“Off Campus” vai virar série? Conheça a série de livros de Elle Kennedy

Off Campus, a saga literária tão amada pelo booktok, é composta por cinco livros, em que os quatro primeiros contam, cada um, a história de um casal diferente. O quinto livro é composto por breves histórias de cada par romântico, retratadas depois de alguns anos após os finais dos livros principais.

As narrativas estão presentes nos dias de hoje e seguem quatro amigos do time de hockey, e seus respectivos interesses amorosos, que estudam na Universidade Briar. Cada romance explora aspectos diferentes da vida de um jovem-adulto, além das diversas relações construídas entre os personagens no decorrer das quatro obras. E agora, essa história ganhará vida nas telas de TV.

O QUE PODEMOS ESPERAR DA SÉRIE?

A série de TV será produzida pela Amazon MGM Studios e terá como showrunner, a pessoa responsável pela condução artística, Louisa Levy. A produção também contará em seu time com Temple Hill, uma empresa estadunidense especializada em produções cinematográficas, com os produtores Wyck Godfrey e Marty Bowen, Leanna Billings e Neal Flaherty. A autora, Elle Kennedy, também estará presente no grupo de produtores.

Os livros de Elle viralizaram nas redes sociais, vendendo cerca de 10 milhões de cópias pelo mundo todo e, com isso, uma legião de fãs surgiu. Apesar da série ainda não ter uma data de estreia, o fandom dos livros já está criando especulações sobre o que poderá se tornar realidade nesta nova adaptação.

Grande parte das hipóteses gira em torno da primeira temporada, que irá retratar a história do primeiro livro, ‘O Acordo’. A obra narra o romance entre o jogador de hockey, Garrett Graham e a estudante de música, Hannah Wells. Apesar dos fãs do casal fictício terem um fancast favorito para quais atores deveriam interpretar ambos os personagens, como o ator Gregg Sulkin trazendo à vida Garrett, e a atriz Danielle Campbell interpretando Hannah, há especulações que outros atores sejam responsáveis pelos papéis dos queridinhos dos leitores.

Após a escritora ter seguido o jogador de hockey e criador de conteúdo, Logan Gauthier, e o ator Brian Altemus, recentemente no Instagram, os fãs estão apontando a possibilidade de ambos estarem sendo cotados para interpretar algum personagem na série e, mais possivelmente, o protagonista da primeira temporada, Garrett.

Os fiéis leitores esperam que a escolha e os retratos dos personagens e das histórias de amor sejam feitos da forma mais leal possível aos livros. O público também torce para que as relações platônicas construídas durante a saga sua relevância no decorrer da série.

Agora, para nós, leitores, o que podemos fazer é aguardar a chegada dos livros (e futura série) que tem nossos corações.

