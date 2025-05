Papa Leão XIV foi eleito: quem é o novo pontífice da Igreja Católica e como deve ser seu governo

The opinions expressed in this article are the writer’s own and do not reflect the views of Her Campus.

Na última quinta-feira (08), a tão esperada fumaça branca surgiu da chaminé da capela Sistina no segundo dia de Conclave. O cardeal Robert Francis Prevost foi escolhido por pelo menos dois terços dos votantes e agora, após assumir o trono de Pedro, será conhecido como Papa Leão XIV.

Papa Leão XIV foi anunciado uma hora depois do surgimento da fumaça branca, por volta das 13h do horário de Brasília. Em seguida, as 14h foi transmitido o anúncio de “Habemus Papam”, com apresentação do cardeal Prevost conhecido agora como Papa Leão XIV diretamente da sacada da Basílica de São Pedro no Vaticano.

Quem é o novo pontífice da igreja?

O cardeal Robert Francis Prevost, nascido em 14 de setembro de 1955, em Chicago no estado de Illinois nos Estados Unidos, apresentou grande influência na Igreja Católica ao longo dos últimos anos. Ele fez história ao se tornar o primeiro Papa norte-americano da Igreja, um país em que a maioria é protestante.

Leão XIV é agostiniano, ou seja, ele faz parte da Ordem Agostiniana e segue sua vida cristã ao estilo de Santo Agostinho, que tem como parte de seu carisma seis valores essenciais: verdade, liberdade, interioridade, amizade, comunidade e justiça solidária.

Mesmo que ele tenha origem norte-americana, Prevost construiu maior parte de sua trajetória como missionário na América Latina, no Peru. Foi nomeado cardeal pelo Papa Francisco em 2023, raramente dava entrevistas à mídia e também não falava em público, entretanto era bem próximo da sua comunidade.

O Papa serviu como bispo em Chiclayo, no Peru, entre 2015 e 2023. Francisco o levou a Roma em 2023 para chefiar o escritório do Vaticano, ele seria encarregado de escolher quais padres poderiam se tornar bispos por todo o mundo.

O novo Papa chamou atenção pela escolha curiosa de seu nome como pontífice. Em entrevista para Her Campus, o doutor em Ciências Sociais e professor na Faculdade Cásper Líbero Luís Mauro, nos contou a história por trás do nome escolhido pelo papa:

“Leão XIV já traz uma referência direta a seu antecessor, Leão XIII, que foi Papa entre 1878 e 1903 e criou a Doutrina Social da Igreja, voltada para trabalhadores e setores mais pobres. […] O nome do novo Papa sugere interesse em questões sociais diante de cenários como a preparação de relações profissionais, insegurança e alterações nos direitos trabalhistas”.

Como deve ser o governo do novo Papa eleito?

A escolha de um novo Papa sempre está ligada a um aspecto político, além de líderes religiosos, também são chefes de Estado, no qual possuem grande influência no cenário mundial e seus posicionamentos afetam diretamente as dinâmicas políticas mundiais.

Segundo o professor Luís Mauro:

“A escolha de um Papa dos Estados Unidos, neste momento, é um sinal interessante desse posicionamento – um Papa estadunidense que, ao que parece, não está alinhado com a política do governo atual de seu país”.

A experiência latino-americana que Prevost possui é altamente relevante para os seus trânsitos internacionais, ele é uma figura que conhece de perto várias realidades e, com isso, pode falar e ser ouvido no cenário internacional. Seus primeiros meses, ou até semanas como Papa, serão decisivos para entender o quanto ele está disposto a se posicionar em relação as questões urgentes como as diversas guerras e conflitos em curso.

Leão XIV defende os trabalhadores em relação as novas ameaças atuais como a inteligência artificial, onde a IA apresenta novos desafios para defesa de melhor dignidade humana, da justiça e trabalho.

O novo Papa possui um estilo mais reservado que o de Francisco, ele é discreto e apresenta um estilo moderado, o que ajuda a diminuir a distância entre ideologias mais progressistas e conservadoras que se apresentam na Igreja há anos.

A seleção de Robert Francis Prevost como novo Papa mostra quais são os posicionamentos políticos da Igreja Católica. Isso demonstra que a corrente a qual o Papa Francisco pertencia continua forte e atuante.

