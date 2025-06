Por que presente no Dia dos Namorados é um ato simbólico de amor?

This article is written by a student writer from the Her Campus at Casper Libero chapter and does not reflect the views of Her Campus.

No Dia dos Namorados, muito se fala sobre o presente ideal. Mas, mais do que um objeto envolto em papel de seda, o ato de presentear carrega sentidos que vão além do material. Oferecer um presente é, sobretudo, um gesto de linguagem afetiva: uma forma de dizer, sem palavras, aquilo que se sente.

Presentear, desde o início dos tempos, se mostra como uma prática de estabelecer vínculos, criar alianças e comemorar ocasiões especiais. Mas, no contexto amoroso, essa prática é ainda mais íntima: em uma tentativa de traduzir sentimentos e carinho de forma concreta. Um presente bem escolhido fala de maneira silenciosa, mas intensa.

Para os casais o presente se torna um símbolo. O valor financeiro e o tamanho perdem a importância ao serem comparados ao valor simbólico: o cuidado, lembrança e atenção na hora de escolher o objeto. O presente entra como um meio de demonstrar que você conhece o seu parceiro e é por meio dele que muitos casais encontram maneiras de demonstrar sentimentos que, às vezes, são difíceis de explicar com coisas simples do cotidiano.

Ao escolher algo pensando no outro, a pessoa que presenteia revela vínculo, interesse e dedicação.

O presente como ritual

Essa prática, enraizada em diversas culturas, ganha uma dimensão especial no Dia dos Namorados. A data convida à celebração da intimidade e o presente assume o papel de ritual amoroso para marcar o tempo vivido a dois.

Há, nesse gesto, uma construção simbólica. O objeto recebido se transforma em uma lembrança e a lembrança se torna afeto. Pequenos presentes, bilhetinhos de amor, flores ou chocolates, ganham força quando associados ao desejo de agradar o outro. O ato de presentear se funde ao ato de pensar no outro.

Os significados variam com o tempo, mas a intenção continua a mesma. Em relacionamentos mais recentes, o presente se mostra, muitas vezes, como um ato de afirmação: um ensaio sobre o compromisso, uma sinalização de cuidado e a intenção de continuidade. Nesses casos, prevalecem os gestos mais clássicos: perfumes, chocolates, acessórios, e presentes feitos à mão.

Já entre casais juntos há mais tempo, é comum que o valor simbólico se sobreponha ao objeto em si. Presentes ganham novas formas: uma viagem planejada a dois, um jantar feito com cuidado ou uma carta escrita à mão.

A experiência partilhada se torna, ela mesma, o verdadeiro presente.

Memória, tempo e afeto

Em um mundo cada vez mais acelerado, o presente no Dia dos Namorados atua também como um marcador do tempo. Ele congela um instante de afeto, tornando-se uma âncora emocional capaz de evocar, mesmo anos depois, o sentimento vivido naquela data.

Assim, não é apenas o objeto em si que importa, mas a memória que ele carrega: o olhar trocado no momento da entrega, o sorriso de surpresa, o abraço demorado.

Essas pequenas cenas ficam impressas na lembrança, e o presente, mesmo guardado em uma gaveta, representa um capítulo da história construída a dois. É uma forma de eternizar gestos que, na correria cotidiana, poderiam passar despercebidos.

O valor do gesto

Mais do que a busca pelo presente “perfeito”, o que realmente importa é o gesto. Presentear é, em essência, uma forma de escuta ativa: de perceber o que faz o outro feliz, de captar seus desejos, gostos e sutilezas. É um modo de sair de si e entrar no universo do outro, com generosidade e sensibilidade.

Por isso, mesmo um presente simples, quando escolhido com atenção e entregue com carinho, adquire um valor incomparável. Ele comunica cuidado, presença e intenção, elementos fundamentais para qualquer relação amorosa duradoura.

Mais do que um presente, uma escolha

No fim das contas, presentear no Dia dos Namorados é um exercício de empatia e amor. É dizer: “Eu pensei em você. Eu te conheço. Eu me importo.” É reafirmar, a cada ano, a escolha por estar ao lado do outro. E essa escolha, repetida nos pequenos gestos e nos grandes momentos, é o que sustenta os laços do amor.

Ao desembrulhar um presente, o que se revela, na verdade, é a presença de quem o ofereceu, e esse é, talvez, o presente mais valioso de todos.

_______________________

O texto acima foi editado por Eduarda Lessa.

Gostou desse tipo de conteúdo? Confira a página inicial da Her Campus Cásper Líbero para mais!