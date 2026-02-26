O efeito One Direction: ex-integrantes movimentam o mercado musical ao mesmo tempo

This article is written by a student writer from the Her Campus at Casper Libero chapter and does not reflect the views of Her Campus.

Mesmo sem um anúncio oficial de retorno, 2026 já começou com um movimento difícil de ignorar. Três ex-integrantes do One Direction estão prestes a lançar álbuns e iniciar turnês internacionais praticamente no mesmo período. Harry Styles, Zayn Malik e Louis Tomlinson entraram em ciclos ativos de divulgação, o que reacendeu a atenção do público e da indústria.

O que chama atenção não é apenas o volume de projetos, mas o timing. Em fevereiro de 2026, os três estão divulgando novas fases de suas carreiras ao mesmo tempo. Para uma geração que cresceu acompanhando a banda desde 2010, essa coincidência cria uma sensação de reencontro simbólico, mesmo que cada um esteja seguindo seu próprio caminho.

Não é um comeback do One Direction. Mas, é um momento que mostra como o nome da banda ainda carrega peso cultural e comercial mais de uma década depois de sua formação.

Por que isso chama atenção?

O One Direction foi formado em 2010 no programa The X Factor, no Reino Unido, e se tornou um dos maiores fenômenos do pop da década de 2010. Mesmo após o hiato em 2016, o grupo continua sendo uma referência cultural para uma geração inteira.

Além do volume de lançamentos, outro fator que se destaca é a coincidência de cronogramas. No iníco deste ano, os três estão em fase ativa de divulgação, criando um cenário em que fãs acompanham múltiplos anúncios, pré-vendas e teasers simultaneamente. Para quem cresceu acompanhando a banda, a sensação é de um déjà-vu adaptado à fase adulta.

Este é um momento que mostra como a base construída em 2010 ainda tem força suficiente para movimentar a indústria quando esses nomes entram em ação juntos.

Harry Styles: novo álbum e a Together, Together Tour

Harry tem lançamento previsto para março de 2026 com o álbum Kiss All The Time. Disco, Occasionally. O projeto vem sendo divulgado com uma estética que mistura referências retrô e pop contemporâneo, disco music dos anos 70, psicodelia e elementos orgânicos mantendo a identidade artística que ele consolidou nos últimos anos.

A turnê “Together, Together” está programada para começar em maio, na Europa, e seguir até o final do ano, passando por diferentes continentes. No Brasil, os shows estão previstos para julho de 2026, em São Paulo. Desde o anúncio, a procura por ingressos tem sido alta, repetindo o padrão das turnês anteriores do artista.

Além da expectativa pelos shows, os preços dos ingressos e as taxas de serviço também viraram assunto nas redes sociais. Fãs questionaram valores considerados altos, especialmente nos setores premium e nos pacotes VIP. Em algumas plataformas de venda, as taxas adicionais aumentaram significativamente o valor final, gerando debates no Twitter e no TikTok sobre acessibilidade e elitização dos grandes shows internacionais.

Zayn Malik: nova fase com “Konnakol” e The Konnakol Tour

Zayn tem lançamento previsto para abril de 2026 com o álbum Konnakol. O projeto marca uma nova etapa em sua carreira solo, que sempre foi mais discreta em comparação aos outros integrantes. Nos teasers divulgados até agora, o cantor indica uma continuidade na sonoridade R&B, mas com elementos mais experimentais.

A “The Konnakol Tour” está programada para começar em maio de 2026, no Reino Unido, e seguir até novembro, passando pela Europa, América do Norte e América do Sul. Um dos pontos mais comentados é o show previsto para o dia 10 de outubro de 2026 em São Paulo, que marcará sua primeira apresentação solo no Brasil.

Assim como aconteceu com Harry, os valores dos ingressos geraram discussões online. Setores como pista premium e experiências exclusivas apresentam preços elevados, e vídeos no TikTok analisando o valor final com taxas viralizaram rapidamente.

A principal crítica envolve o impacto das taxas de conveniência e dos serviços adicionais, que fazem o preço final ultrapassar o valor inicialmente divulgado. Ao mesmo tempo, a alta procura mostra que, apesar das reclamações, a demanda continua forte.

Louis Tomlinson: nova turnê e expectativa do público brasileiro

Louis lançou, em janeiro de 2026, o álbum How Did I Get Here?, reforçando a identidade que vem construindo desde o início da carreira solo, com uma sonoridade mais voltada ao pop rock e letras pessoais.

A “How Did We Get Here? World Tour” está prevista para começar em março de 2026, com datas confirmadas na Europa e na América do Norte. Até o momento, não há shows anunciados no Brasil para este ano.

Apesar disso, existem especulações entre fãs sobre uma possível passagem pela América do Sul no futuro. Em entrevistas recentes, o próprio Louis já afirmou que pretende voltar ao Brasil no próximo ano, destacando a relação forte que tem com o público brasileiro após as turnês anteriores.

Emoção para os fãs

O chamado “efeito One Direction” não é apenas nostalgia. Ele mostra como artistas que surgiram juntos conseguem, anos depois, movimentar o mercado individualmente, mas gerar impacto coletivo quando seus projetos coincidem.

Em fevereiro de 2026, o cenário é claro: novos álbuns prestes a serem lançados, turnês internacionais começando e uma base de fãs acompanhando cada detalhe. Não é uma reunião oficial. Mas é um momento que reforça que o legado do One Direction ainda influencia diretamente a cultura pop atual.

