebê-la, relembre cinco curiosidades sobre a estrela que está prestes a lotar o Rio de Janeiro.

1. Uma das artistas mais premiadas do mundo

Ao longo de mais de três décadas de carreira, Shakira consolidou seu nome como um dos maiores da música latina mundial. A cantora já conquistou 3 prêmios no Grammy Awards e mais de 10 estatuetas no Latin Grammy Awards, além de acumular recordes de vendas e bilhões de reproduções nas plataformas digitais.

Hits como “Hips Don’t Lie”, “Waka Waka (This Time for Africa)” e “Whenever, Wherever” lideraram paradas internacionais, incluindo a Billboard Hot 100, consolidando sua presença no mercado global.

Como se já não bastasse essa coleção de conquistas, em 2026 a cantora entrou para o Guinness World Records, o livro de recordes, ao ter a turnê “Las mujeres no lloran World Tour 2025” reconhecida como a turnê latina de maior bilheteria da história.

2. Um legado que vai além da música: educação como missão

Além de ser um ícone global da música, Shakira construiu uma trajetória sólida no ativismo social, especialmente na área da educação. Ainda jovem, fundou a Fundación Pies Descalzos, iniciativa voltada à criação e manutenção de escolas para crianças em situação de vulnerabilidade social na Colômbia. O projeto nasceu a partir de sua própria vivência, já que a artista presenciou de perto a desigualdade social em seu país natal. Desde então, a fundação já beneficiou milhares de crianças e adolescentes, oferecendo não apenas acesso ao ensino formal, mas também alimentação, apoio psicológico e infraestrutura adequada. Reconhecida internacionalmente, Shakira foi nomeada embaixadora da Boa Vontade da UNICEF, reforçando seu compromisso com a educação como ferramenta de transformação social. 3. Shakira no cinema Além de dominar os palcos, Shakira também construiu uma passagem marcante pelo cinema como dubladora. A artista deu voz à personagem Gazelle, a popstar do filme “Zootopia”, conquistando o público com carisma e presença mesmo fora do universo musical. O sucesso foi tão grande que a personagem se tornou um dos símbolos da animação, unindo entretenimento e mensagem social por meio da música. Agora, a cantora retorna ao mundo da animação em “Zootopia 2”, reforçando sua versatilidade artística e ampliando sua conexão com novas gerações – a música do novo filme, inclusive, chegou às paradas da Billboard. A participação consolida Shakira como uma artista multifacetada, capaz de transitar entre música, cinema e cultura pop global com naturalidade, sempre deixando sua marca – seja no palco, na tela ou na voz. 4. Autora da sua própria história Diferente de muitos nomes do pop mundial, Shakira construiu sua carreira com forte envolvimento criativo em suas músicas. Desde o início, a artista participa ativamente da composição das letras, da criação das melodias e das decisões de produção, tratando a música como uma extensão de suas experiências pessoais. Em diversas entrevistas, a cantora já afirmou que escrever é uma necessidade, quase terapêutica, e não apenas uma etapa do processo comercial. 5. Das raízes colombianas ao estrelato mundial Nascida em Barranquilla, na Colômbia, Shakira cresceu cercada por influências latinas e árabes, herança de seu pai libanês. Desde criança, demonstrava talento para a escrita e começou a compor ainda muito jovem. O sucesso, porém, não veio de imediato. Após enfrentar críticas no início da carreira, Shakira assumiu o controle criativo de suas músicas e encontrou sua identidade artística — decisão que a levou do cenário local colombiano ao reconhecimento internacional. Sua trajetória é marcada por perseverança e autenticidade, características que definem sua carreira até hoje.

