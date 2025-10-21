Her Campus Logo Her Campus Logo
silhouette of man and woman kissing at sunset
silhouette of man and woman kissing at sunset
Photo by Annette Sousa from Unsplash
Casper Libero | Culture

Por que os anos 2000 foram a era de ouro das comédias românticas?

Eduarda Lessa Student Contributor, Casper Libero University
This article is written by a student writer from the Her Campus at Casper Libero chapter and does not reflect the views of Her Campus.

Os anos 2000 marcaram um período especial no cinema: a explosão das comédias românticas, que conquistaram corações e se tornaram parte da memória afetiva de toda uma geração. Muito mais que um gênero, as comédias românticas serviram como um guia do “amor verdadeiro” de um jeito leve e bem-humorado. Mas, por que essa era foi tão icônica?

Entre o MSN e o gloss labial: o charme cultural dos anos 2000

Esses filmes não existiram no vácuo: refletiam o que estava acontecendo na cultura dos anos 2000. Era o início da internet, dos blogs e primeiros chats, e o amor começava a se digitalizar. Surgiam novas formas de conhecer pessoas, se apaixonar e também de se decepcionar. 


Tudo isso gerava situações perfeitas para as tramas leves e engraçadas das romcoms. A estética Y2K também deixava sua marca: muito brilho, jeans de cintura baixa, minissaias, acessórios chamativos e penteados ousados criavam uma identidade visual divertida, otimista e inconfundível. As protagonistas se tornaram referências de estilo. Quem nunca quis o guarda-roupa rosa de Elle Woods, de Legalmente Loira ou, o visual sofisticado de Andy Sachs em O Diabo Veste Prada?

@icono.movies

° El diablo viste a la moda ° #looks #moda #andysachs #thedevilwearsprada #parati #foryou

♬ sonido original – Oi

As trilhas sonoras recheadas de pop, gênero que estava tomando força nos anos 2000 com Britney Spears, Hilary Duff, Avril Lavigne e Kelly Clarkson, ajudavam a compor o clima sonhador e romântico da época. Músicas como “Kiss Me” ou “Unwritten” ficaram eternizadas em cenas icônicas e até hoje despertam uma sensação imediata de nostalgia.

Histórias leves e cativantes

Com um enredo leve e divertido, as comédias românticas começaram a trazer histórias que poderiam acontecer na vida cotidiana para as telonas, gerando uma identificação com o público feminino que almejava viver uma grande história de amor quase perfeita, diferente das histórias que eram vistas nos filmes clássicos da Disney.

Enquanto histórias como Branca de Neve e Cinderela mergulhavam nos clichês de contos de fadas, reinos mágicos e finais encantados quase inalcançáveis com um príncipe encantado perfeito, as comédias românticas mostravam personagens com empregos comuns, dilemas amorosos plausíveis e encontros que poderiam realmente acontecer, tornando o sonho do amor-perfeito mais acessível e identificável. 

Essa conexão com a realidade não diminuía a magia; pelo contrário, transformava o cotidiano em algo encantador, fazendo com que o público pudesse se ver nas histórias e torcer pelos protagonistas como se fossem amigos próximos.

Os cenários ajudavam a tornar tudo mais real, sendo até “personagens” da história. Com ambientações em Nova York, Londres e Los Angeles, as comédias românticas trouxeram o charme de uma vida urbana cheias de cafés e bibliotecas.

Personagens femininas marcantes

As protagonistas femininas dos anos 2000 eram independentes, bem-humoradas e determinadas. Nenhuma delas eram perfeitas, todas eram mulheres reais, com ambições, inseguranças e uma boa dose de sarcasmo. Ao contrário das princesas dos contos de fadas, elas não esperavam serem salvas: tomavam as rédeas da própria história de amor.

Bridget Jones, em O Diário de Bridget Jones, falava sobre autoconfiança. Essa e outras personagens como Andie Anderson, em Como perder um homem em 10 dias, e Jenna Rink, De repente 30, refletiam uma geração de mulheres que ganhava espaço. Elas questionavam padrões e redefiniam o que significava “feliz para sempre”, introduzindo o empoderamento feminino para o público.

@cinefty

herrrrrrrr || ac: @︎ #andieanderson #howtoloseaguyin10days #edit #aestheticedits #fyp #froyoupage #makemefamous

♬ original sound – embracedheart – ledd


Um legado atemporal

O que os anos 2000 nos deixaram de legado é difícil de superar: essas comédias românticas conseguiram transformar situações do dia a dia em momentos românticos e memoráveis. 

Hoje em dia, as produções desses filmes se esforçam para  superar o ícone que as comédias românticas representaram nos anos 2000. Alguns filmes como “Para Todos os Garotos que Já Amei” conseguiram renovar o gênero com elementos dos dias atuais. 

Será que o sentimento de saudade desses filmes é um reflexo de uma sociedade que se perdeu no amor ou é apenas uma nostalgia que nunca vai embora?

O artigo acima foi editado por Luana Zanardi.

Gostou desse tipo de conteúdo? Confira Her Campus Cásper Líbero para mais!

Eduarda Lessa

Casper Libero '27

Hey there, my name is Eduarda (but you can call me Duda), I'm 20 years old and I'm a journalism student at Cásper Libero. My manly interests are cinema, video games, music, books, art and other things related to pop culture.