“Odete Roitman sempre volta”: uma comparação entre os finais de Vale Tudo

Sempre nos perguntamos qual é o assunto do momento, na maioria das vezes há muitas respostas para essa única pergunta. Mas nos dias atuais só se fala de uma coisa: quem matou Odete Roitman? Desde 6 de Outubro de 2025, todos os brasileiros ficaram na expectativa de descobrir o assassino da personagem de Vale Tudo. O mistério envolveu cinco suspeitos principais: Heleninha, Marco Aurélio, César, Celina e Maria de Fátima. Agora que temos a resposta, vamos comparar as versões de 1988 e de 2025 da novela.

A Versão de 1988: o assassinato acidental

Na primeira versão, a morte de Odete, interpretada por Beatriz Segall, aconteceu em um contexto totalmente diferente. Leila, esposa de Marco Aurélio, que já estava desconfiada de uma possível traição, escutou uma conversa de Deise, a empregada domestica da família, confirmando que seu marido estava se encontrando com outra mulher.

Então, a personagem de Cássia Kiss aparece em casa no pior momento e vê uma mulher desconhecida com seu marido. Ela ameaça Marco Aurélio, interpretado por Reginaldo Faria, com uma arma e, quando vê a mulher misteriosa, que assume ser a amante do empresário, atira. Assim, Odete Roitman morre e Leila se depara com o erro que acabou de cometer.

Nos capítulos seguintes, Leila e Marco Aurélio se tornam suspeitos. Seus familiares os pressionam para dizerem a verdade sobre a morte de Odete, já que eles acreditavam que Marco Aurélio poderia ser o assassino, e que Leila o estaria acobertando. Além disso, Bruno, filho de Leila e Ivan, conta que o padrasto e sua mãe estavam no Rio de Janeiro no dia do crime. A fala do garoto contradisse o álibi do casal, que afirmou ter chegado apenas no dia seguinte.

Leila se sente coagida e assume para sua família que matou Odete Roitman sem querer. Após a tão esperada confissão, ela e o marido decidem fugir do país em seu jatinho particular, e aí vem uma das cenas mais marcantes e significativas da teledramaturgia brasileira.

Ao som da trilha principal da novela, Brasil, de Gal Costa, Marco Aurélio faz um símbolo de “banana” para o Cristo Redentor, simbolizando o desprezo com a lei nacional e a impunidade da elite brasileira corrupta.

A GRANDE REVIRAVOLTA DE 2025

No remake, a autora Manuela Dias mudou totalmente o contexto da morte de Odete Roitman, vivida por Débora Bloch. Nessa versão, temos cinco suspeitos e foram gravadas dez versões diferentes para o final. Duas para cada suspeito, uma como inocente e outra como culpado.

Isso gerou, mais uma vez, um suspense nacional, fazendo com que os telespectadores tentasse adivinhar quem seria o responsável por puxar o gatilho. Mas, como o povo brasileiro é muito noveleiro, surgiram algumas teorias sobre a morte. Dentre elas, a mais controversa, é que Odete Roitman não morreria e Consuelo, diretora da TCA, e Freitas, secretário de Marco Aurélio, estariam a ajudando a esconder esse segredo. No último capítulo, a empresária apareceria dentro de um jatinho indo embora do Brasil e fazendo um símbolo de banana, no lugar de Marco Aurélio.

Mas, no dia 17 de Outubro de 2025, o mistério foi revelado em um capítulo cheio de suspense. Nos últimos minutos, vemos que quem atirou foi Marco Aurélio. Durante uma conversa no quarto de hotel da empresária, ele pegou a arma que Heleninha tinha deixado no cômodo, enrolou em um pano, para não deixar suas digitais, e disparou.

Você pensa que acabou por aí? Surpreendendo a audiência, Odete Roitman acorda na ambulância depois do tiro e se comunica com Freitas, ex-secretário fiel de Marco Aurélio, para que ele a ajudasse. Vale lembrar que no dia em que ela saiu da TCA, o personagem de Luis Lobianco diz: “ Se a senhora precisar de mim, é só falar”. Na última cena, Odete agradece Freitas e embarca em seu helicóptero se despedindo do Brasil, fechando a novela com chave de ouro em sua última frase: “ Odete Roitman sempre volta”.

