Quem é Isabela Merced?: conheça mais sobre a nova estrela de The Last of Us

A segunda temporada de The Last of Us é a série do momento. Estreada no dia 13 de abril, a produção da Max tem novos episódios lançados semanalmente, aos domingos, e se encaminha para reta final – os últimos capítulos estreiam no dia 18 e 25 de maio.

Uma das novidades que mais animaram os fãs foi a introdução de Dina, personagem interpretada por Isabela Merced. Mas, quem é a atriz fora das telas? A seguir, a Her Campus Cásper Líbero te conta algumas curiosidades sobre a vida e a carreira da estrela que está conquistando o público.

vida e carreira

Nascida dia 10 de julho de 2001, em Ohio, nos Estados Unidos, Isabela é atualmente conhecida por seu mais novo papel como Dina, em The Last of Us. Entretanto, a atriz já vem fazendo sucesso desde sua estreia na Nickelodeon, no seriado 100 Coisas Para Fazer Antes do High School, onde interpretou a personagem CJ Martin. O seriado acompanhava a vida de três melhores amigos, que possuíam uma lista com 100 coisas que gostariam de fazer antes do High School (o Ensino Médio dos Estados Unidos).

Um de seus trabalhos atuais mais marcantes foi como Dora, no filme Dora e a Cidade Perdida, em que acompanhamos uma nova aventura da personagem que já conhecemos desde o desenho, ao lado de seus amigos, para salvar seus pais e resolver o mistério impossível por trás de uma civilização inca perdida.

Entretanto, seu verdadeiro primeiro grande trabalho como atriz foi no musical Evita na Broadway, onde atuou e cantou em espanhol ao lado de Ricky Martin, aos 10 anos.

A atriz além de possuir diversos outros filmes como: Instant Family, Madame Web, Tartarugas Até Lá Embaixo, Transformers: The Last Knight, e muito mais. Ela também possui carreira como cantora, tendo lançado o EP The better half of me, de 2020, com seis faixas que exploram suas raízes latinas. Além de diversos singles, como: “PAPI” — seu primeiro solo —, “Agonía” e “Cuffing Season”, seu último lançamento.

5 Curiosidades sobre Isabela Merced

1- Merced nem sempre foi o sobrenome artístico de Isabela

Em 14 de outubro de 2019, a atriz decidiu mudar o nome artístico de Isabela Moner para Isabela Merced. A estrela diz ter feito a troca para homenagear a sua avó: “Embora Isabela Moner fosse meu nome de nascimento, Isabela Merced conta a minha história e o meu futuro.”

2- A atriz não precisou fazer teste para o papel de Dina

Merced se encontrou com os criadores da série, Craig Mazin e Neil Druckmann, onde aparentemente criou tão boa impressão que foi convidada para interpretar a personagem na nova temporada. Ela diz ao podcast Happy Sad Confused que nem chegou a fazer teste de tela com Bella Ramsey, atriz que interpreta Ellie, personagem principal da série.

3- Merced se identifica como Queer

Em entrevista para a New York Times, disse: “Eu fui queer minha vida toda, então nunca realmente pensei sobre isso.” Ao falar sobre a dinâmica entre as personagens Dina e Ellie, e como é interpretar uma personagem LGBTQ+ tão popular no mundo dos jogos, afirma: “Eu me lembro de jogar o jogo e ver a cena da dança e pensar, isso é tão legal.”

4- Sua carreira começou após incêndio em sua casa

Após o incidente — que foi apagado pelo seu pai, Patrick Moner, bombeiro — Merced foi encorajada pelos seus pais a participar de uma produção local de O Mágico de Oz para distraí-la da situação. Isso despertou sua paixão pela atuação.

5- Sua mãe, Katherine Moner, é peruana

A primeira língua de Isabela foi o espanhol e ela afirma que se sente mais peruana do que americana. A atriz tem orgulho de suas origens latinas e já disse que procura interpretar personagens que valorizam sua identidade.

Com uma trajetória marcada por talento, autenticidade e representatividade, Isabela Merced vem ganhando cada vez mais destaque no cenário do entretenimento. De papéis em séries juvenis a grandes produções do cinema e agora brilhando em The Last of Us, ela prova sua versatilidade a cada novo projeto. E tudo indica que essa é somente a primeira de muitas conquistas que ainda virão. Sem dúvida, vale acompanhar de perto o futuro desta jovem estrela.

