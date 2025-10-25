Her Campus Logo Her Campus Logo
O fim da geral do Maracanã e altos preços dos ingressos: o futebol se tornou elitizado? 

Julia Araujo Student Contributor, Casper Libero University
Em 24 de abril de 2005, o futebol brasileiro mudou para sempre com o fim da Geral no Maracanã. O setor era conhecido por ser financeiramente acessível e ficava na parte inferior do estádio, próxima ao gramado, apenas uma grade a separava do campo, ocupando uma grande parte do local.  

Era conhecido por sua energia contagiante e pelas pessoas que ocupavam aquele espaço, que ficavam em pé, porque não tinha cadeiras, cantando e torcendo pelo seu time. Mas, o que parecia mais uma partida normal entre Fluminense e São Paulo, marcava o fim do setor popular em um dos estádios mais importantes do mundo.  

Da geral À Elite 

O que para muitos foi apenas o fim de um setor, pode ter mudado o futuro e de certa forma, encerrado o futebol acessível, o futebol de todos. O Brasil é conhecido mundialmente por este esporte e pelo amor incondicional que muitos brasileiros sentem por ele, mas o preço alto dos ingressos, das camisas e das assinaturas de streaming para assistir aos jogos, não condiz com o cenário social em que vivemos.  

Segundo o IBGE, 60% dos brasileiros vivem com um salário-mínimo por mês, logo é incabível uma camisa custar 250 reais e um ingresso estar na média de 80 reais para mais. Não condiz com a realidade dessa parcela da população e deturpa o verdadeiro significado do futebol.  

Por exemplo, a Sociedade Esportiva Palmeiras, que tem um dos estádios mais modernos do Brasil, e após a sua construção, os preços aumentaram significativamente. Além disso, o clube passou a focar em contratos de TV e acordos milionários, resultando em produtos oficiais, entradas ao estádio e pacotes de sócio torcedor, um aumento considerável nos valores. 

Tornando-se assim quase inacessível para torcedores de baixa renda, e o futebol que antes era para o povo, se tornou apenas para quem pode pagar, distanciando e excluindo torcedores de todas as classes.

A falta do acesso igualitário nos estádios, tem sido um tema bastante criticado pelos torcedores aos clubes. Iniciando-se com, o fim da Geral, o setor mais democrático e popular do maior estádio do país. Os ingressos para os jogos costumavam ser R$3,00, equivalente a R$11,00 atualmente, segundo a reportagem do Trivela.  O fim deste marco democrático ocorreu por causa do padrão que a Fifa exige para jogos internacionais, no qual  os jogos só podem ser feitos em estádios que tenham 100% dos lugares com assentos. 

O preço da modernização 

O aumento significativo dos ingressos, segrega as famílias de baixa renda, que antes eram frequentadoras assíduas e as deixa cada vez mais afastadas dos estádios. E a torcida que se torna predominante nesses locais é advinda da classe média e alta.

É compreensível que o futebol precisou ser modernizado e principalmente os estádios, assim como todos os outros no mundo. Mas, para isso acontecer, não é preciso isolar a camada mais pobre da sociedade e visar apenas o retorno financeiro.  

O futebol, é conduzido pela sua torcida e quando você a exclui, visando apenas no lucro, abandona-se fiéis torcedores. A modernização e as mudanças precisam acontecer, mas sem a exclusão daqueles que movem e trazem a paixão para o time. 

O texto acima foi editado por Maria Eduarda Barreira.

Julia Araujo

Casper Libero '28

Journalism student at Cásper Líbero, passionate about communication and writing. My main interests are politics, sports, social media, cinema and music.