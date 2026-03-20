“Oscar do esporte”: quatro brasileiros são indicados ao Prêmio Laureus 2026

This article is written by a student writer from the Her Campus at Casper Libero chapter and does not reflect the views of Her Campus.

O Prêmio Laureus, conhecido como o “Oscar do esporte”, anunciou no início de março, os indicados para a edição de 2026, evidenciando o desempenho dos atletas do Brasil. A cerimônia acontece no dia 20 de abril, em Madri, na Espanha, e deve reunir alguns dos maiores nomes do esporte mundial.

Ao todo, quatro atletas brasileiros aparecem entre os finalistas em diversas categorias, o que mostra a força do país em diferentes modalidades e gerações e destaca o protagonismo nacional no cenário esportivo mundial.

os BRASILEIROS NO TOPO

Entre os destaques está a skatista Rayssa Leal, um dos principais nomes do esporte brasileiro atualmente. Indicada na categoria de “Atleta de Esportes de Ação do Ano”, a Fadinha, carinhosamente apelidada pelos fãs, segue consolidando sua trajetória com títulos importantes e presença constante no topo das competições internacionais.

Sua relevância supera as pistas, com forte impacto entre o público jovem e nas redes sociais.

No surfe, Yago Dora aparece entre os indicados na categoria de “Atleta de Esportes de Ação do Ano” após uma temporada de destaque no circuito mundial. Conhecido pelo estilo progressivo e manobras aéreas, o brasileiro ganhou os holofotes ao disputar etapas decisivas e se firmar entre os principais nomes da modalidade.

Sua indicação reforça não só o momento individual, mas também a consistência do Brasil como potência no surfe.

Já no tênis, João Fonseca surge como um dos indicados à categoria de “Revelação do Ano”. Com rápida ascensão no circuito profissional, ainda no início da carreira, o jovem chamou atenção ao competir em torneios de alto nível e demonstrar maturidade em quadra. Ele vem se consolidando como uma das maiores promessas da nova geração do esporte.

Fechando a lista, o nadador paralímpico Gabriel Araújo, o “Gabrielzinho”, chega ao Laureus após uma temporada dominante. Com recordes e múltiplas conquistas internacionais, ele se consolidou como um dos principais nomes da natação paralímpica mundial.

Indicado na categoria de “Atleta com Deficiência do Ano”, sua presença também evidencia a força do Brasil no esporte paralímpico e amplia a visibilidade de atletas que acumularam resultados expressivos nos últimos anos.

DE OLHO NO “OSCAR DO ESPORTE”

A cerimônia poderá ser acompanhada ao vivo pelas plataformas digitais oficiais da premiação, como o YouTube, além de transmissões e cobertura em canais esportivos internacionais. O horário ainda não foi divulgado, mas a organização costuma realizar o evento à noite no horário europeu.

Criado em 2000, o Prêmio Laureus é organizado pela Laureus World Sports Academy, composta por lendas do esporte responsáveis por eleger os vencedores. Mais do que premiar resultados, a honraria reconhece impacto, relevância e trajetória dos atletas ao longo da temporada, consolidando-se como uma das mais prestigiadas do cenário esportivo global.

As indicações de 2026 refletem o talento individual dos atletas brasileiros e o crescimento estrutural do esporte no país. Em um cenário cada vez mais competitivo, a presença entre os nomeados reafirma a relevância do Brasil no mundo e alimenta a expectativa por um papel de destaque na cerimônia.

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O artigo acima foi editado por Isabella Gouvea

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