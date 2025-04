Os Limites da Comunicação: Entre o papel do jornalista e o papel do influenciador

The opinions expressed in this article are the writer’s own and do not reflect the views of Her Campus.

This article is written by a student writer from the Her Campus at Casper Libero chapter.

O mundo de hoje é globalizado. São bilhões de pessoas, todos os dias, interagindo em um universo paralelo – o digital. O dia a dia é caótico, corrido. Por isso, cada tempo “livre” não pode ser desperdiçado. Atualmente, os principais meios e veículos de comunicação e informação são as redes sociais, sejam as páginas noticiosas de fácil e rápido acesso – o famoso jornalismo amador -, ou os próprios perfis de grandes veículos de notícias, como o G1, a Folha de S.Paulo, a CNN e a BBC, dentre muitos outros.

A importância de uma boa formação para a prática jornalística

Em teoria, as pessoas não precisam de um documento que comprove sua capacidade de exercer a função de jornalista no Brasil, seja um diploma em comunicação ou em jornalismo. Contudo, a integridade e a imagem de um profissional da comunicação que tenha o bacharelado em mãos é, de longe, muito maior em relação a um que não tenha.

Afinal, práticas importantes para um trabalho jornalístico ético, verídico e imparcial, são ensinadas durante os quatro anos de curso. Além de ser um pilar essencial na preparação de um grande profissional.

A apuração do fato, a checagem com as fontes e a busca pela verdade são alguns dos importantes ensinamentos que o jornalista tem contato em sua formação acadêmica. Apesar de muitas práticas serem adquiridas no dia a dia do trabalho, não há uma garantia que o profissional irá seguir todas as etapas para a construção de uma boa reportagem.

O jornalismo não é apenas troca de informações. É compromisso com a sociedade e com a verdade. É muitas vezes falar o que não quer ser escutado. Muitas pessoas o consideram o quarto poder do mundo contemporâneo, dada sua tamanha importância.

Os influenciadores e o mundo do jornalismo

Cada vez mais os influenciadores estão ocupando espaços além da internet, tanto na apresentação de programas de TV, como o “Sabadou com Virginia”, da influenciadora Virginia Fonseca, na emissora SBT, quanto em coberturas de grandes eventos nacionais, como aconteceu no carnaval de 2025, pela Globo. É possível presenciar influenciadores exercendo o papel de repórter até mesmo em eventos de relevância internacional, como aconteceu com a Mariana Menezes no Paris Fashion Week.

Alguns falam que há espaço para todo mundo no meio, enquanto outros dizem que é falta de profissionalismo, ética e respeito com o profissional da comunicação e com o público.

@faculdadecasperlibero 🔥 Influenciadores x Jornalistas na cobertura do Carnaval! No episódio 2 do Central 900, debatemos a presença de influenciadores e jornalistas na cobertura carnavalesca. A Federação Nacional dos Jornalistas criticou a cobertura da Globo em 2024, destacando a ausência de profissionais experientes. Mas será que os influenciadores estão tomando o espaço do jornalismo tradicional? 🎙 Zeca Camargo e Felipe Vidal analisam o impacto da internet na forma como consumimos informação. Enquanto influenciadores trazem proximidade e engajamento, jornalistas ainda são referência quando se trata de apuração rigorosa. O desafio? Encontrar equilíbrio entre os dois mundos! 📲 E você, confia na cobertura dos influenciadores ou prefere o jornalismo tradicional? 🔗 Assista ao episódio completo: https://youtu.be/DhF7f-kgS7c?si=6Rn05hGvT-Bad1pQ #Central900 #Podcast #CásperLíbero #Comunicação ♬ som original – Cásper Líbero

O problema não está direcionado aos produtores de conteúdo em si, mas às grandes emissoras de TV que prezam por engajamento, a um conteúdo mais profissionalizado. Afinal, que pessoa recusaria a oportunidade de entrevistar uma grande atriz, ou de viajar para Paris para cobrir um evento incrível?

E, se eles – os influenciadores – estão ocupando os cargos de jornalistas, por que não fazer o inverso? Com mais profissionais da comunicação se estabelecendo no espaço da internet, disseminando conteúdo profissional e ético, porém de uma forma mais livre e espontânea – que o ambiente permite -, talvez não haveria tanta desinformação e sensacionalismo nos portais amadores de informação nas redes sociais. E a grande “cadeia” do mercado de trabalho da internet ficaria, em parte, mais igualitária. Se eles usam a internet a favor deles, por que nós também não podemos?

_________________________________________________________________

O artigo abaixo foi editado por Rafaela Lima.

Gostou desse tipo de conteúdo? Confira Her Campus Cásper Líbero para mais!