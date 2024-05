Quer correr e não sabe por onde começar? Veja dicas de como participar de corridas de rua

The opinions expressed in this article are the writer’s own and do not reflect the views of Her Campus.

This article is written by a student writer from the Her Campus at Casper Libero chapter.

A prática da corrida pode trazer muitos benefícios, desde o fortalecimento dos músculos à redução do estresse no dia a dia. A popularidade da corrida de rua e de seus eventos estão crescendo cada vez mais, já que esse exercício não exige um grande investimento financeiro para começar.

No entanto, é necessário alguns cuidados antes de se jogar nesse esporte, para ter uma melhor performance no exercício e evitar lesões. Sendo assim, separamos algumas dicas de como participar de corrida de rua.

Respeite seus limites

Não é do dia para a noite que você irá conseguir correr uma maratona. Respeite o seu corpo e não se frustre com o esporte caso não corra longas distâncias logo de cara. Como qualquer outra atividade física, é preciso paciência para chegar nos resultados, não coloque metas inalcançáveis.

Uma fórmula certa para iniciar não existe, pois cada um descobre o que funciona para si. Seja correr 10 minutos e caminhar por 2, ou não contabilizar esse tempo e apenas seguir conforme sua disposição, o treino é individual. Não se compare com os outros, seu foco deve ser você mesmo.

Mobilidade é necessária

Antes de qualquer atividade física a mobilidade é a principal aliada, mas o que é isso?

São exercícios que aumentam a amplitude durante determinados esportes, assim tendo mais liberdade com os movimentos para realizar um treino corrida.

Além de ajudar no progresso durante os treinos, a mobilidade vai funcionar como uma forma de preparação e aquecimento, tendo o principal intuito de evitar lesões.

Descanso é crucial

O descanso é uma parte fundamental para a evolução nos treinos. O corpo precisa de um tempo para se recuperar dos desgaste sofrido com o exercício e se preparar para novos estímulos na corrida. Então, descanse!

Não é necessário comprar o melhor tênis de corrida

Quando se começa um novo hobbie é quase impossível não comprar tudo relacionado ao novo passatempo, porém, seja paciente. Não invista no tênis com alta tecnologia achando que isso vai te fazer correr longas distâncias no início.

Tudo é um processo, logo, invista aos pouquinhos. O mercado oferece uma grande variedade de tênis, relógios e roupas esportivas com preços mais acessíveis.

Hidratação e uma boa alimentação são indispensáveis

A hidratação antes, durante e pós corrida é essencial para a manutenção de fluidos corporais e ajudar na evolução do corredor. Além disso, comer bem e na quantidade adequada é necessário para não ter dificuldades durante a execução do esporte. Se possível, busque ajuda nutricional e orientação física.

Grupos de corrida

Se juntar a um grupo de corrida pode ser uma alternativa para começar bem estimulado no esporte, pois além de ser uma grande oportunidade para socializar, é um grande incentivo para fazer seus treinos no dia a dia.

Sendo assim, separamos 3 grupos de corrida gratuitos em São Paulo para iniciantes:

Vem com nois

O grupo “Vem com nois” é perfeito para as pessoas que querem começar a correr. Eles se reúnem toda quarta 20h30 no pátio paulista e fazem o percurso de 3km até o MASP.

Elas que voam

Criado para incentivar mulheres na prática do esporte, “elas que voam” se encontra duas vezes na semana, segunda-feira no parque Ibirapuera, e aos sábados na praça professor Reynaldo Porchat. Além de se separarem por níveis de experiência, todas as pessoas são bem vindas.

HYPC Running Club

Prometendo muita interação durante e pós corrida, o “HYPC” geralmente se reúne todo domingo na Faria Lima e correm 5km.

Correr é para todos os gostos, sendo assim divirta-se na prática desse exercício. Comece devagar e você terá um progresso mais seguro.

———————————-———————————-

O artigo acima foi editado por Larissa Gabriel.

Gosta desse tipo de conteúdo? Confira a página inicial da Her Campus Cásper Líbero para mais!