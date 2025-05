Resenha: “Uma Vida e Tanto”, novo livro de Emily Henry

The opinions expressed in this article are the writer’s own and do not reflect the views of Her Campus.

Em seu mais novo romance, Uma Vida e Tanto, Emily Henry se afasta das praias e do tom ensolarado de seus sucessos anteriores para mergulhar em uma narrativa mais densa e introspectiva, que se equilibra entre o romance, a autoficção, o jornalismo literário e a reconstrução emocional.

Ao colocar no centro da trama uma jovem repórter e uma ex-estrela da mídia que escolheu desaparecer do mundo, Henry nos entrega não apenas uma história de amor, mas uma reflexão sensível sobre o poder e o perigo de contar a própria história.

“E se eu não quiser que seja a minha versão da história? E se eu quiser que seja a verdade completa e horrível?”— Margaret Ives

A PROTAGONISTA E O JORNALISMO COMO MISSÃO (E CRISE)

Alice Scott é jornalista freelancer do The Scratch, um veículo de cultura pop e interesse humano. Ela vive o que muitos jovens profissionais enfrentam: uma carreira promissora, porém instável, marcada por altos e baixos emocionais, relações mal resolvidas, e a constante sensação de não estar “à frente” da própria vida. “Nunca consegui estar de boa na vida”, admite Alice já nas primeiras páginas.

O que muda tudo é um e-mail anônimo. A mensagem diz que Margaret Ives, herdeira de um império midiático e ícone cultural que sumiu do radar há vinte anos, estaria viva, escondida em uma ilha no sul dos EUA. Movida pela curiosidade e pela chance de publicar a matéria de sua vida, Alice embarca em uma viagem que mistura jornalismo investigativo, memória e emoção. Mas, ao encontrar Margaret, ela descobre que a matéria não será sobre fama ou escândalos. Será sobre intimidade. Sobre o trauma. Sobre redenção.

A escolha da autora de fazer de sua protagonista uma jornalista não é aleatória. O livro faz questão de discutir o papel da mídia em narrar vidas alheias e como isso molda, distorce ou apaga quem está no centro da notícia. Margaret, que cresceu sob os holofotes, afirma:

“Você é o tipo de pessoa que tenta enxergar beleza em tudo.” “E você não é assim?”, responde Alice. Margaret dá de ombros. “Costumo esperar o pior das pessoas.”

Essa tensão entre as duas, entre olhar de dentro e olhar de fora, permeia toda a narrativa. Emily Henry cria uma ponte entre o fazer jornalístico e o direito de ser complexo, sobretudo quando o objeto da história é uma mulher.

QUANDO A HISTÓRIA PESSOAL SE INFILTRA NA PAUTA

Ao longo do livro, Alice se vê cada vez mais envolvida emocionalmente com Margaret e com Hayden Anderson, seu concorrente direto, ex-namorado e biógrafo vencedor do Pulitzer. Os dois foram convidados por Margaret para “competir” pela vaga de autor da biografia oficial da artista. O que poderia ser apenas um enredo clichê de triângulo amoroso se transforma em um debate honesto sobre ética, sensibilidade e verdade narrativa.

Hayden, cético e sisudo, representa o jornalismo tradicional. Alice, ao contrário, se permite afetar, observar, sentir. É ela quem diz:

“Se você estiver pronta para contar sua história, merece que ela seja contada exatamente do jeito que preferir. Ela precisa ser sua e de mais ninguém.”

Em tempos em que tanto se fala sobre ética jornalística, sensacionalismo e exploração da dor alheia, essa frase é um manifesto. E também um espelho para leitores e leitoras que consomem biografias, crimes reais e narrativas de sofrimento feminino sem se perguntar quem está contando e por quê.

MARGARETE IVES: UMA PERSONAGEM QUE MARCA

Esqueça o clichê da diva decadente. Margaret é uma mulher calejada, misteriosa, que escolheu o silêncio como forma de resistência. Ela viveu escândalos, maternidade interrompida, exposição extrema e o abandono da própria imagem pública.

Sua presença na narrativa é quase magnética. Sarcástica, profunda e ferida, ela carrega uma densidade rara e serve como espelho torto para Alice, que precisa encarar seus próprios fantasmas: um término mal resolvido, traumas familiares, a insegurança crônica de quem quer ser amada a qualquer custo.

É em Margaret que o livro alcança suas maiores reflexões. Ela é a materialização do cansaço de performar, de tentar ser a mulher perfeita para o mundo e da coragem de escolher desaparecer para sobreviver.

“A maternidade não é uma narrativa em linha reta. É uma bagunça emocional cheia de lacunas. Às vezes, você ama alguém que nunca chegou a existir.”

RELAÇÕES HUMANAS COM CICATRIZES

O romance entre Alice e Hayden é um caso à parte. Não há encantamento imediato, mas uma tensão lenta, marcada por feridas antigas, sarcasmo e saudade mal resolvida. O amor aqui não é idealizado, ele é construído nos silêncios, nos embates e nos gestos pequenos. A dinâmica entre eles expõe o contraste entre o jornalismo emocional de Alice e o olhar cético de Hayden. E a forma como o afeto se reconstroi entre os dois é comovente em sua crueza.

Ao mesmo tempo, o verdadeiro centro emocional do livro está na relação entre Margaret e Alice. O vínculo que nasce entre as duas não é maternal, nem de amizade convencional. É uma conexão feita de feridas expostas, cumplicidade silenciosa e admiração mútua. As duas se reconhecem em suas ausências: do amor, da segurança, da versão heroica de si mesmas.

AMOR, IDENTIDADE E SEGREDOS

O livro também é, claro, sobre relações humanas. E sobre amor. Mas não o amor idealizado de comédias românticas. Aqui, Emily escreve sobre o amor entre mulheres de gerações diferentes, sobre o amor silencioso que sobrevive ao trauma, sobre o amor que exige reconciliação e vulnerabilidade. Hayden e Alice, separados por mágoas e inseguranças, só reencontram uma conexão quando deixam de lado a necessidade de vencer e aceitam ser vistos.

“Porque agora sei que ainda tenho chance”, diz Alice, após um dos encontros tensos com Hayden. A frase soa como um sussurro para todas nós que já achamos que era tarde demais.

E então vem Margaret, personagem brilhantemente construída. Longe do estereótipo da diva decadente, ela é uma mulher de carne, osso, e muitas sombras. A maternidade, em especial, aparece como uma ferida aberta tanto em quem a vive, quanto em quem não teve chance de vivê-la.

JORNALISMO, VERDADE E HISTÓRIAS: QUEM TEM O DIREITO DE CONTAR?

Agora, voltando-se novamente ao lado jornalístico do livro, Emily Henry faz escolhas narrativas que beiram o ensaio literário. Ao colocar jornalistas no centro da trama, ela tensiona o papel da mídia na construção (ou destruição) da identidade feminina. Há discussões potentes sobre sensacionalismo, ética e o impacto de narrativas que desumanizam mulheres públicas.

“Se você estiver pronta para contar sua história, merece que ela seja contada exatamente do jeito que preferir.” – Alice Scott

Essa frase, embora simples, carrega o manifesto silencioso do livro: contar a própria história não é apenas um direito, é um ato de sobrevivência. Num mundo que vive de versões, existe algo mais revolucionário do que encarar a verdade nua?

UMA NARRATIVA SOBRE O DIREITO DE DESAPARECER

Uma Vida e Tanto poderia ser sobre recomeços. Sobre encontrar um novo amor. Sobre deixar o passado para trás. Mas talvez seja mais acertado dizer que é um romance sobre o direito de não performar para o mundo. O direito de silenciar. O direito de sumir.

“A vida é bem complicada. E acho que faz parte da natureza humana tentar resolver essas complicações. A gente quer que as coisas façam sentido. […] Aprendi o que importa de verdade.”

Emily Henry nos entrega sua história mais madura até agora. A escrita continua fluida, os diálogos continuam envolventes — mas aqui, há um silêncio que ressoa. Um tipo de melancolia que não pesa, mas permanece. Como as boas histórias devem fazer.

ENTÃO, “Uma Vida E Tanto” VALE A LEITURA?

Emily Henry não está interessada em finais perfeitos desta vez. Ela quer te deixar desconfortável. Quer te fazer chorar por aquilo que você não viveu e, ainda assim, te dar a chance de recomeçar. Uma Vida e Tanto é um livro que te encontra onde doi, mas também onde há esperança.

Se você procura um romance inteligente, emocional e verdadeiro, desses que ficam ecoando dias depois da última página, essa é sua leitura. E talvez, como eu, você também termine o livro com vontade de contar sua própria história do jeito que ela realmente é. Afinal, algumas verdades só podem ser ditas quando temos coragem de contá-las. E outras só podem ser vividas quando finalmente nos libertamos da versão que inventaram pra nós.

Nota final: 5/5

Uma leitura intensa, elegante e inesquecível. Prepare o coração, a mente e, sim, os olhos marejados.

O artigo acima foi editado por Juliana Sanches.

