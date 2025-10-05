Por que nem todo mundo ama o próprio aniversário? Entenda a ansiedade dessa data

This article is written by a student writer from the Her Campus at Casper Libero chapter and does not reflect the views of Her Campus.

Aniversários. Essa é a data – ou era para ser – mais aguardada por todos nós. Um momento em que somos o centro da atenção e não paramos de receber mensagens de carinho e grandes desejos para nossa vida. No entanto, muitas pessoas não gostam de comemorar seus aniversários, por questões como ansiedade, medo, comparação etc. Esse é o seu caso? Sendo ou não, nesse artigo vamos entender o porquê algumas pessoas não gostam do próprio aniversário.

Eu odeio o meu aniversário (por que ninguém me entende?)

Comemorar o aniversário é um assunto muito delicado para certas pessoas. Embora seja um dia do ano em que é muito aguardado para alguns, é interessante entender de onde vem todo esse repúdio em comemorar o próprio aniversário.

Para o psicólogo clínico psicanalista Leandro Ruiz Constantino, existem certos aspectos inconscientes que podem estar ligados a essa repulsa. “Essa aversão pode representar um medo profundo de ser observado e julgado, ou mesmo uma repetição da forma que entende o afeto. Quando chega essa data, a pessoa pode sentir que está sendo forçada a se expor, o que gera angústia. O desejo de ser celebrado pode conflitar com a insegurança de não ser suficiente, levando a um desejo de evitar a comemoração.”

O medo de não ser uma pessoa altamente suficiente se esconde no ódio pelo próprio aniversário. Estar ao redor de pessoas que nunca nos sentimos bons o bastante dói, mas dói mais ainda ser o centro das atenções no seu próprio dia, onde algumas expectativas são construídas e quebradas.

Estou ficando velho (e não gosto de lembrar disso)

Crescer. Somos tomados por uma onda de nostalgia e vemos o quão longe chegamos. Nos aniversários, essas memórias nos atacam como uma rajada de vento. O que pode significar que estamos deixando nossa infância para trás, trazendo consigo uma certa melancolia. Fazendo com que nossos sentimentos sobre nossos próprios aniversários se tornem depressivos e vazios.

Além da nostalgia, os aniversários podem trazer uma sensação de perda. Como se estivéssemos envelhecendo e deixando a nossa beleza de lado. “Se alguém define seu valor com base na aparência ou em conquistas, o aniversário se torna um lembrete de que está envelhecendo. Isso gera uma sensação de perda, pois a imagem que se tem de si mesma pode não corresponder ao que gostaria.” Diz Leandro.

É vital lembrarmos que envelhecer faz parte da vida. Quando aceitamos que vamos envelhecer uma hora ou outra, passamos a aproveitar mais os momentos que a vida nos dá, e então poder aproveitar nossos aniversários como se fossem únicos – e afinal, eles são.

O passado que gera trauma

Talvez você ache que é “só não gosto de festas”, mas pode ser o seu psicológico te protegendo de algo pior. Se na sua infância, o seu aniversário foi uma leva de experiências como: esquecido, marcado por brigas ou negligenciado. O seu cérebro cria uma proteção e traz sentimentos como: raiva, ansiedade, angústia, para evitar as lembranças de momentos dolorosos.

“Experiências ruins deixam marcas emocionais. Se alguém teve um aniversário triste ou decepcionante, faz com que a pessoa evite celebrar novamente. O medo de reviver essas memórias dolorosas leva à decisão de não comemorar. O passado influencia o presente e cria uma espécie de bloqueio emocional.” Afirma o psicólogo. Mesmo com as lembranças ruins, dê espaço e oportunidade para se criar recordações boas e felizes. Como ir ao parque com os amigos próximos, fazer piquenique ao pôr do Sol ou ir a praia, deixe a imaginação te guiar para você poder aproveitar seu aniversário.

chamei meus amgs pra comemorar meu aniversário to com medo de ser chato sem graça que nem todos os meus aniversários vou morrer de ansiedade pic.twitter.com/M6OxA2ZRE7 — triz enxada má 💯 (@M1SSYG4L_) September 7, 2025

Aniversários não são mais assustadores



Trocar memórias ruins por boas pode ser um bom avanço para começar a gostar do seu aniversário. Existem certas práticas que podem trazer à tona essa paixão pelo aniversário novamente. A autônoma e diarista, Eliane Ramos Pereira, relata a sua experiência de como ela passou a amar seu próprio aniversário: “Eu passei a gostar da data do meu aniversário quando eu entendi que a data em si não refletia sobre o meu nascimento e sim sobre mim. Eu sou uma pessoa anti-social, não gosto muito de pessoas. Eu sou limitada. Quando eu entendi isso, as coisas ficaram mais fáceis. Mudei minha cabeça após essa descoberta.”

Aceitar nossos traços e divergências podem ser úteis para entendermos que está tudo bem certas coisas nos incomodarem, aceitar isso, pode ser um verdadeiro divisor de águas.

Quando questionada quais hábitos a fizeram mudar de opinião sobre seu aniversário, Eliane disse que foi com a aceitação de ser uma pessoa anti-social. “Hoje eu descobri que sou assim, não gosto de ser o centro da atenção e tudo bem. Hoje em dia, eu não deixo passar em branco. Então eu compro um bolinho e comemoro com meu marido e filhos.” A comemoração do seu dia não precisa ser necessariamente uma festança com grandes atrações, ela pode ser simples, algo que deixa a sua marca registrada.

Buscar um acompanhamento psicológico pode ajudar bastante, um profissional pode te ajudar a lidar com traumas e situações estressantes e, quem sabe, fazer seu coração arder de amores novamente pelo seu aniversário.

