Separe suas roupas verdes! Tudo sobre o St. Patrick’s Day

“As celebrações modernas da data, na realidade, não tem praticamente nada a ver com o homem real”, diz o professor do Luther College, em Iowa, Philip Freeman. No dia 17 de março é celebrado, em diversos lugares do mundo, o Saint Patrick ‘s Day, ou melhor, o Dia de São Patrício. E para entender melhor como surgiu essa data, separamos alguns fatos e curiosidades sobre ela.

Quem foi São Patrício?

O homem conhecido como santo padroeiro da Irlanda, ao contrário do que muitos pensam, não nasceu no país e muito menos se chamava Patrício. Maewyn Succat, na verdade, nasceu na Grã-Bretanha, no ano 387, e sua relação com a Irlanda iniciou-se apenas na adolescência.

Aos 16 anos, São Patrício foi sequestrado e vendido por piratas irlandeses para trabalhar como escravo no país, onde serviu como pastor de ovelhas por seis anos. Em sua obra Confessio, ele descreve como se apegou à fé cristã durante o período de subordinação: “O amor e o temor a Deus cresceram em mim, como também a fé. Em um dia, rezava uma centena de orações; à noite, quase o mesmo tanto”.

Após conseguir escapar e voltar para sua família na Grã-Bretanha, Patrício se dedicou veementemente à religião. O santo estudou por 12 anos em um mosteiro e, em 432, se tornou bispo católico. Finalmente, alguns anos depois, retornou à Irlanda com a missão de catequizar o povo celta, e, assim, se tornou, um dos principais responsáveis pelo cristianismo no país.

Mas São Patrício começou a ficar realmente popular depois da sua morte, em 461, quando lendas envolvendo seu nome começaram a surgir. Uma das mais famosas conta que ele teria expulsado todas as cobras da Irlanda, o que, na verdade, é uma metáfora para os pagãos, já que é cientificamente impossível os animais terem existido na ilha.

O início das comemorações do Dia de São Patrício

Apesar de ser comemorado no mundo inteiro com muita festa, até os anos 1970, o tradicional feriado irlandês era celebrado como uma simples data religiosa em homenagem à morte do santo, na qual as famílias apenas se reuniam em banquetes.

Os Estados Unidos, na verdade, foram responsáveis pela popularização do Dia de São Patrício e suas grandes festas. Por conta da Grande Fome da Irlanda, entre 1845 e 1849, diversos nativos imigraram para a América do Norte, onde estabeleceram grandes colônias e fizeram com que sua cultura e tradições se difundissem pela região.

Tanto que o primeiro desfile aconteceu em Boston, em 1737, seguido por Nova York, em 1762, quando soldados irlandeses que serviam a forças armadas inglesas durante a Guerra de Independência dos Estados Unidos marcharam pela cidade para celebrar suas raízes. Enquanto isso, a primeira parada na Irlanda foi apenas em 1903, em Watford.

Assim, com o passar dos anos, cada vez mais pessoas começaram a comemorar a data, tanto como uma forma de prestar tributo ao santo, quanto uma maneira de reforçar a identidade étnica.

As tradições que envolvem a data

Como o dia de São Patrício é comemorado em diversos lugares ao redor do mundo, cada país possui suas particularidades. Contudo, há algumas tradições e símbolos que se tornaram praticamente obrigatórios.

Trevo

De acordo com a lenda, São Patrício utilizou a planta para explicar a Santíssima Trindade aos pagãos na época, já que o símbolo já era conhecido pelo povo celta. Cada folha representava os três componentes da doutrina: o Pai, o Filho e o Espírito Santo.

Cor verde

A cor verde, presente em comidas, bebidas e decorações, é decorrente do uso do trevo e se tornou um item mais do que essencial para a identidade da data. A cor também é super importante para Irlanda, pois durante a Rebelião Irlandesa, em 1798, o exército rebelde se vestiu de verde, no dia 17 de março, a fim de chamar atenção para o conflito.

Além disso, uma das comemorações mais emblemáticas é o tingimento do Rio Chicago de verde. A tradição começou em 1962, quando Steve Bailey, organizador do desfile e chefe de um sindicato de encanadores, teve a ideia de colorir o rio, após perceber que a tinta usada para rastrear possíveis fontes de poluição do rio havia manchado o macacão de um colega de verde.

Chopp e cerveja

O chopp e a cerveja, que muitas vezes também são tingidos de verde, se tornaram por si só um dos principais símbolos do Dia de São Patrício. Tanto que, na Irlanda, esse feriado é o único dia em que é permitido beber bebidas alcoólicas nas ruas.

Para se ter uma ideia, a principal cervejaria do país, Guinness, vende apenas no dia 17 de março, no mundo todo, cerca de 13 milhões de canecas. Enquanto no resto do ano, são vendidas 5,5 milhões.

Lugares para comemorar o St. Patrick’s em São Paulo

É claro que o Brasil não poderia ficar de fora das comemorações. Diversos bares e pubs celebram a data e aqui você encontra algumas opções na capital paulista para participar do Dia de São Patrício:

St. John’s Irish Pub

O Pub promoverá, entre os dias 13 e 17 de março, festas com mais de 20 atrações musicais, chopp verde, cartolas, além da decoração temática. Os ingressos são vendidos por dia e já estão disponíveis para compra no Sympla.

Endereço: R. Itapura, 1308 – Vila Gomes Cardim, São Paulo – SP

Finnegan’s Pub

A St. Patricks Week acontece no Pub irlandês entre os dias 13 a 17 e conta com músicas tradicionais e, claro, muito chopp verde.

Endereço: R. Cristiano Viana, 358 – Pinheiros, São Paulo – SP

O’Malley’s Bar

O bar promove o “carnaval” irlandês, a St. Patrick’s Festival, na qual, dos dias 12 a 17, o local irá receber diversos músicos e bandas. A entrada é paga e funcionará por ordem de chegada.

Endereço: Alameda Itu, 1529 – Jardim Paulista, São Paulo – SP

Capitão Barley Cervejaria Artesanal e Brewpub

A cervejaria, no dia 16, celebra a data com chopp verde, muita música, além de roupas e decorações típicas.

Endereço: R. Cotoxó, 516 – Água Branca, São Paulo

