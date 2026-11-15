This article is written by a student writer from the Her Campus at Casper Libero chapter and does not reflect the views of Her Campus.

Pães de fermentação natural, cultivo de hortas e trabalho doméstico fazem parte do cotidiano há gerações, mas ganharam novos contornos e visibilidade com as redes sociais, onde passaram a ser apresentados como parte de um estilo de vida.

As chamadas trad wives, termo derivado da expressão inglesa traditional wives (esposas tradicionais), são mulheres que defendem um modelo de relacionamento no qual se dedicam ao marido, à criação dos filhos e aos cuidados da casa, muitas vezes deixando suas carreiras profissionais. Acordar antes do amanhecer para preparar pães caseiros, cuidar da família e manter a casa organizada são algumas das práticas que aparecem em seus conteúdos, frequentemente acompanhadas de cenários luxuosos e de uma rotina aparentemente tranquila.

Em meio à circulação de discursos conservadores, os chamados ideais de comportamento tradicional vêm ganhando espaço nas redes sociais, e a imagem da “mulher perfeita” atrai cada vez mais público. Mais do que compartilhar uma rotina, parte dessas criadoras de conteúdo apresenta um modelo de feminilidade associado à maternidade, à submissão feminina e à valorização dos papéis tradicionais de gênero.



A identificação com esse modelo de vida também aparece entre mulheres que vivem fora das telas. Julia Silva, que se considera uma Trad Wife, afirma que sua escolha está relacionada à valorização da família e do casamento. Para ela, entretanto, seguir esse estilo de vida não significa defender que todas as mulheres façam o mesmo.



“Uma coisa é acreditar nesse modelo de vida e escolher vivê-lo; outra completamente diferente é querer impor essa escolha às demais mulheres”, explica.



Entre a tradição e a influência digital

No Brasil, o movimento encontra representantes nas redes sociais, como a influenciadora Luiza Maciel, que se identifica como trad wife. Em seus conteúdos, ela compartilha uma rotina dedicada à maternidade, ao casamento e aos cuidados com o lar, apresentando o trabalho doméstico como parte central de sua realização pessoal. Em entrevista ao UOL, em 2024, Maciel resumiu sua rotina:



“Eu me dedico 100% ao lar: cozinho, cuido da casa, do meu filho e das coisas do meu marido”.

Na época, a influenciadora reunia mais de 330 mil seguidores no Instagram, um indicativo do alcance desse tipo de conteúdo no cenário brasileiro.

O conteúdo de Rebecca Jackson também permite estabelecer um paralelo com o de Luiza Maciel. Embora atuem em contextos diferentes, ambas compartilham nas redes sociais uma rotina marcada pela valorização da família, da maternidade e dos cuidados com o lar. Enquanto Luiza Maciel apresenta uma rotina dedicada ao casamento e à vida doméstica, Jackson também incorpora a fé cristã e a educação dos filhos em seus conteúdos. Os dois exemplos mostram como a valorização de costumes tradicionais ganha diferentes representações nas redes sociais, aproximando maternidade, religiosidade e vida doméstica de uma estética de lifestyle.

A popularidade desse tipo de conteúdo também aparece nos números. Um relatório do Global Institute for Women ‘s Leadership, ligado ao King’s League Colleague aponta que as buscas pelo termo trad wife cresceram nos últimos cinco anos em diferentes regiões do mundo, incluindo Europa e América do Norte.

O mesmo instituto publicou, em outubro de 2025, o relatório Media, Culture & Society, elaborado a partir de uma pesquisa com mil mulheres entre 18 e 34 anos, indicando que o interesse por esse estilo de vida está relacionado, e parte, à busca por uma rotina mais simples e aos desejos de escapar das pressões do mercado de trabalho contemporâneo.

Quando o rótulo deixa de representar a realidade

O afastamento do título trad wife está relacionado, em parte, ao significado ideológico que o termo adquiriu nas redes sociais. Algumas influenciadoras passaram a questionar a associação entre suas escolhas pessoais e a defesa de um modelo tradicional de feminilidade. Para elas, gostar de cozinhar, cuidar dos filhos e administrar a casa não significa necessariamente defender a submissão feminina ou rejeitar a carreira profissional.



É o caso de Nara Smith, que rejeitou diretamente a classificação e destacou que também trabalha e constrói sua carreira. Já Hannah Neeleman, conhecida como Ballerina Farm, afirma que o rótulo não representa completamente sua realidade, que envolve também a administração de negócios com o marido.

Estee Williams, por outro lado, seguiu um caminho diferente. Depois de produzir conteúdos defendendo o estilo de vida tradicional, anunciou que reduziria esse tipo de publicação para priorizar a família. Os três casos mostram que compartilhar uma rotina doméstica não significa necessariamente assumir a identidade trad wife, evidenciando os limites de um rótulo que reúne experiências e posicionamentos diferentes.

A perfeição por trás das telas

Mais do que os números, chama a atenção a maneira como esse estilo de vida é apresentado ao público. A rotina doméstica, que envolve trabalho constante e pouco reconhecimento social, aparece nas redes como uma experiência tranquila, prazerosa e, principalmente, desejável. Entretanto, essa representação nem sempre evidencia as condições financeiras necessárias para sustentar uma vida na qual uma pessoa pode se dedicar exclusivamente à casa e à família.

Essa possibilidade depende, muitas vezes, de uma estrutura econômica que permite abrir mão de uma renda própria, realidade que não está ao alcance de todas as mulheres.

Essa contradição também é explorada na literatura. Em Bons Tempos, da escritora Caro Claire Burke, a personagem Natalie Heller Mills é uma influenciadora que constrói sua imagem pública a partir de uma vida tradicional idealizada. Mãe de cinco filhos, ela compartilha com milhões de seguidores a rotina em uma fazenda, preparando alimentos artesanalmente e apresentando uma família aparentemente perfeita. Por trás das publicações, entretanto, existe uma estrutura muito diferente daquela exibida ao público: babás ajudam na criação das crianças e uma equipe profissional participa da produção dos conteúdos.

A personagem funciona como uma crítica à distância entre a realidade e a imagem construída nas redes sociais. Ao ser transportada para uma realidade semelhante à do século XIX, Natalie precisa experimentar as dificuldades de um cotidiano que antes apresentava de maneira romantizada. A obra questiona justamente o que acontece quando a estética de uma vida tradicional é confundida com a experiência real de vivê-la.

Embora seja uma obra de ficção, a narrativa ajuda a refletir sobre a diferença entre a rotina exibida nas plataformas e a estrutura necessária para mantê-la.

Quando a vida vira negócio

Outro aspecto importante do movimento é a transformação desse estilo de vida em um negócio. Embora algumas influenciadoras defendam a dedicação exclusiva ao lar e o afastamento do mercado de trabalho tradicional. Por meio de publicidades, parcerias com marcas e divulgação de produtos, a rotina doméstica passa a ter também um valor comercial.

Nesse contexto, atividades comuns, como cozinhar, cuidar dos filhos e organizar a casa, são transformadas em conteúdos que atraem seguidores e despertam o interesse de empresas. O que antes fazia parte apenas da vida privada passa a ser exibido, consumido e monetizado nas plataformas digitais.

Essa dinâmica evidencia uma contradição do movimento: enquanto o discurso valoriza uma vida distante das preocupações profissionais, a produção de conteúdo exige planejamento, gravação, edição e negociação comercial. Além disso, a exposição constante da intimidade transforma momentos familiares em material de divulgação, fazendo com que a fronteira entre a vida pessoal e o trabalho se torne cada vez mais tênue.

Liberdade de escolha ou imposição de um modelo?

Para além da estética, o fenômeno também levanta discussões sobre os avanços femininos e a retomada de discursos conservadores. A ideia de que a mulher deve priorizar o marido, os filhos e a casa não é recente, mas ganha uma nova apresentação quando associada à linguagem das redes sociais. Vestidos delicados, cozinhas impecáveis e receitas artesanais tornam esses valores mais atrativos, especialmente quando apresentados como uma alternativa ao ritmo acelerado da vida contemporânea.

Isso não significa que escolher a maternidade ou o trabalho doméstico seja, por si só, uma forma de retrocesso. Toda mulher deve ter liberdade para decidir como deseja conduzir sua vida. O questionamento começa quando uma escolha individual passa a ser apresentada como o modelo correto de feminilidade, desvalorizando mulheres que priorizam suas carreiras, a independência financeira ou outros projetos pessoais.

A discussão, portanto, não está na escolha individual de uma mulher, mas na maneira como determinadas escolhas são apresentadas e valorizadas socialmente. Quando a dedicação ao lar é associada à ideia de que esse seria o papel natural ou ideal de todas as mulheres, a liberdade de escolha passa a conviver com a reprodução de expectativas tradicionais de gênero.

A escolha de seguir esse modelo também é defendida por mulheres que se identificam com o movimento. Julia Silva, jovem de 20 anos que se considera uma trad wife, afirma que a decisão de priorizar a família não significa acreditar que todas as mulheres devam fazer o mesmo.

“Uma coisa é acreditar nesse modelo de vida e escolher vivê-lo; outra completamente diferente é querer impor essa escolha às demais mulheres”, explica.

Para ela, a liberdade feminina está justamente na possibilidade de construir a própria trajetória, seja por meio de uma carreira profissional ou da dedicação ao casamento e aos filhos. Julia também reconhece que essa realidade não está ao alcance de todas, principalmente por questões financeiras e sociais, já que a dedicação exclusiva ao lar depende, muitas vezes, de uma estrutura econômica que permita essa escolha.

Por trás dos pães caseiros, das hortas e das cozinhas impecáveis, existe uma discussão muito maior do que uma simples tendência de internet. O fenômeno das trad wives demonstra como as redes sociais podem transformar hábitos cotidianos em discursos ideológicos, revestindo valores tradicionais de uma estética moderna e atraente.

No fim, a questão não está em decidir se uma mulher deve trabalhar fora ou cuidar da casa, mas em compreender por que ainda existe tanta pressão para determinar qual dessas escolhas a torna uma mulher melhor. Quando um estilo de vida deixa de ser uma possibilidade e passa a ser apresentado como o único caminho para a realização feminina, o lifestyle deixa de ser apenas uma tendência e se transforma em ideologia.



O artigo acima foi editado por Júlia Sofia Barreira.

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