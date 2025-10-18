Pokémon continua sendo um fenômeno cultural? 

This article is written by a student writer from the Her Campus at Casper Libero chapter and does not reflect the views of Her Campus.

Pokémon é uma franquia, contendo jogos de todos os tipos, animes e mangás, que gira em torno de criaturas místicas e diferenciadas: com formatos e cores diferentes uns dos outros – contendo diversas sub-divisões e evoluções – agradando a todos os gostos. Lançado nos anos 1990, surge a pergunta: será que ainda atrai públicos?

Inicialmente, Satoshi Tajiri era um desenvolvedor de jogos apaixonado por insetos que decidiu compartilhar sua paixão com o mundo criando um jogo em que os jogadores pudessem treinar, capturar e batalhar com essas criaturas.

Sendo assim, foram criados dois jogos para o gameboy original, lançados em 1995 e em 1996. Logo fez sucesso ao redor do mundo por conta da opção de utilizar um cabo link para trocar Pokémons de um aparelho para o outro com outros jogadores, gerando interações diretas entre os fãs do jogo e dando início a fanbase da obra, criando diversas comunidades online dos fãs dos jogos.

Além de serem lançados mais jogos deste universo, Pokémon também ganhou diversos animes, uma série principal, uma série paralela e 23 filmes, além de uma série lançada na Netflix em um estilo diferente, jogos físicos e um dos maiores destaques da franquia: as cartas pokémon.

Assim como nos jogos e na história do anime, as cartas Pokémon começaram a fazer um sucesso estrondoso ao redor do mundo. Diversos fãs começaram a colecionar elas e a usá-las para realizar batalhas, que é a sua função, até os dias atuais, em diversas lojas geek e lojas de brinquedo, são encontrados pacotes e kits desses itens – eles são atemporais.

Além disso, o anime de Pokémon lançado nos anos 90 teve uma grande influência para o público desse universo se expandir tanto, já que era um dos únicos animes que passavam na televisão na época.

Pokémon cativou muitos fãs desde a infância, por conta da sua autenticidade ao mostrar a jornada de Ash, um treinador de Pokémons e Pikachu, o seu Pokémon que viajam por diversas regiões do mundo Pokémon enfrentando desafios e rivais, além de aprender mais sobre a importância de cuidar de um Pokémon.

Durante o anime, aparecem mais de 1000 Pokémons dos mais variados tamanhos e tipos, contendo evoluções e treinadores, além de serem divididos em classes – similares às divisões de insetos, que foram as inspirações para Satoshi ao criar os personagens deste universo.

Esse foi um fator que chamou a atenção do público, já que, ao decorrer dos episódios, diversos personagens novos acabavam aparecendo – a variedade de Pokémons e suas evoluções agrada à maioria dos gostos, devido à sua diversidade.

O que torna Pokémon um fenômeno?

Assim como foi mencionado anteriormente, Pokémon contém diversas mídias que vem aumentando ano após ano, seja por um novo jogo ou até mesmo uma nova animação. Os fãs continuam sempre sendo alimentados com novos conteúdos, mesmo que a história base e os personagens sejam o mesmo, condição que agrada boa parte da fanbase pela nostalgia trazida por eles.

Um bom exemplo é o fenômeno global que foi Pokémon Go, um jogo de celular em que os jogadores criavam um perfil próprio e capturavam Pokémons no mundo real ao seu redor, sendo extremamente imersivo, contendo diversos eventos ao redor no mundo para caçar e batalhar com as criaturas.

No Brasil, foram realizados diversos eventos desse tipo no Parque Ibirapuera – algo extremamente inovador, já que tudo ocorria de forma online envolvendo a sua localização, podendo encontrar essas criaturas (de forma virtual) até mesmo na sala da sua casa.

Além disso, a Nintendo continua alimentando a franquia com diversos jogos quase todos os anos, lançando os jogos em eventos como a Brasil Game Show (BGS), causando filas gigantescas para os fãs jogarem uma prévia dos novos jogos.

Com as novidades, a nostalgia trazida por Pokémon cativa o público, seja pela sua estética típica dos anos 90 que cativa até mesmo quem não viveu essa época, até mesmo as lembranças daqueles que passaram a infância sendo fãs de Pokémon, sendo assim, é como se essa obra fosse passada de geração em geração na cultura geek, sendo considerado um clássico.

Pokémon atualmente

As redes sociais, como sempre, fazem a diferença na hora de influenciar as pessoas a consumirem certas obras. Por mais que Pokémon seja um clássico, as trends na internet também influenciam muito o sucesso da obra, “furando a bolha” e influenciando as pessoas a voltarem a consumir esses conteúdos.

Em redes sociais como o TikTok e o Instagram, é possível encontrar diversos conteúdos, inclusive de Pokémon, sendo eles vlogs em cafés temáticos no Japão ou em lojas oficiais – o merchandising sempre foi algo que cativou o público de forma atemporal – mas, além disso, recentemente muitas pessoas vêm compartilhando vídeos abrindo pacotes de cartas Pokémon com os amigos, gerando uma trend nas redes sociais, sendo esse um fator que fez muitas pessoas voltarem a consumir mais Pokémon.

Além disso, junto dessa trend, o jogo Pokémon TCGP foi lançado para dispositivos móveis no ano anterior (2024) e foi relembrado em diversos vídeos na internet.

O jogo consiste em colecionar cartas, trocá-las e também batalhar com elas, assim como sempre foi realizado com as cartas físicas. Essa tradição de trocar cartas parece estar se modernizando para também alcançar outro público, utilizando os meios digitais para trazer, novamente, a nostalgia misturada com a inovação, por conta da tecnologia utilizada.

Nos últimos anos, os eventos geek como a Gamescon LATAM e a Brasil Game Show tem trazido stands apenas de Pokémon para seus eventos, com espaços instagramáveis, jogos interativos e digitais e até mesmo brindes, sendo esse outro fator que demonstra que essa obra, mesmo após 20 anos, continua em alta e com o seu fandom mais ativo do que nunca.

O lançamento mais recente de Pokémon é um jogo chamado Pokémon Legends Z-A, um novo RPG da franquia lançado pela Nintendo que se passa na cidade de Lumiose, que contém diversas inspirações da arquitetura parisiense, e que promete trazer novidades à jogabilidade clássica da saga, trazendo novidades como o retorno das Mega Evoluções e as novas formas Mega.

O jogo terá uma versão para o Nintendo Switch 2, com taxas e gráficos mais aprimorados – sendo esse o diferencial do novo console da Nintendo – mas, para aqueles que não possuem o novo videogame da franquia, as versões físicas e online do jogo terão vendido a parte um pacote de melhoria, que iguala a qualidade do jogo com o Nintendo Switch 2.

Tendo isso em mente, Pokémon de fato é um fenômeno cultural atemporal, que atravessa gerações e continua sempre se inovando, mas, mantendo o clássico com um ar de nostalgia.

