This article is written by a student writer from the Her Campus at Casper Libero chapter and does not reflect the views of Her Campus.

Ler um livro de fantasia exige certa disposição para acreditar no impossível. É preciso aceitar que existem reinos escondidos, criaturas mágicas, guerras entre povos e personagens capazes de atravessar séculos. Se preparar para se importar com tudo isso como se fosse real, mas terminar a leitura e lembrar que nada aconteceu. Afinal, de que adianta conhecer um universo inteiro se, ao fechar o livro, não houver sequer um pouco de saudade dele?

É justamente esse tipo de envolvimento que a autora do best-seller, Corte de Espinhos e Rosas, Sarah J Maas, provoca em seus leitores. Com histórias que misturam amor, arte, disputas políticas e personagens cheios de contradições, a autora construiu universos que continuam despertando interesse muito depois da última página.

Quando a fantasia parece mais real que a realidade

Durante a pandemia, encontrar alguma forma de escapar da rotina e do medo se tornou quase uma necessidade. Com os dias cada vez mais parecidos, muitos encontraram nos livros uma companhia, e a fantasia ofereceu a possibilidade de acompanhar histórias que não tinham absolutamente nada a ver com o mundo do lado de fora. Um presente, de mergulhar em milhares de histórias e universos, apenas em um cantinho do quarto, durante as madrugadas.

Sarah J. Maas ocupou boa parte desse espaço para muitos jovens. As pessoas devoravam seus calhamaços, um atrás do outro, sem se preocupar com a quantidade de páginas que ainda faltavam. Quando terminava um livro, a vontade era começar o próximo imediatamente. Afinal, como simplesmente voltar à realidade depois de acompanhar guerras entre reinos, se envolver com personagens e histórias que pareciam crescer a cada capítulo?

Mas o interesse por suas obras não ficou restrito à experiência individual de leitura. Com o crescimento das comunidades literárias nas redes sociais, especialmente durante o isolamento, os livros passaram a circular acompanhados de recomendações, teorias, fanarts e discussões intermináveis. O que antes poderia ser uma leitura solitária ganhou uma dimensão coletiva. De repente, havia milhares de pessoas apaixonadas pelos mesmos personagens, discutindo acontecimentos e compartilhando a sensação de não querer abandonar aquele universo.

A fantasia não servia apenas para fugir da realidade, mas também para encontrar outras pessoas com quem dividir essa experiência. Foi um momento de reconexão social que salvou diversos leitores.

Além do conto de fadas

Acotar tem como inspiração em A Bela e a Fera, com uma jovem humana, uma criatura feérica e um acordo que a leva para um mundo completamente diferente daquele em que vivia. Mas Sarah J. Maas deu vida a um conto já conhecido pela geração que cresceu com animações de princesas e construiu um universo carregado de referências, identificação e paixão.

Ao longo da história, o que inicialmente parece uma releitura romântica ganha outras proporções. Os reinos possuem suas próprias estruturas de poder, alianças políticas, disputas territoriais e conflitos extremamente bem desenvolvidos. A magia faz parte daquele universo, mas não impede que seus habitantes enfrentem problemas bastante reconhecíveis: desigualdade, violência, ambição, preconceito e relações de poder.

Entre os elementos que mais despertam o imaginário dos leitores, estão os chamados laços de parceria. A ideia de encontrar alguém com quem existe uma conexão tão profunda, quase como se duas pessoas estivessem destinadas a se encontrar, tem um apelo difícil de ignorar.

É impossível acompanhar a história de Feyre e Rhysand sem se envolver com a descoberta desse vínculo e com a maneira como ele se desenvolve ao longo da narrativa. Afinal, a transformação de Feyre em feérica é fundamental para que essa parceria possa se manifestar. Mas a autora também apresenta uma ressalva interessante: ser parceiro de alguém não significa, necessariamente, amar essa pessoa.

O vínculo pode existir, mas o sentimento e as escolhas continuam pertencendo aos envolvidos. E essa distinção abre espaço para possibilidades que vão muito além do romance idealizado que tantos leitores imaginam.

Essa mistura também aparece na maneira como os personagens são desenvolvidos.Por trás de criaturas imortais, poderes extraordinários e títulos grandiosos, existem seres que erram, sentem medo, guardam ressentimentos e precisam lidar com as consequências das próprias escolhas. A fantasia funciona quase como uma ampliação da realidade, permitindo discutir questões humanas em cenários que, à primeira vista, parecem muito distantes dela.

E talvez seja justamente essa combinação que torne seus livros tão envolventes. Há espaço para o fator fantasioso, das batalhas, bailes feéricos e romances, sem deixar de lado discussões sobre liberdade, autonomia e as estruturas que determinam quem pode exercer poder sobre quem. Nem tudo é tão encantador quanto os cenários fazem parecer. E ainda bem.

Feéricos, intensamente humanos

Um personagem pode ter poderes capazes de destruir exércitos, viver por séculos e ocupar o posto de Grão-Senhor de uma corte. Ainda assim, o que faz alguém se apegar a ele costuma ser bem menos extraordinário: suas relações, suas fragilidades e a maneira como lida com as próprias contradições. Rhysand, por exemplo, está longe de ser apenas o personagem poderoso e misterioso que aparece no meio das páginas de Corte de Espinhos e Rosas. Conforme sua história se desenvolve, conhecemos também suas inseguranças, seus sacrifícios e o peso das responsabilidades que carrega. O mesmo acontece com Feyre, que precisa descobrir quem é para além da caçadora analfabeta que a fizeram ser.



Essa construção também aparece na relação entre Feyre e suas irmãs, Nestha e Elain. As três com personalidades muito diferentes e, um relacionamento marcado pela falha de comunicação e dificuldade em se entender — o que, convenhamos, torna a dinâmica familiar bastante reconhecível. Seus conflitos não desaparecem de uma hora para outra, e cada uma atravessa suas próprias transformações. Em especial, a trajetória de Nestha mostra que nem todo processo de reconstrução é bonito e fácil de acompanhar. Há raiva, afastamento, culpa e decisões difíceis. São personagens que não precisam ser agradáveis o tempo inteiro, e por isso, talvez, despertam tanto interesse.

Mas talvez uma das relações mais marcantes da série seja a do círculo íntimo de Rhysand. Cassian, Azriel, Mor e Amren formam uma família que não depende de laços de sangue, mas de escolhas, lealdade e de tudo o que viveram juntos. Eles brigam, provocam uns aos outros, guardam segredos, mas se amam e se protegem. A relação entre eles ajuda a construir uma das ideias mais bonitas da história: a família também pode ser quem escolhemos manter por perto. E, nesse grupo, Mor ganha espaço não apenas por sua força e personalidade, mas também por sua história e pela maneira como sua sexualidade é apresentada. Sua relação com a própria identidade e com os outros personagens acrescenta outras camadas a um universo que não se resume aos romances heterossexuais que costumam ocupar o centro da narrativa.

É difícil falar desse grupo sem chegar a Velaris, a cidade que se tornou quase tão querida pelos leitores quanto os próprios personagens. Conhecida como a Cidade das Estrelas, ela representa um lugar de liberdade, arte e segurança em meio a um mundo marcado por destruição. Velaris não é apenas uma cidade bonita e iluminada, é o lugar onde os personagens podem baixar a guarda, construir vínculos e encontrar paz depois de tudo o que enfrentaram. A construção foi tão idealizada e detalhada, que ao terminar o livro, é doloroso o sentimento de saudade.

uma história que não termina no epílogo

O envolvimento com as obras ambém ajuda a explicar por que seus livros continuam tão presentes nas conversas dos leitores. A leitura não termina necessariamente quando a história acaba. Pelo contrário: para muita gente, é justamente nesse momento que começa outra parte da experiência.

Basta observar o que acontece nas redes sociais. Há playlists criadas para personagens, fanarts que imaginam cenas e momentos que nunca chegaram às páginas, teorias sobre acontecimentos futuros e discussões que podem durar dias por causa de uma decisão tomada por determinado personagem. E, claro, há quem passe horas tentando convencer outras pessoas de que determinado casal deveria ter terminado junto — ou de que um personagem foi injustiçado. Aparentemente, nem mesmo os reinos feéricos estão livres de conflitos entre fãs.

Outro aspecto que mantém esse interesse vivo é a maneira como as séries começam a se conectar. O universo de Sarah J. Maas não se limita a Corte de Espinhos e Rosas. Em Trono de Vidro e Cidade da Lua Crescente, a autora apresenta outras histórias, personagens e mitologias que ampliam o alcance de sua criação. As conexões entre essas obras, especialmente os encontros entre universos, alimentam teorias e fazem com que leitores procurem pistas até em detalhes que poderiam passar despercebidos numa primeira leitura.

É uma experiência que vai além de acompanhar uma história individual. O leitor passa a reconhecer referências, estabelecer relações entre personagens e construir suas próprias interpretações. Cada lançamento também se transforma em um acontecimento coletivo: há expectativas, especulações, teorias e, inevitavelmente, opiniões bastante diferentes sobre o rumo que a narrativa deveria tomar.

E, com novas histórias desse universo ainda aguardadas, algumas perguntas continuam sem resposta. Uma das mais discutidas envolve Elain e Lucien. Os dois compartilham um laço de parceria, mas isso não significa que estejam destinados a viver uma história de amor. Será que Elain vai escolher ficar com ele? Ou Sarah J. Maas vai justamente contrariar a expectativa criada em torno desse vínculo? A possibilidade de que uma parceria não termine em romance é especialmente interessante dentro de uma saga que fez tantos leitores sonharem com a ideia de encontrar sua própria pessoa destinada.

Poucos autores conseguem fazer com que seus leitores continuem tão envolvidos com uma história mesmo quando não há um novo capítulo para ler. Sarah J. Maas conseguiu transformar seus livros em universos que as pessoas não querem apenas conhecer, mas também revisitar, discutir e compartilhar.

Afinal, por que tanta gente se apaixonou?

Talvez a resposta não esteja em um único elemento. Não é apenas o romance, a magia, os personagens ou a construção de mundos inteiros. É a combinação de tudo isso com a possibilidade de encontrar, em uma história fantástica, sentimentos e relações bastante familiares.

Os livros oferecem uma fuga, mas não necessariamente uma fuga vazia. Entre criaturas mágicas e guerras entre cortes, há personagens tentando encontrar seu lugar, reconstruir a própria vida, estabelecer vínculos e descobrir o que fazer com as marcas que carregam. Há quem se identifique com Feyre, quem encontre em Nesta uma personagem difícil de esquecer, quem queira fazer parte do círculo íntimo de Rhysand e quem simplesmente gostaria de passar uma tarde em uma livraria de Velaris.

É claro que a escrita de Sarah J. Maas também tem suas limitações, e nem todas as escolhas narrativas agradam a todos os leitores. Mas talvez o sucesso de suas obras esteja justamente na capacidade de despertar envolvimento suficiente para que as pessoas queiram conversar sobre elas, discordar, criar teorias e continuar voltando àquelas páginas.

Afinal, poucas coisas são tão curiosas quanto sentir saudade de um lugar onde nunca estivemos. E, se depender dos leitores de Sarah J. Maas, Velaris provavelmente nunca ficará sem visitantes.

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O artigo acima foi editado por Maria Luiza Comitre.

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