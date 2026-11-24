This article is written by a student writer from the Her Campus at Casper Libero chapter and does not reflect the views of Her Campus.

A televisão não tem um único inventor: ela é resultado de décadas de tentativas de cientistas de vários países, que foram aperfeiçoando as ideias uns dos outros.

O protótipo

Em 1884, o alemão Paul Nipkow patenteou um disco com furos em espiral, capaz de transformar imagens em sinais elétricos. A invenção nunca funcionou bem na prática, mas inspirou os primeiros sistemas mecânicos. O escocês John Logie Baird foi o mais bem-sucedido deles. Em 1925, ele conseguiu transmitir imagens com rostos reconhecíveis e, em 1926, fez a primeira demonstração pública de televisão, em Londres. Elas eram tremidas e de baixa qualidade, mas provaram que era possível transmitir imagens à distância.

A televisão eletrônica

A virada veio com a tecnologia eletrônica, que dispensava as peças giratórias. O russo naturalizado americano Vladimir Zworykin desenvolveu o iconoscópio, um tubo capaz de captar imagens eletronicamente. Em 1927, o jovem americano Philo Farnsworth, com 21 anos, transmitiu a primeira imagem totalmente eletrônica. Os dois são lembrados como peças centrais da disputa que definiu o modelo de televisão usado no século XX.

Em 1936, a BBC, no Reino Unido, iniciou transmissões regulares. Nos Estados Unidos, a TV foi apresentada ao grande público na Feira Mundial de Nova York, em 1939. O avanço foi interrompido pela Segunda Guerra Mundial e só se espalhou de fato no pós-guerra.

Chegada ao Brasil

No Brasil, a televisão estreou em 18 de setembro de 1950, com a inauguração da TV Tupi, em São Paulo, idealizada pelo empresário Assis Chateaubriand. Os primeiros anos foram improvisados. Os aparelhos eram raros e caros, poucas famílias tinham um em casa, e a programação era toda ao vivo, sem possibilidade de gravar e corrigir erros. Em 1951, a Tupi exibiu Sua Vida Me Pertence, considerada a primeira telenovela brasileira.

Quem viveu esse período de perto foi a família do diretor Igor Petraukas. A mãe, Lurdes Rocha, começou no rádio ainda adolescente, no fim dos anos 1940, e depois passou para a frente das câmeras, em teleteatros e novelas. O pai, imigrante, entrou na TV Tupi, em São Paulo, em 1955, quando a emissora já estava no quinto ano de vida e precisava ampliar a equipe. O problema era como contratar um operador de câmera numa época em que ele nem existia. “Não existia essa profissão, não existia essa técnica e nem mão de obra especializada”, explica Igor. As câmeras pesavam de 150 a 200 quilos, e a solução foi publicar um anúncio no jornal procurando motociclistas, acostumados a lidar com as grandes motos da época. O pai de Igor viu o anúncio, apareceu e foi contratado no mesmo dia.

Evolução ao longo das décadas

Nas décadas seguintes, a TV ganhou espaço nas casas brasileiras e a programação se diversificou. A Rede Globo foi ao ar em 1965. Em 1969, o Jornal Nacional estreou e passou a levar o mesmo telejornal a várias regiões do país ao mesmo tempo, com a ajuda das transmissões por satélite e micro-ondas. As transmissões em cores chegaram em 1972 e, aos poucos, os aparelhos coloridos foram substituindo os de preto e branco. Em 2007, a TV digital chegou ao Brasil, em São Paulo, com imagem e som de maior qualidade. Mais recentemente, o streaming e as plataformas de vídeo mudaram a forma de assistir, uma vez que, agora, o público escolhe o que ver, quando e em qual tela.

O que a TV representa

Durante décadas, a televisão foi o principal meio de informação e entretenimento das famílias brasileiras. Ela reuniu o país em torno de novelas, jogos de futebol, programas de auditório e telejornais. Também ajudou a espalhar expressões, modas e costumes de uma região para outra, e a criar referências comuns entre pessoas que viviam em lugares muito diferentes.

Hoje, esse papel é dividido com a internet e as redes sociais, e a TV precisa disputar a atenção do público com telas cada vez mais personalizadas. Mesmo assim, ela continua sendo um dos grandes marcos da comunicação. A história da televisão mostra como a tecnologia tem o poder de mudar a forma como as pessoas se informam, se divertem e se enxergam.

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O artigo acima foi editado por Giovana Lazarin.

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