Short n’ Sweet track by track: Confira o novo lançamento de Sabrina Carpenter

This article is written by a student writer from the Her Campus at Casper Libero chapter.

No dia 23 de agosto, a it girl do momento, Sabrina Carpenter, lançou seu novo álbum, intitulado Short n’ Sweet. O disco com 12 faixas traz um tom divertido e de desabafo, mesclando letras sobre sentimentos negativos com ritmos animados e dançantes.

Com a participação de Jack Antonoff, Julia Michaels, Amy Allen e outros grandes nomes, Sabrina foca no pop chiclete, trazendo claras referências dos anos 1990 e 2000, junto com leves toques do estilo Country e do R&B.

1. taste

Com menos de três minutos de duração, a primeira faixa introduz o tom do resto do álbum, com frases cômicas e um refrão cativante. “Taste” aborda um tema polêmico: a rivalidade feminina, mas com um tom leve e ironizante que se mostra presente especialmente no clipe.

Estrelado pela própria Sabrina ao lado de Jenna Ortega, o clipe faz diversas referências ao filme A Morte lhe Cai Bem (1992), uma comédia satírica sobre duas mulheres que se apaixonam pelo mesmo cara, mas que com o tempo se unem através de outro interesse em comum.

2. please please please

Lançada no dia 6 de junho de 2024, “Please Please Please” foi o segundo single da nova era da cantora. A música descreve um relacionamento onde Sabrina implora ao seu parceiro para não a envergonhe em frente ao público.

Com um toque de disco, a canção traz uma melodia nostálgica dos anos 1970, sendo impossível não sentir aquela vontade de dançar junto. Além disso, Sabrina experimenta seus vocais, mesclando entre graves e agudos, especialmente no refrão.

3. good graces

Transportando o ouvinte para o início do século, “Good Graces” estaria facilmente presente nas paradas dos anos 2000. Com o ritmo sendo repetido ao longo da música toda, ela se torna bem memorável, com uma letra fácil de aprender. Sabrina segue o tom ousado e afirmativo de “Please Please Please”, com uma mensagem para que o seu parceiro não cometa erros graves ou ela irá largá-lo.

4. sharpest tool

Em “Sharpest Tool”, Sabrina utiliza de bons recursos para transmitir a ansiedade de estar em um relacionamento com grande falha na comunicação. O ritmo acelerado, em especial no refrão, encaixam com a mensagem que a música quer expressar, na qual a cantora diz pensar demais durante os momentos de silêncio de seu parceiro.

5. coincidence

A quinta faixa do álbum faz um equilíbrio entre os elementos do country e do pop. Um refrão fácil de lembrar, mas com um violão marcante e múltiplas camadas de vozes que fazem com que a música não chegue a ser acústica mas fique longe de ser uma produção exagerada.

6. bed chem

Se tem uma coisa que Sabrina Carpenter não tem medo de usar em suas músicas é a sensualidade, aqui, especialmente em “Bed Chem”. Como se fosse tirado diretamente de um álbum da Britney Spears, a música tem uma produção que remete diretamente aos pops icônicos do começo da década com uma letra repleta de flertes, refletindo a leveza e o lado apaixonado da cantora.

7. espresso

Considerado por muitos o hit do verão americano, “Espresso” foi o primeiro single dessa era e, sem dúvidas, um dos principais causadores da fama que Sabrina ganhou nos últimos meses.

Lançado em 11 de abril de 2024, o hit chiclete traz o pop na sua forma mais clássica: uma música animada com um refrão contagiante e que gruda na cabeça. A estrutura da letra é básica, tendo apenas o refrão e dois versos, sem frases super complicadas e no geral a voz da artista fica na zona de conforto, sem grandes desafios.

Apesar de nunca ter sido o seu objetivo principal ao escrever essa música, Sabrina não nega o seu interesse em estar nos charts, descrevendo o sentimento como “granulados no topo de um sundae”.

8. dumb & poetic

Dando uma pausa no ritmo dançante do disco, “Dumb & Poetic” é uma balada mais calma, um toque acústico em meio a tanta superprodução. Apesar de ser a mais curta do álbum, a canção foca na potência dos vocais de Sabrina e na capacidade da cantora em transmitir os seus sentimentos na música.

9. slim pickins

Se você acompanha Sabrina ou ao menos já viu alguma entrevista com ela, sabe que o tom cômico e irônico não é incomum em seu vocabulário e é exatamente nessa essência que “Slim Pickins” se baseia.

Com uma clara influência country, Sabrina brinca com memes da Geração Z e dramatiza a busca por um par perfeito. O violão melódico e a letra divertida – que se encaixam muito bem juntos – provam que ela sabe o que está fazendo, mesmo ao experimentar em outro gênero musical.

10. juno

Mantendo uma coesão quase perfeita, a música “Juno” faz um par inigualável com a sexta faixa. Também seguindo no tom de flerte, talvez até mais forte, a canção segue um pop extremamente alegre, com refrão impossível de não ficar na cabeça.

11. lie to girls

Seguindo para o final do álbum, vamos diminuindo o ritmo com a música “Lie To Girls”. Uma canção calma, com um tom de desabafo que retoma o pop acústico, mas com um refrão forte e uma finalização perfeita e coesa.

12. don’t smile

A escolha de Sabrina para finalizar essa mescla de pop animado, country, letras divertidas e inspirações ótimas, foi a música “Don’t Smile”. A canção tem um tom mais calmo e brinca com a típica expressão inglesa “Don’t cry because it’s over. Smile because it happened” (“Não chore porque acabou. Sorria porque aconteceu”). Apesar de ser um ótimo encerramento, não é tão memorável quanto as outras faixas.

Mesmo sem grandes surpresas, Short n’ Sweet contém uma boa coesão entre as músicas, seguindo o que foi prometido pelos dois singles. Além disso, reforça ainda mais o papel de Sabrina como pop icon do momento e aumenta as suspeitas de que a cantora será protagonista no Grammy 2025, podendo concorrer ao prêmio de Álbum do Ano, Gravação do Ano, Artista Revelação e Música do Ano de acordo com as previsões da Billboard.

__________

O artigo acima foi editado por Marcela Abreu.

Gostou desse tipo de conteúdo? Confira a página inicial da Her Campus Cásper Líbero para mais!