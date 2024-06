O que significa ser uma “girls’s girl”? A HC te explica

The opinions expressed in this article are the writer’s own and do not reflect the views of Her Campus.

Em um mundo marcado por lutas em prol da igualdade de gênero e maior empoderamento feminino, emerge ,com enorme força, uma nova mentalidade, chamada de girl’s girl, que vem ganhando cada vez mais destaque na contemporaneidade. Mas afinal, do que se trata esse termo?

Consciência e empatia

Ao contrário do pensamento de competição, que muitas vezes é perpetuado pela sociedade, este novo movimento nasce com o objetivo de levar a consciência de empatia e celebração pelas conquistas femininas, como uma comemoração coletiva entre todas as mulheres. Assim, ele vem transformando a forma como muitas delas interagem umas com as outras.

Porém, isso não é tudo… em sua essência, girl’s girl é mais do que apenas apoiar outras mulheres, significa valorizar suas realizações, encorajar sua autenticidade e abrir um espaço onde todas possam crescer e conquistar muitas vitórias juntas. No final das contas, se trata de combater o pensamento de competição entre si.

GIRL´S GIRL NO AMBIENTE PROFISSIONAL

O impacto de todas essas mudanças sociais e de atitudes podem ser vistos em muitos aspectos da vida da mulher. No mundo profissional, por exemplo, é possível ver muitas delas se unindo e montando redes de apoio, partilhando grandes oportunidades no mercado de trabalho, criando empresas e mostrando para o mundo o poder feminino.

Marcas como: Sallve, Magazine Luiza, Dudalina, Pantys, Mary Kay, entre muitas outras, foram fundadas por mulheres, que inspiram muitas outras a seguir seus sonhos independente dos desafios, causados principalmente pela desigualdade de gênero.

Essa irmandade nasce quando se sentem mais livres para serem elas mesmas. No momento em que seu valor é reconhecido e as diferenças são celebradas – onde não há julgamentos, apenas a aceitação e apoio mútuo. Cada uma delas coloca em pauta diferentes perspectivas, que ao mesmo tempo são únicas, enriquecendo ainda mais esse grupo – que acaba se tornando uma grande família.

acima de tudo, uma grande inspiração

Ser uma girl’s girl significa defender o respeito e a igualdade de gênero, a inclusão de todas as mulheres, destruindo o pensamento machista onde as mulheres são inferiores, menos preparadas e capacitadas para fazer o quer que seja. Acabando de uma vez por todas com a discriminação no local de trabalho ou qualquer outro ambiente.

Além disso, as girl’s girls não lideram apenas com força e propósito, mas com amor. Elas compreendem que não se trata só de alcançar metas e mostrar resultados, mas sobre manifestar toda sua sabedoria, inteligência e capacidade, mostrando todo seu potencial e tudo o que podem oferecer de bom para o mundo e para a sociedade.

O espírito desse grupo é inspirador e contagia todas que entram em contato com ele. Ao passo que uma mulher se eleva e não tem medo da opressão, outras se inspiram a fazer o mesmo, construindo uma rede enorme de apoio e empoderamento que reflete na sociedade. Sua voz, sua força e seu poder de mudança abrem espaço para lutas importantíssimas, como a igualdade de gênero e a valorização da imagem da mulher, buscando um mundo mais justo e igualitário para todas nós.

Que todas as girl’s girls continuem com sua mensagem, que continuem a espalhar todo esse amor, carinho, positividade que estimulam cada vez mais as mulheres. Que as vitórias femininas continuem sendo comemoradas cada vez mais, pois juntas somos mais fortes.

