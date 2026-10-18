Outubro Rosa: por que a conscientização sobre o câncer de mama não pode ficar restrita ao mês de outubro?

This article is written by a student writer from the Her Campus at Casper Libero chapter and does not reflect the views of Her Campus.

Neste mês, campanhas de conscientização sobre câncer de mama ganham força. O laço rosa passa a aparecer em diferentes espaços, simbolizando uma mobilização que vai além da visibilidade: o incentivo à informação, ao diagnóstico precoce e ao cuidado com a saúde. A campanha também busca alertar a população sobre os sinais e os fatores de risco da doença, além de incentivar o acompanhamento da saúde ao longo do ano.

A doença corresponde a 30% dos casos novos de câncer estimados entre as mulheres brasileiras, excluindo os tumores de pele não melanoma. O câncer, de modo geral, também se aproxima das doenças cardiovasculares como uma das principais causas de morte no país. Segundo estimativa do Instituto Nacional do Câncer (INCA), o Brasil deverá registrar quase 79 mil novos casos de câncer de mama por ano no triênio de 2026 a 2028. Os números reforçam a importância da informação, da detecção precoce e do acesso oportuno aos serviços de saúde.

Conhecer para prevenir

A campanha do Outubro Rosa surgiu nos Estados Unidos e ganhou espaço no Brasil a partir de iniciativas de conscientização realizadas no início dos anos 2000. O Obelisco Mausoléu ao soldado Constitucionalista, no Parque do Ibirapuera, em São Paulo, foi o primeiro monumento iluminado com a cor rosa. A iniciativa contribuiu para ampliar a visibilidade do movimento no país, que passou a mobilizar instituições públicas e privadas.

Embora o tema exija atenção contínua ao longo de todo o ano, o mês de outubro se consolidou como um período das ações de conscientização.

Conhecer os sinais da doença é importante para reconhecer alterações suspeitas e buscar atendimento médico. O câncer de mama ocorre quando as células anormais da mama se multiplicam de forma desordenada e formam um tumor maligno, que pode invadir tecidos próximos e atingir outras partes do corpo.

O câncer de mama é o tipo mais incidente entre as mulheres no mundo, mas também pode afetar homens. Conhecer o próprio corpo e procurar avaliação médica diante de alterações suspeitas são medidas importantes para a detecção precoce.

Entre os principais sinais e alterações que merecem atenção estão:

Alterações no mamilo (inversão, vermelhidão e secreção).

Alterações na pele da mama.

Mudança no formato, tamanho ou inchaço.

Sinais na axila ou acima da clavícula (presença de gânglios na axila ou acima da clavícula).

Nódulo na mama ou axila: Geralmente é fixo, endurecido, indolor e com bordas irregulares (pode variar).

A atenção ao próprio corpo não substitui a avaliação médica nem os exames recomendados conforme a idade, o histórico e as condições, mas faz parte do autocuidado. Diante de qualquer alteração suspeita, é importante procurar atendimento médico. O diagnóstico precoce pode ampliar as possibilidades de tratamento e melhorar o prognóstico.



O caminho até o diagnóstico

Embora a detecção precoce esteja associada a melhores perspectivas de tratamento, o caminho até a confirmação da doença ainda pode ser marcado por barreiras, como o medo do resultado, as dificuldades de acesso aos serviços de saúde ou até mesmo a demora na realização de exames.

O Brasil está longe das metas ideais de prevenção, segundo a OMS, para que o rastreamento por mamografia reduza significativamente os índices de mortes, é preciso examinar 70% da população-alvo para obter uma redução de 30% na mortalidade por câncer de mama. No entanto, hoje no Brasil a cobertura é limitada, sendo possível apenas 24%, ou seja, uma boa parcela da população afetada não é identificada, fazendo com que a maioria dos casos seja descoberta apenas após o aparecimento de sintomas, quando o tratamento se torna mais agressivo.

A demora entre a suspeita e a confirmação do diagnóstico pode estar relacionada a diferentes fatores, desde o receio de realizar exames até as dificuldades de acesso à assistência médica. De acordo com a mastologista Dra. Thamyse Dassie, formada em Medicina na Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP), algumas mulheres podem ter medo do diagnóstico ou da dor durante exames. A médica também chama para as dificuldades de acesso ao atendimento e à continuidade de investigação.

“Fazer a mamografia é o ponto inicial, mas um exame feito que fica na gaveta é um exame não feito. Descobriu que tem alguma coisa? Precisa de biópsia”, afirma.

A demora entre a suspeita e a confirmação também levanta questões sobre o cumprimento dos prazos legais para a investigação e o início do tratamento. A Lei nº 13.896/2019 estabelece o prazo de 30 dias para a realização dos exames necessários à elucidação diagnóstica, nos casos previstos na legislação e mediante solicitação médica fundamentada. Já a lei nº 12.732/2012 determina que o primeiro tratamento de pacientes com câncer confirmado seja iniciado no SUS em até 60 dias após o diagnóstico registrado em laudo patológico, ou antes, conforme a necessidade terapêutica.

Enfrentando o tratamento

O plano terapêutico para o câncer de mama é individualizado e definido de acordo com características do tumor, como seu tipo biológico e estágio da doença, além das condições clínicas da paciente. Dependendo do caso, o tratamento pode combinar diferentes abordagens.

Entre as modalidades de tratamento estão as terapias locais, como a cirurgia e a radioterapia, que atuam na região tratada, e as terapias sistêmicas, como a quimioterapia, a hormonioterapia, a terapia-alvo e a imunoterapia. A indicação de cada modalidade depende das características da doença e da avaliação da equipe médica.

No cotidiano, o tratamento pode trazer desafios físicos, com efeitos colaterais que variam de acordo com a terapia utilizada e as características de cada paciente. Entre as possíveis reações estão fadiga, náuseas e vômitos, embora nem todas as pessoas apresentem os mesmos sintomas.

Nesse período, o acompanhamento nutricional e a prática de atividade física adaptada às condições da paciente, quando recomendados pela equipe de saúde, podem contribuir para a manutenção da qualidade de vida e da capacidade funcional.

O enfrentamento do câncer de mama envolve mais do que medicamentos e procedimentos médicos. O equilíbrio emocional e a preservação da autoestima também podem contribuir para a qualidade de vida durante o tratamento.

Além dos efeitos físicos, o diagnóstico pode afetar a identidade e o equilíbrio emocional. Para muitas mulheres, a queda dos cabelos e as transformações corporais provocadas pela quimioterapia ou por determinados tratamentos podem impactar a autoestima, a autoimagem e o bem-estar.

Para a professora de inglês Marilene Arruda, de 62 anos, a experiência foi diferente. Em 2015 descobriu que estava com câncer de mama e, segundo seu relato, procurou manter a calma e seguir com a rotina. Ela conta que não deixou de se arrumar e buscou preservar seus cuidados como forma de preservação da autoestima.

“Eu me arrumava e passava maquiagem para ir à quimioterapia porque sabia que lá encontraria pessoas com o astral caído. Eu queria demonstrar que estava bem e enfrentando o processo”.

A experiência de Marilene mostra como os cuidados pessoais podem ganhar novos significados durante o tratamento. Além do suporte clínico e psicológico, iniciativas sociais também podem oferecer acolhimento e contribuir para o bem-estar das pacientes. A ONG “De Bem com Você” exemplifica esse impacto ao oferecer oficinas gratuitas de automaquiagem para mulheres em tratamento oncológico.

As oficinas ajudam as participantes a lidar com mudanças na aparência e podem contribuir para a valorização da auto imagem, aleḿ de promover espaços de convivência e apoio.

No caso de Marilene, o adiamento inesperado da cirurgia de reconstrução mamária contribuiu para um período de sofrimento emocional. Meses depois, ela enfrentou ansiedade, depressão e síndrome do pânico. A busca por acompanhamento, com psicoterapia e psiquiatria, fez parte do processo de recuperação emocional e reforçou a importância do cuidado com a saúde mental durante o tratamento.

Hoje Marilene relata que está curada do câncer e faz questão de acolher mulheres que enfrentam experiências semelhantes às que ela viveu.

“O câncer é como aquela visita desagradável que vem na sua casa, mas vai embora. A doença não é moradora do seu corpo, ela apenas passa. Não é fácil, mas a gente precisa encontrar forças e confiar de que o dia seguinte vai ser melhor”, relata.

A história de Marilene mostra que o enfrentamento do câncer de mama não termina em outubro, assim como a conscientização não deve se limitar a um mês. Informação, diagnóstico oportuno, acesso ao tratamento e acolhimento precisam fazer parte dessa mobilização durante todo o ano.

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O artigo acima foi editado por Júlia Sofia Barreira.

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