Quais fantasias devem bombar no carnaval deste ano? Veja inspirações fáceis

Você já pensou na fantasia perfeita para comemorar o Carnaval deste ano e parar tudo nos bloquinhos? Se você ainda não se preparou para o feriado mais queridinho do ano, calma que ainda dá tempo. Aqui você vai encontrar as inspirações que estão em alta e colocar a criatividade em jogo para refletir muita personalidade e brilho nelas!

Miçangas

Uma das tendências do carnaval 2025 é a volta das miçangas, que explora a criatividade e a liberdade de se expressar através da customização de roupas e acessórios. Além de simples, as peças podem ser reutilizadas em festas temáticas ou até mesmo no dia a dia. Se não quer gastar muito, mas mesmo assim fazer algo bonito, aposte nas miçangas!

duplas emblemáticas

Com uma variedade gigantesca de opções, as fantasias em dupla sempre são ótimas ideias para quem não quer brilhar sozinho nos bloquinhos. Desde Tapas e Beijos, até Agostinho e Bebel, os trajes sempre geram boas risadas por onde passam.

sol e lua

Apesar de muito comuns, nunca saem de moda. As fantasias que remetem a fenômenos opostos sempre ganham espaço nas avenidas. Além de brilhantes, são super simples de serem customizadas e adaptadas às peças que você já possui em casa.

explore o humor

Assim como o influenciador Klébio Damas, que colocou a criatividade pra jogo, você também pode explorar opções que brinquem com as formas e cores. Afinal, o carnaval é o feriado perfeito para se divertir, então se jogue e se permita dar boas risadas com fantasias como essa.

CORES E FORMATOS

Além das fantasias convencionais, uma boa opção também é explorar o uso de cores vibrantes e formatos diferentes para estilizar as peças. Muitas vezes o simples pode se transformar em algo chamativo e divertido, então aposte em uma paleta de cores alternativa e confie que o resultado será surpreendente.

Com todas essas dicas você ainda tem dúvida do que vestir? O mais importante de tudo é se sentir confortável e confiante, usar bastante protetor solar e curtir demais com os seus amigos.

Além das miçangas e purpurina, o carnaval é uma data para celebrar a diversidade e a vida, então pegue sua garrafa de água e vai arrasar nas avenidas ao lado de quem você ama!

