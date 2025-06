“Se você gostou dessa série, você vai amar esse livro”: 5 indicações para quem procura protagonistas fortes e imperfeitas

This article is written by a student writer from the Her Campus at Casper Libero chapter and does not reflect the views of Her Campus.

Cada série que amamos deixa um espaço difícil de preencher. Às vezes é a conexão com os personagens, outras vezes é a forma como a história nos impacta em momentos específicos da vida. É no mínimo interessante perceber que esse mesmo sentimento pode ser encontrado nos livros certos, em histórias que emocionam e divertem.

Se você já se pegou querendo mais de uma série, mais daqueles personagens, ou daquela trama que te fez maratonar madrugada adentro, essa lista é pra você. Aqui, vamos mostrar como o universo das séries e o mundo da literatura estão mais interligados do que imaginamos. Seja pela jornada da protagonista, pelos dilemas humanos ou pela construção de novos começos, essas leituras têm tudo para conquistar o seu coração, assim como sua série preferida fez.

Se você amou Jane the Virgin, vai se apaixonar por A Hipótese do Amor Jane the Virgin conquistou o público ao abraçar com orgulho e muita originalidade as características clássicas das novelas mexicanas: reviravoltas inesperadas, dramas familiares e humor. Ao mesmo tempo, a série se destaca por retratar personagens reais, com dilemas e jornadas pessoais, especialmente Jane, que enfrenta os desafios de conciliar maternidade, estudos, e o sonho de se tornar escritora. Esse equilíbrio entre vida pessoal e profissional também é o fio condutor de A Hipótese do Amor, um dos romances queridinhos do BookTok, escrito por Ali Hazelwood. A protagonista, Olive, é uma cientista determinada, racional e focada em construir sua carreira acadêmica. Assim como Jane, ela precisa lidar com inseguranças, pressões externas e o desafio de manter o controle, mesmo quando o amor aparece de forma inesperada. Tanto Jane quanto Olive mostram que o amor não precisa ser o centro da vida de uma mulher. Elas são exemplos de protagonistas que seguem seus objetivos com dedicação, provando que é possível construir relacionamentos afetivos sem abrir mão dos sonhos e ambições. E, claro, tudo isso com boas doses de comédia e personagens memoráveis. View this post on Instagram A post shared by Out of Print 📚 (@outofprint) O que Lockwood & Co. e Os Garotos Corvos têm em comum além do sobrenatural A série da Netflix Lockwood & Co. conquistou muitos fãs com sua atmosfera sobrenatural e seus personagens adolescentes que, apesar de deslocados, encontram na amizade algo muito próximo de uma família. Se você se apaixonou por essa história, com certeza vai adorar conhecer a série literária Os Garotos Corvos, escrita por Maggie Stiefvater. Nos livros, acompanhamos Blue Sargent, uma adolescente que vive com a mãe, tias e prima em uma casa cheia de mulheres videntes. No entanto, ela não possui dons sobrenaturais, e por isso está constantemente se sentindo distante de suas parentes e do universo místico em que elas vivem. Desde pequena, Blue convive com uma profecia perturbadora: ela está destinada a matar o amor de sua vida com um beijo. Mas o que parecia um futuro distante se torna assustadoramente real quando ela cruza o caminho dos Garotos Corvos. Assim como em Lockwood & Co., o romance existe, mas não é o foco central. O verdadeiro enredo da história está na construção de uma amizade profunda entre personagens muito diferentes entre si, mas que, aos poucos, se tornam uma família. As protagonistas femininas também brilham: são inteligentes, determinadas e, muitas vezes, irônicas, especialmente Blue, que não hesita em ser teimosa quando está defendendo seus ideais. View this post on Instagram A post shared by Penguin Teen (@penguinteen) Para amantes de Julie and the Phantoms, A leitura ideal para você é o Projeto Verão Julie and the Phantoms, uma das séries queridinhas da Netflix, encantou o público ao unir música, emoção e um toque sobrenatural. Na trama, acompanhamos Julie, uma adolescente que tenta lidar com a dor da perda da mãe e reencontrar sua conexão com a música. Em meio ao luto, ela recebe a inesperada ajuda de três fantasmas, ex-integrantes de uma antiga banda, que a ajudam a redescobrir sua paixão e seu lugar no mundo. Já no livro Projeto Verão, da autora nacional Manu Macedo, não há fantasmas, mas o ponto de partida é semelhante: a dor da perda. Serena, a protagonista, acabou de perder a mãe, sua única família, e precisa enfrentar o luto enquanto tenta não se afundar nele. Em busca de um recomeço, ela se matricula em uma academia e conhece Gustavo, um homem inicialmente arrogante e cheio de julgamentos, mas que, aos poucos, também começa a se abrir. Tanto Julie quanto Serena vivem processos de cura e reconstrução. A música, em ambas as histórias, aparece como um fio condutor: para Julie, uma forma de expressão artística; para Serena, um refúgio emocional.

Projeto Verão aborda com profundidade e sensibilidade temas como luto, ansiedade e autoconhecimento, e apresenta uma protagonista real, vulnerável e determinada a se reinventar. Por isso, vale lembrar: se temas como perda e saúde mental são gatilhos para você, é importante considerar isso antes da leitura. View this post on Instagram A post shared by Manu Macedo (@manumacedoescritora) The Boys e Renegados: Super-heróis sombrios, falhos e fora do controle Para os fãs de The Boys que procuram uma história sobre super-heróis com conflitos éticos, críticas ao sistema e protagonistas dispostos a desafiar – ou até destruir – o sistema, a trilogia Renegados, de Marissa Meyer, é uma ótima recomendação. Mesmo os livros sendo menos violentos do que a série da Prime Video, Renegados entrega questionamentos profundos sobre poder, justiça e o que realmente significa ser um herói… ou vilão. A trama se passa em um mundo onde os “Renegados”, super-heróis que restabeleceram a ordem após o colapso da sociedade, são venerados como figuras quase divinas. Porém, nem todos acreditam que eles são tão benevolentes assim. É aí que entra Nova: uma protagonista reservada, séria e extremamente leal. Criada em meio à injustiça e à dor, ela está disposta a tudo para derrubar o sistema em que vive. Ao longo da história, acompanhamos suas batalhas internas, que revelam uma personagem complexa e com várias camadas. Mesmo com sua postura firme, Nova tem momentos de vulnerabilidade que reforçam sua humanidade e a tornam ainda mais real. View this post on Instagram A post shared by Marissa Meyer 📚: 🦾🦹🏻‍♀️🃏⚖️🪡🍀 (@marissameyerauthor) Se você se apaixonou lendo O Verão Que Mudou a Minha Vida, vai amar Amor & Gelato A série do Amazon Prime, O Verão Que Mudou Minha Vida conquistou muitos fãs com sua atmosfera de verão, laços familiares e, claro, o triângulo amoroso que divide opiniões. Baseada na trilogia de Jenny Han, a mesma autora de Para Todos os Garotos que Já Amei, a adaptação recebeu elogios não apenas por ser fiel à obra original, mas também por corrigir alguns pontos que foram criticados nos livros. Para quem gostou da série, mas ainda está em dúvida sobre ler os livros por conta das críticas que a trilogia já recebeu nas redes sociais, existe uma ótima alternativa: Amor & Gelato, o primeiro livro da trilogia Amor e Livros escrita por Jenna Evans Welch. Assim como Belly, a protagonista de Amor & Gelato, Lina, está passando pelo luto após a perda de um membro importante da família. Embora os contextos sejam diferentes, ambas embarcam em uma viagem de verão que transforma completamente suas perspectivas sobre a vida, o amor e elas mesmas. Uma diferença importante entre as personagens é a maturidade. Enquanto Belly é uma típica adolescente cheia de inseguranças e descobrindo quem é, Lina já tem uma postura mais centrada e pé no chão. Ela não parte em busca de um romance de verão, mas acaba encontrando novas pessoas ao longo da jornada. Lina também se destaca por sua personalidade gentil, doce e ao mesmo tempo sarcástica quando necessário. View this post on Instagram A post shared by Jenna Evans Welch (@jennaevanswelch)

———————————————————————————————-

O artigo acima foi editado por Beatriz Martins.

Gosta desse tipo de conteúdo? Confira a página inicial da Her Campus Cásper Líbero para mais!