Quer fazer um bate e volta com os amigos? Se liga nesses 5 destinos pertinho de São Paulo

A HC trouxe uma listinha de cinco destinos pertinho de São Paulo que são perfeitos para um bate e volta com os amigos!

Quem não gosta de uma viagem entre amigos, não é mesmo? O melhor estilo de viagem para se fazer entre os besties é o bate e volta! Não precisa se preocupar com hospedagem, ou com quem vai lavar a louça, arrumar as camas, e muito menos pensar em alimentação para vários dias.

Dá uma olhada nessas ideias de lugares para você curtir com o amigos:

BOITUVA

Em primeiro lugar, não poderia deixar de citar a cidade onde nós, casperianos, conquistamos nosso hexa do JUCA (Jogos Universitários de Comunicação e Arte), e, apesar de termos passado por lá em 2024, os pontos turísticos ficaram à espera. Então, se você planeja fazer um bate e volta com seus amigos que amam aventuras, Boituva é o destino perfeito.

Localizada apenas 117 quilômetros de São Paulo, a cidade conta com atividades tradicionais, como paraquedismo e o passeio pela Fazenda Pinhal.

O primeiro é realizado a quatro mil metros de altura com uma velocidade de 12 mil quilômetros por hora; já o segundo consiste em um privilégio que os visitantes da Fazenda Pinhal têm de acompanhar as etapas de fabricação da famosa cachaça Três Coronéis, podendo conhecer um pouco mais sobre a moagem, a destilação e a finalização da bebida.

Por fim, não se pode ir embora de Boituva sem antes praticar o balonismo, atividade clássica da cidade. Os passeios de balão exigem um despertador cronométrico, pois normalmente ocorrem às seis horas da manhã, diretamente no Centro Nacional de Paraquedismo, já que o ponto alto do passeio é observar o nascer do sol a mais de dois mil metros de altura.

HOLAMBRA

A famosa cidade das flores também não poderia deixar de estar nessa lista. Com passeios pensados para se fazer em família, em casal ou até mesmo entre amigos, Holambra é conhecida pelas construções e pelos famosos campos de flores, o que a faz um dos destinos mais procurados no interior paulista, já que fica apenas a 130 quilômetros de São Paulo.

O Moinho Povos Unidos é um ponto turístico cultural em Holambra, que concentra a história dos moinhos e de seu idealizador. No final de semana é liberado ir até o quinto andar, mas durante a semana apenas até o terceiro. Ou seja, dê preferência para passar o sábado e o domingo, assim poderá apreciar uma vista mais ampla da cidade, a mais de 38 metros de altura! Mas vá preparado para subir escadas bem íngremes, e com um celular pronto para tirar altas fotos!

Seguindo nesse estilo cultural, no Recinto da ExpoFlora é possível conferir atrações como exposição de flores, mostras de paisagismo, danças folclóricas holandesas, barraquinhas de comidas típicas holandesas, e muito mais.

O espaço permanece fechado quando o evento ExpoFlora não acontece, porém, a parte externa é liberada para visitas em qualquer época do ano. No entanto, Holambra não é a cidade das flores à toa, o Campo das Flores é um ponto da cidade indispensável em sua visita. São várias plantações de rosas, crisântemos, lisianthus, crista de galo, gérberas e girassóis. Você vai se perder nas cores e na variedade de flores. Há dois campos abertos ao público: o Macena Flores, e o Bloemen Park, ambos cobram taxa de entrada e possuem estrutura de lojinhas, café/restaurante e estacionamento!

@pertodesp ROTEIRO PARA BATE E VOLTA EM HOLAMBRA Localizada a 130 km de São Paulo, Holambra é conhecida como “Cidade das Flores”. O nome Holambra surgiu a partir da junção das iniciais de HOLanda, AMérica e BRAsil. O estilo holandês está presente na gastronomia, símbolos e arquitetura. Tem pouco mais de 15 mil habitantes e é um dos destinos mais SEGUROS do Brasil. Com ruas planas, atrações próximas e opções para todas as idades esse é um destino perfeito para um bate e volta. QUANDO IR? Holambra é um destino encantador durante todo o ano, com isso, é possível visitar e aproveitar em todas as estações. Nos finais de semana e feriados, a cidade fica bem movimentada, durante a semana é mais tranquila. Em fevereiro acontece o Carnaflores, é uma boa opção para curtir um carnaval bem diferente com a família. Em abril ocorre o evento “Estufas Abertas”, o Holambra Noivas e Festas e o Dia do Rei e Corrida do Rei. Em setembro ocorre a famosa Expoflora, que é o maior evento da cidade. Em Outubro tem desfiles no aniversário da cidade. Em dezembro acontece o Noeland, nesse período a cidade fica bem enfeitada com luzes, presépios e bonecos. SUGESTÃO DE ROTEIRO 📍Portal da Cidade 📍Tour nos campos de flores 📍Moinho Povos Unidos 📍Portal do moinho 📍Museu Histórico de Holambra 📍Parque Municipal “Cidade das crianças” 📍Parque Van Gogh 📍Praça dos Coqueiros 📍Deck do Amor 📍Lago Vitória Régia 📍Alameda Maurício de Nassau 📍Boulevard Holandês 📍Nossa Prainha Curtiu, então já salva o post e vem conferir mais dicas nos stories. Qual destino você quer no episódio 3? Toda sexta-feira tem vídeo novo da SÉRIE: UM DIA EM… com opções para um bate e volta no final de semana. #holambra #bateevolta #sp ♬ You Know It’s Not the Same as It Was – Martina

SERRA NEGRA

Uma charmosa cidade que fica a cerca de 150 quilômetros de São Paulo, com praças bem cuidadas, feirinhas, eventos com música ao vivo e uma ótima hospitalidade de sua população.

Serra Negra se desenvolveu como destino turístico por suas fontes de águas minerais serem consideradas medicinais. Assim, se tornou o destino ideal para ir relaxar com seus amigos e fazer um passeio mais calmo.

O Alto da Serra é um dos destinos imperdíveis, é o ponto mais alto da cidade, 1310 metros acima do nível do mar, o lugar perfeito para apreciar o pôr do sol deslumbrante da cidade. O local também oferece uma estrutura com food trucks, mesas, banheiros e estacionamento gratuito. É possível, também, testemunhar os saltos de parapente, que proporcionam uma visão panorâmica da região.

Além disso, o Teleférico de Serra Negra também possibilita que o turista desfrute da beleza da região, já que é um passeio realizado em cadeirinhas individuais com duração de 15 minutos e é finalizado no Pico da Fonseca, onde está o Cristo Redentor da cidade.

Um dos pontos mais procurados pelos turistas em Serra Negra é a tradicional Fontana di Trevi de Serra Negra, uma réplica do monumento clássico e histórico de Roma, na Itália. Possui apenas 40% do tamanho da original, e, mesmo assim, encanta cada um que a visita desde sua inauguração em maio de 2023.

SÃO ROQUE

Fica a um pouco mais de 60 quilômetros da capital paulista, e é o destino perfeito para esse mês de julho, pois é conhecido pelo clima serrano, pela gastronomia, e pelos vinhos! Sua história também é interessante, já que os imigrantes italianos e portugueses que chegaram ao Brasil implementaram vinhedos nas encostas dos morros, e ao instalarem suas adegas, transformaram São Roque na Terra do Vinho.

Dito isso, a Rota do Vinho é a principal atração da cidade. Há três caminhos: a Estrada do Vinho, a Estrada dos Venâncios, e a Rodovia Quintino de Lima. Por essa rota, são mais de 40 pontos voltados para o turismo de apreciação de vinhos, incluindo adegas e vinícolas, como a Vinícola Canguera e a Vinícola Goés.

Além disso, São Roque conta com o Morro do Cruzeiro, um típico lugar para ver a cidade de cima, e a trilha e mirante do Morro do Saboó, o lugar mais alto da cidade, que chega a mais de mil metros de altitude.

O ideal é ir de carro até a base do morro, e, de lá, seguir viagem a pé na trilha. É um passeio além de turístico, necessário para se conectar mais com a natureza, fazer um cardio, e, claro, ter histórias para contar com seus amigos!

@dicasinteriordesp 📍O que fazer em São Roque interior de São Paulo ? conhecida como a terra do vinho a Cidade conta com dezenas de vinícolas e estabelecimentos voltados para produção de vinho e culinárias típicas. Ficamos hospedados na @aconchegonocampo , com ótima localização e uma vista incrível para as Montanhas, nas diárias está incluso um delicioso café da manhã. O @roteirodovinho é uma ótima opção de entretenimento sendo possível visitar várias vinícolas e centros gastronômicos. Nossa parada para o almoço foi na @cantinatialina com ótimo custo benefício e uma culinária deliciosa. Visitamos várias vinícolas da região com ótimas opções de vinhos com preços acessíveis. Uma das paradas obrigatórias é na @viladonpatto a um complexo gastronômico com dezenas de atividades, restaurantes sendo possível fazer até um tour pela região e visitar outras vinícolas. Por fim visitamos a @vinicolagoes com muitas atrações, música ao vivo e muito mais. No jantar aproveitamos para jantar na @acasaaraucaria dentro do complexo da @vinicolagoes com muitas opções de fondue doce e salgado, além de opções de parrilha. Se gostou já envia para quem vai com você e siga para mais dicas . Siga @dicasinteriordesp 📍Roteiro do vinho -São Roque, São Paulo. . . . . . . . #roteirodovinho #saoroque #dicasinteriordesp #vinho #turismo #interiordesp ♬ som original – DICAS INTERIOR DE SP

JOANÓPOLIS

Quem gosta de contato com a natureza pode explorar trilhas e cachoeiras paradisíacas, enquanto os viajantes esotéricos podem conhecer os mitos e lendas da cidade de tradição folclórica. Além de visitar restaurantes especializados em gastronomia rural, ver mirantes e relaxar ao conhecer o centrinho da cidade e seus monumentos naturais.

A maior cachoeira de São Paulo e uma das maiores do Brasil fica em Joanópolis, pertinho da nascente do rio Piracicaba, com mais de 150 metros de queda d’água. A Cachoeira dos Pretos tem seu nome originado de uma lenda, segundo a qual escravizados saltavam do alto da queda d’água gritando “melhor morrer mil vezes do que viver escravo”. Na trilha até a cachoeira é possível encontrar várias cascatas e poços para banho. Mas não é só de cachoeira que se vive o turismo em Joanópolis! A Pedra do Cume é o ponto mais alto da cidade, oferece vista em 360 graus da Serra da Mantiqueira e sua elevação marca a divisa do estado de São Paulo com Minas Gerais. Já a Casa do Artesão é uma mistura de ateliê, feirinha de arte e centro turístico da cidade, já que fica bem ao lado da Igreja Matriz. Ali aprende-se tudo sobre a lenda de Joá e do porquê de a cidade ser conhecida como a capital nacional do lobisomem!

Com isso, agora não têm desculpas para não marcar aquele bate e volta com seus melhores amigos! Siga esse roteiro e você terá as melhores viagens da sua vida, com muito descanso, vista bonita, trilha, vinho e banho de cachoeira! E o melhor: tudo isso pertinho de São Paulo!

