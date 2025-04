“Renascimento”: O que esperar do novo filme de Jurassic World?

This article is written by a student writer from the Her Campus at Casper Libero chapter.

“Cuidado com o que você deseja, porque pode se tornar realidade”, disse John Hammond, o visionário por trás do parque dos dinossauros na trilogia original, quase como se lesse as nossas mentes, sabendo exatamente que queríamos um novo filme de Jurassic World.

Recentemente, a Universal Pictures anunciou o lançamento do novo filme da franquia, acompanhado por um trailer rápido, mas emocionante, sem falar na icônica trilha sonora que marcou gerações.

História e elenco

O trailer revela que, cinco anos após os eventos de Jurassic World: Domínio, o planeta se tornou inabitável para a maioria dos dinossauros, forçando-os a migrar para lugares com climas mais favoráveis para sua sobrevivência.

Diante desse cenário, uma equipe embarca numa missão crucial: coletar o DNA dos três maiores dinossauros para desenvolver um medicamento capaz de salvar inúmeras vidas. O cenário onde a equipe se encontra é o laboratório de pesquisas do Jurassic Park original, o mesmo onde se passou o primeiro filme da franquia.

O elenco conta com a presença de Scarlett Johansson, nossa eterna Viúva Negra, no papel de Zora Bennett, uma agente de operações secretas. Jonathan Bailey (Lorde Anthony Bridgerton) interpreta o Dr. Henry Loonis, um renomado paleontólogo, enquanto Mahershala Ali assume o papel de Duncan Kincaid, o líder da equipe.

A trama foi escrita por David Koepp, roteirista do primeiro Jurassic Park, e dirigida por Gareth Edwards, conhecido por Rogue One, Resistência e o primeiro filme do Godzilla.

Com estreia marcada para o dia 2 de julho de 2025, o trailer nos traz uma dose de nostalgia ao relembrar dos últimos filmes e, claro, a trilha sonora que marcou nossas vidas e infância. Além disso, ver Scarlett Johansson em mais um filme de ação certamente trará saudades da nossa querida Viúva Negra.

Um conselho: não se esqueçam de passar no cardiologista antes do filme. Afinal, quando falamos de dinossauros que foram geneticamente mudados, já sabemos que tranquilo não vai ser. Quando Owen Grady (personagem de Chris Pratt na franquia) disse: “O mundo mudou, e nós não estamos mais no topo da cadeia alimentar”, ele não estava brincando. Preparem-se e…“Sejam bem-vindos ao Parque dos Dinossauros” novamente!

________

O artigo acima foi editado por Beatriz Martins.

Gosta desse tipo de conteúdo? Confira a página inicial da Her Campus Cásper Líbero para mais!