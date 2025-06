O esporte dita estilo? Qual o impacto dos torneios de tênis na moda

This article is written by a student writer from the Her Campus at Casper Libero chapter and does not reflect the views of Her Campus.

O mundo do esporte sempre caminhou lado a lado com o mundo da moda. Séculos atrás, estilistas famosos como Coco Chanel, Jean Patou e Jeanne Lanvin foram os pioneiros a abraçar a união entre os esportistas e a moda, levando estilo à ocasiões como corridas a cavalo, garden parties e competições de tênis.

Em razão do crescimento das tendências nas redes sociais nos últimos anos, o tenniscore vem sendo recorrentemente citado como um dos comebacks mais fortes da história da moda. Mas, para além das quadras, como as modalidades esportivas, em especial o tênis, influenciam o mundo fashion?

A história do tênis e da moda

O tênis foi, por muito tempo, considerado o esporte mais “estiloso” de todos – tudo graças a René Lacoste. O stylist e ex-tenista foi responsável por fundar a marca que carrega o seu nome, juntamente com André Gillier, em 1933.

Inicialmente, a Lacoste foi criada com um único objetivo: produzir camisas polo que fossem confortáveis, para que os tenistas se sentissem à vontade ao entrarem em quadra. Porém, ao longo dos anos, os fundadores trouxeram uma inovação importante para a confecção de novas peças: o uso do algodão, que proporciona um conforto ainda maior e mobilidade aos jogadores.

O icônico logotipo do jacaré bordado em suas roupas foi inspirado pela sua fama de “Le Crocodile”, apelido dado pela imprensa americana a René, graças a sua força de vontade e dedicação.

Mas, a Lacoste não é a única marca influente no mundo do tênis. Ralph Lauren, fundada em 1967 pelo nascido Ralph Lifshitz, também se destacou pelas suas coleções direcionadas à elite americana e ao universo tenista. A grife, inclusive, foi responsável pela criação da coleção do torneio de tênis mais antigo do mundo: o Wimbledon.

Nos dias atuais, o monopólio de criação das roupas usadas nas competições não pertence mais às mesmas marcas. Grifes como Miu Miu, Louis Vuitton e Tiffany também aparecem no mercado produzindo coleções destinadas às quadras. O estilo conhecido atualmente como “preppy” popularizou-se em diferentes lugares do mundo e, agora, tornou-se um símbolo que transcende o esporte e ocupa um lugar de destaque na moda contemporânea.

O tênis nas passarelas

Mais uma vez, a Lacoste reforçou a sua influência no mercado da moda esportiva em um desfile durante a Paris Fashion Week, para a coleção outono-inverno 2025/26. Na passarela de Roland Garros, a diretora criativa da marca desde 2023, Pelagia Kolotouros, se inspirou em uma foto feita em 1930 que contemplava René em um jantar ao lado de sua esposa, para construir as peças exibidas em uma das semanas de moda mais famosas do mundo.

Mas, ao invés de só uma representação, Pelagia levou a mesa de jantar até o berço da Lacoste: as quadras de tênis. Os convidados, incluindo celebridades, foram vistos se comportando de forma bem diferente do habitual em um desfile – conversavam, riam, brindavam e até ficavam em pé durante a passagem das modelos pela quadra.

Nos looks, roupas básicas do dia a dia foram transformadas em um espetáculo à parte, com tecidos e acabamentos sofisticados. A tradicional polo, símbolo marcante para os amantes da marca, apareceu em versões acolchoadas e texturizadas; algumas ainda foram transformadas em vestidos aveludados e decotados. A versão cropped geométrica da camisa também foi uma inovação assinada pela designer.

O impacto na Gen-Z

A recente ascensão de Pelagia ao cargo vem agradando especialmente o público mais jovem, que se encanta pela maneira como a estilista equilibra o clássico da Lacoste com a linguagem contemporânea das tendências e da cultura digital, mantendo aceso o legado do ex-jogador de tênis.

No TikTok, especialmente impulsionado pelo lançamento do filme Rivais, estrelando a atriz Zendaya, o interesse pelo esporte cresceu cerca de 7% em 2024, segundo dados da WGSN. Analisando os mesmo dados, o aumento na busca por saias plissadas, clássicas do tênis, foi de 2% em relação ao ano anterior, somando um total de 24% da combinação de todos os modelos de saias.

Em tempos em que o desfile deixou de ser apenas para apresentar uma estética, para se transformar em experiências imersivas que são usadas como estratégia de marketing destinada às redes sociais e ao público alvo, o tênis não é mais apenas um esporte.

Ele agora tornou-se um símbolo de “coolnes” entre jovens e celebridades. Adotar um estilo como o de Zendaya em Challengers ou como o de Serena Williams passou a ser sinônimo de elegância, gerando, inclusive, um forte sentimento de pertencimento em quem escolhe vestir essas referências.

Graças à herança deixada por grandes nomes, o tênis se firmou oficialmente como parte do universo da moda. Além de raquetes, faixas de cabelo e meias de cano alto, hoje ele representa um verdadeiro lifestyle. O impacto dos torneios ultrapassou a famosa quadra de saibro, reverberando diariamente nas ruas, passarelas e redes sociais – provando a importância do esporte na formação de estilo.

O artigo acima foi editado por Luana Zanardi.

