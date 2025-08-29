“O mapa que me leva até você”: o novo romance da Madelyn Cline é bom? 

This article is written by a student writer from the Her Campus at Casper Libero chapter and does not reflect the views of Her Campus.

No dia 20 de agosto, a Amazon Prime apresentou sua mais nova aposta no romance. Inspirado no livro de J.P. Monninger, o filme chega às telas com um elenco de destaque: Madelyn Cline, a inesquecível Sarah de Outer Banks, e KJ Apa, o eterno Archie de Riverdale. Juntos, eles dão vida a essa adaptação literária que promete emoção e química em cena.

O filme acompanha a trajetória de Heather (Madelyn Cline), que parte em uma viagem pela Europa ao lado de suas amigas em busca de liberdade e descanso de uma vida que parecia já estar toda planejada em torno do futuro no banco.

Durante essa jornada, ela conhece Jack (KJ Apa), um jovem misterioso que rapidamente desperta sua curiosidade e conquista um espaço inesperado em sua vida. Dessa conexão, nasce um relacionamento intenso que pode mudar o rumo de seus caminhos.

Será que essa história conquista o coração do público?

Primeiramente, algo que realmente tira o fôlego é a fotografia do filme. O responsável por isso é Elías M. Félix, que havia trabalhado em grandes produções como Suite Francesa e Através da Minha Janela. A cada cena, dá vontade de entrar na história e conhecer os lugares onde os personagens estão, já que o longa se passa por várias cidades incríveis da Europa.

Acredito que muitas pessoas vão gostar do filme, mas também entendo quem o ache básico. Ainda assim, não há muito do que reclamar, pois, no fim das contas, trata-se de um romance previsível, como tantos outros do gênero.

Meu único problema foi que apenas consegui torcer pelo casal no final do filme, já que, no início, a relação entre os protagonistas não teve um desenvolvimento bem construído e aconteceu de forma apressada, o que prejudicou a química entre eles. Não estou dizendo que os atores não desempenham bem seus papéis, pelo contrário, achei que tanto KJ Apa quanto Madelyn Cline transmitem muito bem a essência de seus personagens.

Heather é uma mulher que gosta de planejar e seguir tudo à risca, enquanto Jack é alguém que se aventura sem pensar no futuro. O casal representa bem a dinâmica de opostos que se atraem e se complementam, um ensinando ao outro a beleza das suas personalidades.

A mensagem do filme

Essa parte contém spoilers!

Quando a protagonista recebe a carta que desencadeia o desfecho da história, é transmitida uma mensagem muito bonita: mesmo com os problemas de saúde do protagonista, ele tem o desejo de ser feliz até o fim da vida, graças ao amor que viveu com Heather.

Quando o casal decide viver o presente, sem se preocupar com o futuro, o filme reforça a ideia de que a vida passa rápido e que devemos correr atrás daquilo que realmente nos faz felizes.

Por mais que não seja um romance fora do comum, vale a pena assistir se você estiver procurando algo leve para após um dia corrido. E mesmo que não goste do filme, quem sabe ele não te inspira a escolher o próximo destino da sua viagem?

